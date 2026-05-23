כוננות עליונה בצה"ל: חוששים שטראמפ יתקוף באיראן בזמן הקרוב

עדכונים שוטפים

09:56- שר החוץ האיראני עראקצ'י ומקבילו בעומאן דנו ב"מאמצים הדיפלומטיים" למניעת הסלמה באזור, כך דיווח משרד החוץ באיראן

08:47- הכטב"ם ששוגר לקריית שמונה נפל בשטח ישראל. פיקוד העורף: האירוע הסתיים

08:35- חשד לחדירת כטב"ם בקריית שמונה

08:13- ישראל עוקבת בדריכות אחר המגעים המדיניים בין ארה"ב לאיראן, כאשר בצה"ל הוכרזה כוננות עליונה. במערכת הביטחון חוששים כי טיוטת ההסכם המתגבשת תעניק לאיראן הקלות משמעותיות, בדגש על הקלות בסנקציות הכלכליות - מבלי לטפל בסוגיית הגרעין.

● הטיוטה שפורסמה בתקשורת הסעודית כוללת הפסקת אש, פתיחת מצר הורמוז, הסרת המצור הימי וביטול הדרגתי של סנקציות.

● ההסכם אינו כולל התייחסות לנשק גרעיני, מערך הטילים הבליסטיים או השלוחות של טהרן.

● נוסחת ההסכם מטרידה את ירושלים, והיא מאפשרת הפשרת כספים איראניים אך במקביל דוחה את הטיפול באורניום המועשר לשלב מאוחר יותר.

● בכירים ישראלים מדגישים כי קיימת הבנה מול ארצות הברית שאסור להשאיר בידי טהרן יכולות העשרה. "הסכם שלא כולל את זה", אומרים הבכירים. "נראה כמו אפשרות בלתי סבירה בעליל".

ההיערכות הצבאית בשיא. מערכת הביטחון ערוכה לאפשרות שהנשיא טראמפ יחליט לפעול צבאית בטווח הזמן הקרוב, תחת תיאום הדוק מול ארצות הברית. בישראל מעריכים כי בסופו של דבר לא יושג הסכם והאופציה הצבאית תמומש, כאשר הצבא נערך כאילו תקיפה עומדת להתרחש בימים הקרובים. המגעים נמשכים תחת דדליין קצר שהציב טראמפ, ששקל לתקוף כבר בתחילת השבוע אך העניק ימים בודדים לניסיון תיווך של פקיסטן וקטאר.

08:09- סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה: דיווח על תקרית 200 מיילים ימיים ממערב לאי סוקוטרה בתימן, כשספינה קטנה התקרבה למכלית. צוות האבטחה במקום נפרס והספינה הקטנה שינתה את מסלולה.

07:59- דיווח בניו יורק פוסט: מוחמד באקר א-סעדי, בכיר במיליציית גדודי חיזבאללה בעיראק שנעצר לאחרונה והוגש נגדו כתב אישום בארה"ב, תכנן להתנקש בחיי של איוונקה טראמפ והחזיק בין היתר תוכניות של ביתה בפלורידה.

07:13- בתקשורת באיראן דווח: מפקד צבא פקיסטן נפגש עם שר החוץ האיראני עראקצ'י, והם שוחחו על המאמצים הדיפלומטיים למניעת הסלמה.

לפי הדיווחים באיראן, הפגישה בין השניים החלה אמש ונמשכה אל תוך השעות הקטנות של הלילה.

04:44- משרד החוץ הסעודי הודיע בציוץ ברשת X כי שר החוץ פייסל בן פרחאן שוחח בטלפון עם ראש ממשלת קטאר ושר החוץ מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני. לפי ההודעה, השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור ובמאמצים לשמור על הביטחון והיציבות

00:08- נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני



00:00- ממשל טראמפ הודיע כי רוב הזרים שמבקשים לקבל גרין קארד ייאלצו לחזור למדינות המוצא שלהם ולנהל את התהליך משם. מדובר בשינוי מדיניות דרמטי שצפוי להשפיע על מאות אלפי בני אדם בארה"ב.

סוכנות האזרחות ושירותי ההגירה הודיעה כי המבקשים אשרת מגורים קבועה יידרשו לנהל את התהליך מחוץ למדינה, ויינתן גרין קארד לאנשים בארה"ב רק "בנסיבות יוצאות דופן".

