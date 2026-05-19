בית משפט השלום בת"א מחפש בית חדש לצורך שיפוצים של עשר שנים

בית משפט השלום בתל אביב, היושב ברחוב ויצמן במרכז העיר, מחפש בית חדש. משרד האוצר, חטיבת הנכסים - מנהל הדיור הממשלתי, פרסם מכרז לאיתור נכס עבורו, לתקופה של עשר שנים.

זה זמן שבמערכת בתי המשפט מכירים בצורך הדחוף לשיפוצים בבית המשפט הוותיק. גורם המעורה בפרטים אומר שהבניין סובל, בין היתר, מבעיות נגישות והוא "סיים את דרכו". לכן משרד האוצר סיכם עם עיריית תל אביב־יפו שהמבנה ייהרס, וייבנה אחר במקומו.

בשנים האחרונות כבר עברו חלק מהדיונים לבתי משפט אחרים, ובעתיד הנראה לעין, בכפוף למציאת נכס מתאים, הוא ייסגר ויעבור למיקום חדש. באוצר קוראים ליזמים להגיש הצעות להשכרת שטח של 16־22 אלף מ"ר ברוטו, כולל 225־380 מקומות חניה. בנוסף, נדרשת אפשרות להרחבת השטח עד כ־5,000 מ"ר ולהוספת 85 מקומות חניה. במנהל הדיור מתמקדים בעיקר במרכז או בדרום תל אביב.

בית המשפט המחוזי צפוי להישאר במקומו ברחוב ויצמן.

את המכרז עורך מנהל הדיור הממשלתי שבמשרד האוצר. המועד האחרון להגשת הצעות לשכירת השטח עבור בית משפט השלום נקבע ל־1 ביולי. ככל הידוע, נבחנת אפשרות לחפש נכס בסביבתו של בית המשפט ברחוב שוקן, שעוסק בעיקר בדיני עבודה והועברה אליו חלק מפעילות בית המשפט בתל אביב, או לחפש נכס שיאכלס את בית משפט השלום ואת בית המשפט ברחוב שוקן.