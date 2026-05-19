דרמה בספרד: הבן של מייסד מנגו נעצר בחשד שרצח אותו

משטרת קטלוניה עצרה היום (ג') את בנו של מייסד רשת האופנה הספרדית "מנגו", בחשד למעורבות ברצח אביו לפני כשנה וחצי. אייזק אנדיק מצא את מותו אחרי שנפל באופן מסתורי מגובה של 100 מטר משביל בשמורת מונטסראט הסמוכה לברצלונה. בנו ג'ונתן, שנעצר ותושאל היום על ידי המשטרה המקומית, היה היחיד ששהה עמו בעת הנפילה.

● סוף עונה: תעשיית האופנה מתמודדת עם מציאות אקלימית חדשה של קיץ שלא נגמר

● "נכבוש את אבו דאבי": האיומים של איראן אם המלחמה תחודש

אייזק אנדיק היה בן למשפחה יהודית מטורקיה, שעברה לברצלונה. יחד עם אחיו נחמן, הוא ייסד את רשת האופנה הבינלאומית "מנגו". הונו הוערך ב-4.5 מיליארד דולר והוא היה האיש העשיר ביותר בקטלוניה בעת מותו.

התאונה שהפכה לפרשת רצח

בתחילה קבעה המשטרה המקומית בקטלוניה כי המוות בדצמבר 2024 היה תאונה. עם זאת, מאחורי הקלעים - לפי הדיווחים היום - ניהלו הרשויות חקירה בחשד לרצח אפשרי. לפי העיתון "אל פאיס", החקירה עלתה "שורת רמזים" בשביל או סביב נסיבות האירוע שגרמו להם "לחשוד באפשרות של רצח, ולא של תאונה". בספטמבר האחרון הפך הבן - ג'ונתן אנדיק - מעד בפרשה לחשוד אפשרי, מה שפורסם בתקשורת, וכיום הוא נעצר.

מערכת יחסים סבוכה בן האב לבן

אנדיק האב, שנולד ב-1953, הקים אימפריית ביגוד בינלאומית אחרי שהתחיל את דרכו במכירת חולצות בית ספר לעמיתיו, בעודו בלימודים בבית הספר התיכון. הוא ייסד את החנות הראשונה של "מנגו" ב-1984, וכעת מפעילה הרשת לפחות 2,700 חנויות ב-110 מדינות, ומעסיקה כ-14 אלף עובדים, לפי נתוני שנת 2025. אנדיק הפך גם לבנקאי, עם אחזקות בבנק "סבדל" הפרטי. בשנת 2024, לפני מותו, הוערך הונו על ידי המגזין "פורבס" ב-4.5 מיליארד דולר לפחות.

בנו ג'ונתן שימש בעבר כסגן נשיא של "מנגו" וכן מנכ"ל של הרשת (בשנים 2014 עד 2018), אך תחת ניהולו ספגה הרשת הפסדים רבים. ב-2018 הפסיק האב את החופשה בת השנה עליה הכריז, וחזר לנהל את החברה אחרי שהדיח את בנו מהתפקיד. לאחר מכן מינה מנהל חיצוני לחברה. לפי הדיווחים בספרד, הצעד ההוא "יצר קרע" בין האב לבנו. אלמנתו של האב סיפרה למשטרה על יחסים טעונים בין השניים.

מערכת היחסים הזו עמדה במרכז החקירה בשנה וחצי האחרונות, לפי הדיווחים בספרד, אחרי המוות של אנדיק האב ב-14 בדצמבר 2024. ג'ונתן הוא הגדול מבין שלושת ילדיו של אנדיק מנישואיו לנאוס רייג'. יש לו שתי אחיות צעירות - יהודית ושרה. הוא כיהן כסגן נשיא ב"מנגו" עד יוני שעבר, גם אחרי מות אביו, אך לאחר מכן הוחלט להדיחו מההנהלה. מקורביו מסרו כי בניגוד לדיווחים, מערכת היחסים שלו עם אביו היתה "טובה", והמשפחה מסרה לתקשורת כי "אינה מעוניינת להגיב על המוות הטרגי" של מייסד מנגו.