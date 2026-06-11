יום כזה עוד לא נראה בכבישי ישראל: הפלג הירושלמי הודיע על מחאה אדירה היום (ה') במרכז הארץ בשל מעצר בני הישיבות. המחאה ההמונית מתרחשת בערב שבו מתקיימות שלוש הופעות ענק בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה (אייל גולן, עומר אדם ובן צור) אליהן צפויים להגיע כ-80 אלף איש. המשטרה: "לדחות נסיעות שאינן דחופות למועד אחר".

בשלב זה העורק התחבורה המרכזי של מדינת ישראל משותק. כבישים 1, 6 ו-4 חסומים, נתיבי איילון עומדים. הרכבות מתל אביב הושבתו ולא ניתן לצאת ולהיכנס מאזור המרכז.

עומר אדם יופיע בשעה 20:15 באיצטדיון רמת גן, אייל גולן יופיע בשעה 20:00 באיצטדיון בלומפילד, בעוד הזמר בן צור יופיע באיצטדיון בשעה 20:15 שלמה בפתח תקווה.

אלה הכבישים והמחלפים שנחסמו:

● כביש 1 לכיוון מערב נחסם במחלף גנות, בעקבות הפגנה, קיים עומס ממחלף שפירים.

● כביש 6 במנהרת חדיד סגור לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים, הפלג הירושלמי הודיע שהחל לחסום גם את מחלף בן שמן.

● נכון לשעה זו, כביש 4 חסום ממחלף מסובים לשני הכיוונים.

● תנועת רכבת ישראל נחסמה באזור מחלף גנות.

● מחלף גהה וציר ז'בוטינסקי חסום לשני הכיוונים.

● כמו כן, המשטרה חסמה באופן יזום את מחלף השבעה.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12.