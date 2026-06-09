הפתרון הרפואי לאנשים שאיבדו את היכולת למצמץ יוצא לשיווק בארה"ב

הכתבה מטעם NeuroTrigger

חוסר היכולת למצמץ הוא תופעה מוכרת הנגרמת בעקבות שיתוק פנים או מחלות כגון פרקינסון ואחרות. ג'סטין ביבר נאלץ לבטל סבב הופעות בגלל הבעיה הזאת, וגם בישראל ידוענים כמו מיכל אנסקי סבלו ממנה. לעיתים הבעיה עוברת מעצמה אך לעיתים היא הופכת לבעיה קבועה.

בגיל 40, מיכל מרקס סבלה משיתוק פנים כתוצאה מניתוח להסרת גידול במוח. השיתוק הפך לקבוע ופגע גם ביכולתה למצמץ. למרות שמאות אלפי אנשים בשנה סובלים מהבעיה, מיכל נתקלה במציאות מצערת שבה לעולם הרפואי אין פתרון ממשי להציע לה. כל הרופאים אמרו לה את אותה התשובה: "אין לרפואה איך לסייע לך".

התופעה הזאת פוגעת בצורה קשה מאוד באיכות החיים. כל אדם שינסה לא למצמץ במשך דקה אחת, יכול להבין עד כמה היא קשה. אנשים ללא יכולת למצמץ סובלים מבעיות ראייה, כאבי עיניים, חוסר יכולת להיות באזורים מוארים למשך זמן ולעיתים אף איבוד ראייה. הבעיה הזאת לא עוזבת את הסובלים ממנה לשנייה אחת, לא ביום ולא בלילה.

שני חבריה הטובים של מיכל, אסף דויטש ושחר פז, שניהם מהנדסים במקצועם, היו עדים לסבל הרב של מיכל. הם החליטו להקל על הסבל של חברתם הטובה ולמצוא פתרון שיחזיר אותה לחיים נורמליים.

"הבנתי שזאת בעיה הנדסית. יש מוח שעובד ויש שריר שעובד, והם לא מחוברים, אז בוא נעקוף אותם כמו מהנדסים ונחבר", אומר שחר פז.

"הפתרון לא נראה לנו מורכב. היינו בטוחים שכאשר נעשה חיפוש, נמצא פתרון שמישהו כבר עשה. אולי לא בישראל אבל לפחות בעולם. אבל אין כלום", אומר אסף דויטש.

כך נולדה חברת NeuroTrigger, שפיתחה את קוצב העיניים הראשון בעולם. החברה כבר קיבלה אישורי FDA ו-AMAR, בנתה פס ייצור ונמצאת רגע לפני כניסה לשוק האמריקני.

צוות נוירוטריגר: מיכל מרקס, שחר פז ואסף דויטש / צילום: באדיבות חברת נוירוטריגר

לדף הגיוס של חברת NeuroTrigger באתר של Together, כנסו לקישור המצורף.

מיכל מרקס השתתפה בעצמה בניסויים, כדי לפתח מכשיר עובד. לאחר מספר חודשים הם הצליחו לבנות אבטיפוס שעבד היטב והגישו פטנטים ראשונים על המוצר שכיום כבר נרשמו בארה"ב, אירופה וישראל. בשלב שבו הבינו היזמים שיש בידיהם מוצר שיכול לשנות את חייהם של מיליוני אנשים בעולם, הצוות גייס לשורותיו מנכ"ל מנוסה מתחום מדעי החיים, ד"ר ניקולאי קוניצ'ר.

בהמשך ביצעה החברה ניסוי קליני לבחינת השימושיות במכשיר. במהלך הניסוי, לא התגלו שום תופעות לוואי ולא התקבלה אף ביקורת שלילית על החוויה או המוצר. את הפוטנציאל בחברה זיהו גם בכירים בתעשייה כגון ד"ר ג'ולי שלהורן ואיש העסקים ג'יימס מזו, אחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם העסקי של רפואת העיניים ויש לו שורה ארוכה של הישגים בתחום.

המודל העסקי של החברה אטרקטיבי למשקיעים בתחום, מאחר שהוא כולל גם רכישה חד פעמית וגם רכישה חוזרת של מוצרים מתכלים. השאיפה של החברה היא להכניס את המוצרים לסל הבריאות.

מאחר שמדובר בבעיה מוכרת בעולם הרפואי שאין לה אף פתרון אחר, את המכשיר ניתן לקבל במרשם רופא. לאחר הרכישה הראשונית, יש להחליף את האלקטרודות של המכשיר פעם ביום, וכך נוצרות לחברה הכנסות חוזרות.

אצל חלק מהמטופלים שיתוק הפנים חולף לאחר תקופה מסוימת, אך אחרים סובלים ממנו לאורך כל חייהם.

כיום החברה נמצאת באחד השלבים המעניינים ביותר למשקיעי הון סיכון. יש לה מוצר, פטנטים רשומים, אישורים רגולטוריים ופס ייצור מוכן. החברה מגייסת סבב השקעה באמצעות מועדון המשקיעים של Together השקעות כדי להתחיל את השיווק של מוצריה בארה"ב, ובהמשך להיכנס גם לאירופה דרך מפיצים. בישראל, החברה חתמה על הסכם הפצה עם חברת "טרדיס גת", חברת הפצה מוכרת של מכשור רפואי בשוק המקומי.

"מדובר בחברה טכנולוגית שפתרה בעיה קשה מאוד עבור אנשים שסובלים ממנה. אין לבעיה פתרון אחר, וההתלהבות של רופאים ואנשי עסקים בתחום וגם המהירות שבה חתמנו על הסכם הפצה ראשון, רק מראה את הפוטנציאל. אני משוכנע שבזמן הקרוב גם נראה תוצאות בחו"ל, ברגע שנתחיל לשווק שם", אומר ד"ר ניקולאי קוניצ'ר, מנכ"ל החברה.

לדף הגיוס של חברת NeuroTrigger באתר של Together, כנסו לקישור המצורף.

הכתבה מטעם NeuroTrigger