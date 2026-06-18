חברת התעופה אל על תשלם פיצוי העומד על סך 59.9 מיליון שקל, כולל שכר-טרחה והחזרי תשלומים וחוות-דעת, במסגרת הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגש לבית משפט מחוזי מרכז-לוד וכפוף לאישורו.

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ההסכם מגיע לאחר 13 שנים שבהן נוהל ההליך בטענות שתחילתן בשנות ה-2000, לפני 26 שנים. הבקשה לתביעה ייצוגית הוגשה בשנת 2013 על-ידי עמותת "הצלחה" לקידום חברה הוגנת, שיוצגה על-ידי עורכי הדין עמית מנור ויוקי שמש, זאת כאשר בעלי השליטה הקודמים באל על היו חברת כנפיים אחזקות שנשלטה על-ידי משפחת בורוביץ'.

הבקשה לייצוגית הוגשה בטענה כי אל על וחברות נוספות היו צד לקרטל עולמי שבאמצעותו תואמו רכיבים שונים של מחירי שילוח מטען אווירי, כולל תוספות דלק וביטחון.

לאורך ההליך ואף במסגרת הסכם הפשרה שהוגש לבית המשפט, אל על הכחישה ודחתה טענות אלה או כל טענה בדבר היותה צד להסדר כובל או לקרטל, וטענה כי לא נפל כל פגם בהתנהלותה.

הסכם הפשרה צפוי לסיים את הסכסוך, וזאת לאחר הליך גישור ממושך שהתנהל.

מי זכאי לפיצוי?

במסגרת הסכם הפשרה הוסכם כי אל על תשלם 50 מיליון שקל לחברי הקבוצה, ובנוסף לכך תשלם גם גמול לתובעת, לבאי-כוחה, החזר הוצאות והחזר תשלומים למומחה, כך שבסך-הכול תשלם כ-60 מיליון שקל.

חברי הקבוצה שזכאים לפיצוי הם לקוחות שרכשו ישירות או בעקיפין שירותי שילוח מאל על ומוגדרים כלקוחות אל על בישראל ומחוצה לה, ששלחו מטענים לישראל או מישראל, למעט מארה"ב או אליה, החל משנת 2000 ועד לפברואר 2006; וכן כל הלקוחות שרכשו מרוכשים ישירים שירותי שילוח מטענים באותה תקופה ולאותם יעדים.

הסכום יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים, ולחלופין בית המשפט ימנה ממונה לחלוקת כספי הפשרה, אשר יקבע את שיעור הנזק, זכאות לפיצוי וכדומה.

לאחר מתן פסק הדין שייתן תוקף להסכם הפשרה, אל על תעביר לחשבון נאמנות שיפתח הממונה את סכום הפשרה, והוא ישלם לכל חברה קבוצה זכאי את הפיצוי מתוך הכספים המוחזקים בחשבון הנאמנות.

את יתרת הכספים שישארו בחשבון הנאמנות הממונה יעביר לקרן לניהול ולחלוקת כספים, ובכל מקרה כספים אלה לא יוחזרו לאל על, אלא יוקצו למטרות ציבוריות הנוגעות לשיקום היישובים בעוטף עזה.

כעת ההסכם מונח לפתחן של התנגדויות, ובית המשפט צפוי לאשרו.

נזכיר כי עניינן של נתבעות נוספות אף הסתיים כבר במרץ 2025 במסגרת הליך גישור בסיועו של עו"ד רלי לשם, והסכמי הפשרה שאליהם הגיעו צדדים נוספים אושרו בפסק דין חלקי.