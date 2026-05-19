פאלמר לאקי, מייסד החברה הביטחונית הלוהטת ביותר בעולם, אנדוריל, התעניין ברכישת הסטארט-אפ הביטחוני קלע הישראלי, אך מייסדיו סירבו לאפשרות של מכירה בעת הנוכחית. כך נודע לראשונה לגלובס.

לאקי קיים בפברואר ביקור בישראל, שבו פגש סטארט־אפים ביטחוניים שונים, בהם סמארט שוטר , אסיו ואקסון ויז'ן , וכן נועד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ענף הדיפנס־טק הישראלי אומנם הולך וצומח, אך אין ספק כי השם החם ביותר הוא קלע. החברה שייסדו חמוטל מרידור, לשעבר נשיאת פלנטיר ישראל; אלון דרור, זוכה פרס ביטחון ישראל, שנבחר לאחרונה לנבחרת 40 עד 40 של גלובס; סמנכ"ל הפיתוח עמר בר־אילן; וסמנכ"ל המוצר ג'ייסון מני, השלימה לאחרונה גיוס של 200 מיליון דולר, לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר.

בראיון לפרויקט 40 עד 40 סיפר דרור, כי עוד בטרם ייסדו את קלע, "הבנתי שאני לא מחפש ניצחון מהיר, למכור חברה ולהתעשר מהר, אלא משהו גדול, מגלומני, ועם הרבה אימפקט", ואכן, הגיוס המרשים מעיד על כך. את הסבב האחרון, לאחר שבגיוס הקודם גייסה קלע 100 מיליון דולר, הובילו קרנות דוגמת סטרייפס ו-D1. באותו סבב השתתפו גם המיליארדר ביל אקמן ויו"ר גוגל לשעבר אריק שמידט, שצירף את דרור לקרן בראשותו.

5 נקודות על חברת קלע 1. נוסדה ביולי 2024 וממוקמת בתל אביב 2. עם מייסדיה נמנים חמוטל מרידור, אלון דרור, עמר בר־אילן וג'ייסון מני 3. החברה מפתחת מערכות שליטה ובקרה לאזורי גבולות 4. סך הגיוס המצטבר של החברה עומד על כ־300 מיליון דולר 5. בסבב האחרון גייסה 200 מיליון דולר, המשקפים שווי של 1.2 מיליארד דולר

חדשנות בעולם הביטחוני

קלע משקפת חדשנות בעולם הביטחוני, וזה בדיוק מה שמעניין את לאקי, שהתעניין בחברה. החברה הצעירה פנתה לכיוון של ארכיטקטורה פתוחה, במטרה לאגד כמה סטארט־אפים ולהפוך לאינטגרטור נרחב ככל הניתן, שיצבור למשל טכנולוגיות מכ"ם, מודיעין אותות ויירוט. אם המהלך יצליח החברה הקטנה תהפוך ליריבה ממשית של אלביט, הפועלת בתחום.

קלע צוברת את היכולות תחת קורת גג אחת, בדרכים שונים. באחת מהן, שנחשפה בגלובס, היא השיקה שיתוף פעולה מסחרי ואופרטיבי בלעדי עם סטארלינג האמריקאית. במסגרתו תקבל החברה הצעירה זכויות בלעדיות למכירה, לאינטגרציה ולפריסה מבצעית של מערכת כלי הטיס הבלתי מאויש האוטונומית Pathfinder X של סטארלינג, בקרב צה"ל ומשרד הביטחון.

במסגרת השותפות, קלע מטמיעה את מערכת כלי הטיס הבלתי מאויש במערכת ההפעלה שלה. הפתרון מנתק את התלות בשרשרת אספקה לא מאובטחת (סינית), ומאפשר רציפות תפקודית מבוססת אוטונומיה.

שיתופי הפעולה של קלע מתרחשים גם בזירה המקומית. רק בשבוע שעבר חתמה החברה על הסכם מסגרת עם אינוביז טכנולוגיות מראש העין, לרכישת מאות יחידות של חיישני לידאר (Lidar). זוהי טכנולוגיית חישה מרחוק המשתמשת בקרני לייזר עבור מדידת מרחקים ויצירת מפות תלת־ממד איכותיות של מרחבים.

לאקי למעשה רצה לקחת את כל הכישרון והיכולות יוצאות הדופן שצברה קלע במשך שנתיים ולהטמיע לתוך אנדוריל, אבל נתקל בסירוב. במקום זאת, בכירי קלע הציעו ליצור מיזם משותף עם אנדוריל, שיממש את היכולות של שתי החברות. "אנחנו שונים מאנדוריל ומחברות אחרות בתחום", ציין דרור באותו ראיון ל־40 עד 40. "נולדנו מהכאב הגדול שאם לא משתפים פעולה, דברים לא זזים".

אנדוריל עצמה - שהוקמה ב־2017 ועוסקת בין השאר בפיתוח מערכות נשק אוטונומיות, כלי טיס, טילים ומערכות AI - ממשיכה לשבור שיאים בינלאומיים בדיפנס־טק, לאחר שבשבוע שעבר השלימה סבב גיוס של 5 מיליארד דולר, שמשקף לה שווי של 61 מיליארד דולר.

לצורך ההשוואה, הגיוס הקודם של אנדוריל, ביוני אשתקד, שיקף לה שווי של מעט יותר מ־30 מיליארד דולר. הגיוס שהושלם בשבוע שעבר הוא הגדול ביותר בתחום ב-2026. מנכ"ל החברה, בריאן שימפף, סיפר כי אנדוריל הכפילה את הכנסותיה ל־2.2 מיליארד דולר ב־2025, כמעט הכפילה את כוח האדם - והעבירה יותר מערכות משלב הפיתוח לייצור מאשר אי פעם.

זוכים בחוזי ענק

ככלל, בצל עליית תקציבי הביטחון בעולם וההפנמה כי אלו צפויים להישאר גבוהים לאורך תקופה ארוכה, משקיעים רבים יותר זורמים לעבר הדיפנס־טק. אנדוריל היא מובילת המגמה בענף, שבמסגרתה חברות קטנות ובינוניות זוכות בחוזי ענק שבעבר היו מנת חלקן של ענקיות, בהן לוקהיד מרטין, RTX, או נורת'רופ גרומן. רק בשבוע שעבר סגר משרד ההגנה האמריקאי חוזה ענק עם אנדוריל לאספקת 3,000 טילי שיוט לפחות מדגם ברקודה 500M, החל מ־2027.

הפנייה לאנדוריל נובעת מיכולתה לייצר מוצרים ביטחוניים ברמה גבוהה, בעלויות נמוכות משמעותית מהחברות הגדולות. סדרת ברקודה, שכוללת שלושה טילים, היא דוגמה אחת לאופן שבו היא שוברת את השוק, ולפי החברה, הטילים הללו זולים ב־30% מטילי שיוט מקבילים.

מאנדוריל לא נמסרה תגובה עד לשעת סגירת הגיליון. מקלע לא נמסרה תגובה.