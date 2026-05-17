החודש שעבר הראה שוב עד כמה הסבלנות משתלמת בהשקעות לטווח ארוך. אחרי שחודש מרץ היה הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2023, אפריל 2026 הוא החודש הכי טוב מאז נובמבר 2020, וכזה שממוקם במקום השלישי מאז שנת 2010. השווקים שבחודש מרץ ירדו בחדות בגלל המלחמה עם איראן, תיקנו בחדות בחודש אפריל. התיקון החל עוד אפילו טרם הגיעה הפסקת האש. ללא התחזקות השקל, זה היה החודש הכי טוב מאז 2010.

● שוק ההנפקות בת"א רותח ואלה המתווכים שמקבלים עמלות ענק

● בדרך למשבר בשווקים? האנליסט שמציע להיזהר מחברה אחת

כך, החוסכים במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות נהנו בחודש אפריל מתשואה חזקה במיוחד של 4.1% (התשואה מתחילת השנה כמעט זהה, 4.4%). בשלוש השנים האחרונות, החוסכים נהנו מתשואה של 45.6%. באופן מדהים, מדובר בתשואה גבוהה יותר מהתשואה של מסלול ה-S&P 500 בטווח של שלוש שנים. המסלול הניב תשואה של 44.8%. כלומר, מסלול כללי (שמורכב גם מאג"ח ונכסים אלטנטיביים, סיפק תשואה גבוהה יותר ממסלול שכולו מניות). הסיבה לכך כפולה. המדדים בישראל נתנו תשואה עודפת על וול סטריט בתקופה הזו, אך סיבה נוספת משמעותית לחולשת המסלול היא ההתחזקות של השקל.

אם כבר הזכרנו את ה-S&P 500, מעניין לציין שגם בחודש אפריל המסלול הניב תשואה של 3.4% בלבד. למרות עלייה חדה של 10.4% במדד עצמו, התחזקות השקל פגעה בתשואה גם כאן. לשם השוואה, המסלולים המנייתיים בקרנות ההשתלמות הניבו בחודש אפריל תשואה ממוצעת של 8.2%, (8.5% מתחילת השנה) וכ-83% בשלוש השנים האחרונות.

אבל המהפך בשווקים הביא גם מהפך נוסף - גופים שהיו בחודשים הקודמים במקומות האחרונים זינקו לפתע לצמרת הטבלה, ואילו גוף שהיה חזק בחודשים הקודמים מצא את עצמו אחרון. כך, חברת הביטוח הראל, שהייתה בשנים האחרונות בדרך כלל בתחתית הטבלה, סיפקה את המהפך הגדול והיא מובילת טבלת התשואות בחודש אפריל. במסלול הכללי במקום הראשון, נמצאת הראל עם תשואה חזקה של 4.7%. במקום השני, אינפיניטי וכלל, עם תשואה של 4.3% כל אחת, ואחריהן ילין לפידות עם 4.2%, והפניקס ומגדל עם 4.1%.

מנגד, בתחתית הטבלה נמצאות אנליסט, אלטשולר שחם ומיטב עם תשואה של 3.9% כל אחת. מתחתיהן נמצאת מנורה מבטחים עם תשואה של 3.8% ונועלת את הטבלה מור - שהייתה בחודשים הקודמים בצמרת - עם תשואה של 3.7%.

מתחילת השנה, כלל ממשיכה להוביל את הטבלה עם תשואה של 5.7%, אחריה הראל שמזנקת לצמרת עם 5.2% והשלישית היא אינפיניטי עם 5%. את הטבלה נועלות הפניקס עם תשואה מתחילת השנה של 4.1%, זהה לתשואה החודשית ואחריה ילין לפידות (3.2%) ואלטשולר שחם (2.8%), כאשר אצל שתיהן התשואה בחודש אפריל גבוהה יותר מכל התשואה מתחילת השנה.

בשלוש השנים האחרונות, אינפיניטי ומור מוליכות את הטבלה עם תשואה של 52% ו-51.3%, בהתאמה, ואחריהן אנליסט עם 49.5%. את הטבלה נועלות החשודות המיידיות של השנים האחרונות - ילין לפידות עם 42.8%, הראל עם 40.9% ואלטשולר שחם עם 38.7% בלבד.

תשואה של 9% בחודש אחד

במסלולי המניות בקרנות ההשתלמות, הראל מובילה את הטבלה בחודש אפריל עם תשואה של 9.3%, אחריה אנליסט עם 8.8% והשלישית היא כלל, עם תשואה של 8.6%. בתחתית הטבלה, נמצאות אלטשולר שחם ומור עם תשואה של 7.9% כל אחת, והאחרונה היא מנורה מבטחים עם תשואה של 7.6%.

מתחילת השנה, במסלולי המניות כלל והראל כבר מצליחות להניב תשואה של יותר מ-10%. כלל ראשונה, עם תשואה של 10.6%, ואחריה הראל עם 10.4%. במקום השלישי, נמצאת מור עם תשואה של 9.4%. בתחתית הטבלה, נמצאות מנורה מבטחים עם תשואה של 8%, מתחתיה ילין לפידות עם 7%, והאחרונה היא אלטשולר שחם בפער גדול עם תשואה של 4.9% בלבד.

בשלוש השנים האחרונות, מיטב היא הראשונה מבין הגופים הגדולים עם תשואה של 86.1% (לאחר אינפיניטי עם תשואה של 90.7%), אחר כך נמצאת מגדל עם תשואה של 84.9% ואחריהן אנליסט עם 84.4%. בתחתית הטבלה, נמצאות הראל, עם תשואה של 82.9%, ילין לפידות עם 79.7%, וגם כאן האחרונה היא אלטשולר שחם, עם תשואה של 68.9% בלבד.

גם בתחום הפנסיה, התשואות במסלול לגילאי 50 ומטה הראל תופסת את המקום הראשון עם תשואה של 5.4% בחודש אפריל. אחריה אינפיניטי עם 5.1% ,ואחריהן מור, כלל, מגדל ואלטשולר שחם עם תשואה של 4.7% כל אחת. מתחילת השנה, מור ראשונה עם תשואה של 7.7%, אחריה הראל וכלל עם תשואה של 6.6% כל אחת.

באופן מעניין, גם בפנסיה התשואות טובות יותר מאשר במסלול ה-S&P 500 בטווח של שלוש שנים, כאשר מור (שהייתה קטנה באותו הזמן) ראשונה עם תשואה של 60.7%, אחריה אינפיניטי (גם קרן קטנה) עם תשואה של 57.5%. מבין הגופים הגדולים הפניקס מובילה עם תשואה של כמעט 60%, מתחתיה מיטב עם 54.2% וצמודה אליה מנורה מבטחים עם 54.1%.