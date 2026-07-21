עשירי־העל כבר לא מסתפקים באחוזות. הם רוצים את הרחוב כולו

הפגנת העושר האולטימטיבית של מיליארדרים כבר אינה מסתכמת ברכישת אחוזה, ואפילו לא שתיים.

יותר ויותר רוכשים עתירי הון קונים נכסים סמוכים, כדי ליצור מתחמי מגורים פרטיים הכוללים שלל מתקנים - מחניונים ועד מגרשי פאדל.

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לפי דוח אמצע השנה של חברת הנדל"ן קולדוול בנקר, "לנדמקסינג" (Landmaxxing) - השאיפה למקסם את היקף הקרקעות שבבעלות אדם באמצעות רכישת שטחי נוספים - הניעה את שוק היוקרה במחצית הראשונה של השנה.

מהדוח עולה כי מספר החיפושים אחר נכסי יוקרה בארה"ב הוכפל בחמשת החודשים הראשונים של השנה לעומת התקופה המקבילה ב־2025. מספר החיפושים אחר קרקעות לבנייה זינק ב־97% לעומת השנה הקודמת, ואילו החיפושים אחר נכסים ייחודיים, ובהם איים פרטיים ואחוזות, יותר מהוכפל.

בניגוד לשוק הדיור כולו, שנפגע מהריביות הגבוהות ומחוסר הוודאות הכלכלית, שוק נדל"ן היוקרה מונע משיקולי סגנון חיים ומהיווצרות עושר בקנה מידה עצום. "אם אנשים רוצים לעבור דירה ויש להם מזומן, הם יכולים, והם אכן עושים זאת", אומרת מרי לי בליילוק, נשיאת רשת הזכיינים של קולדוול בנקר. בסך הכול, היקף המכירות הממוצע של בתים צמודי קרקע בשוק היוקרה עלה ב־2.8% בין ינואר למאי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעוד שהמחיר החציוני עלה ב־4.7% והגיע ל־1.83 מיליון דולר.

רוצים פרטיות, ביטחון והגנה מפני אינפלציה

דני הרצברג, סוכן נדל"ן במשרד קולדוול בנקר ריאלטי במיאמי, אמר כי הביקוש למתחמי מגורים עולה, ככל שעשירים מבקשים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם באמצעות רכישת נדל"ן. "זה מבוקש יותר מבית בשטח של כ־3,700 מ"ר", אמר. "עבור חלקם מדובר בפרטיות ובביטחון. עבור אחרים, זו הגנה מפני אינפלציה".

כשמתווך משווק נכס, השכנים הם המועמדים הראשונים שאליהם הוא פונה. "ולעתים קרובות מאוד אנשים גם מוכנים לשלם מחיר מופרז", מספרת דיינה קוך מחברת התיווך קורקורן גרופ.

בין ה"לנדמקסרים" הבולטים אפשר למצוא את קן גריפין, שהוציא יותר מ־450 מיליון דולר על רכישת נכסים לצורך הקמת מתחם מגורים פרטי בשטח של 27 אקר (כ־110 דונם) בפאלם ביץ', ואת ג'ף בזוס, ששילם יותר מ־230 מיליון דולר עבור נכסים באי אינדיאן קריק שבמיאמי. גם מייסד אורקל, המיליארדר לארי אליסון, רוכש נכסים באופן סדרתי במאליבו שבקליפורניה, באינקליין וילג' שבנבדה ובמנלאפן שבפלורידה.

אחוזה במיאמי ביץ'. רוצים חוף של לפחות 60־90 מטר / צילום: Shutterstock

מקום למגרשי פאדל וטניס

צ'אד קרול, סוכן נדל"ן מחברת קומפס במיאמי, אמר כי רבים מלקוחותיו העשירים במיוחד מחפשים כיום נכסים עם חזית חוף באורך של 60 עד 90 מטרים. כדי להשיג זאת, במקרים רבים אין ברירה אלא לאחד כמה מגרשים. "לפני חמש שנים זה בכלל לא היה נושא לשיחה", אומר קרול, שמכר לאחרונה שני מגרשים צמודים באי פאלם איילנד שבמיאמי ביץ' תמורת 40 מיליון דולר.

המוכר, הקבלן פדרו אדריאן, איחד קודם לכן שתי חלקות כדי לבנות בית בשטח של כ־1,080 מ"ר, הכולל מגרש טניס. לפי רישומי המקרקעין, הרוכש היה שכנו של אדריאן, משקיע ההון סיכון בנג'מין לינג, שרכש ב־2021 את ביתו הסמוך שעל קו המים תמורת 27.9 מיליון דולר.

באי היביסקוס שבמיאמי ביץ' בנה המשקיע איברהים א־רשיד בית בשטח של כ־930 מ"ר על שטחו של מועדון השיט הישן Rod & Reel Club שאותו רכש ב־2010 תמורת 3 מיליון דולר. כששניים משכניו החליטו למכור את בתיהם, הוא רכש את שני הנכסים תמורת סכום כולל של 12.5 מיליון דולר, בעסקאות שנחתמו ב־2020 וב־2021. איברהים ורעייתו, ריאן א־רשיד, בנו במקום בית הארחה הכולל חדר כושר וספא, לצד בריכת דגים מלאכותית.

הרצברג מספר כי יש לקוחות שרכשו נכסים סמוכים כדי לשכן בהם עובדים, להרחיב את שטחי הגינון או להקים מעגן סירות. בשנה שעברה הוציא איש העסקים פטריק דוביגי 48.5 מיליון דולר בשלוש עסקאות, שבמסגרתן רכש בית על קו המים, חלק מהמגרש הסמוך ומגרש נוסף מעבר לכביש. דוביגי מוסיף כעת חדר כושר, ספא ובקתה במגרש הסמוך לביתו המרכזי, וכן מגרש פאדל במגרש שמעבר לכביש.

"לא יכולתי שייבנה עוד בית בשדות היפים"

לדברי הרצברג, יש מי שנוקטים "רכישה לצורכי הגנה" ורוכשים נכסים סמוכים כדי ליצור חיץ בין ביתם לבין השכנים.

דייס בראון סטאבס, שמשפחתה ייסדה את החברה המייצרת את ויסקי ג'ק דניאלס, שילמה תחילה 2.99 מיליון דולר עבור חווה בשטח של כ־58 דונם בסנומאס שבקולורדו. לאחר ששיפצה את הבית המרכזי, ששטחו כ־380 מ"ר, היא ובעלה, ד"ר ויליאם קינג סטאבס, רופא בגמלאות, המתגוררים בעיקר בקנטקי, הבינו שעליהם "להגן על הנוף שלנו", לדבריה. במשך כמה שנים הוציאה עוד 1.15 מיליון דולר כדי לרכוש כ־162 דונם נוספים. "לא יכולתי לשאת את המחשבה שייבנה בית ענק, או אפילו שניים, בשדות היפים האלה", אמרה.

מרגיט ברנדט מחברת פרמייר אסטייט פרופרטיז מציינת כי רוכשים מוכנים לשלם פרמיה עבור כמה מגרשים סמוכים, במיוחד כאשר הקרקע נדירה. היא מספרת על עסקה שנחתמה לאחרונה במנלאפן, שבמסגרתה נמכרה קרקע ב־105 מיליון דולר. המוכר, דייוויד מקניל, מייסד חברת וות'רטק, שילם סכום כולל של 93.5 מיליון דולר עבור שתי החלקות ב־2024 וב־2025. זהות הרוכש לא נחשפה.

מאז מקניל הוסיף ורכש נכסים סמוכים נוספים ביותר מ־100 מיליון דולר, והוא אף חתם על חוזה לרכישת מגרש שלישי צמוד תמורת 36 מיליון דולר. בסך הכול יהיו בבעלותו כ־22 דונם. "כמעט בלתי־אפשרי לשחזר דבר כזה", אומאת ברנדט.

איברהים סיפר כי השקיע כ־45 מיליון דולר במתחם המגורים שלו במיאמי ביץ', שלדבריו שוויו כיום עומד על כ־100 מיליון דולר, אף שאין בכוונתו למכור אותו.

בני הזוג סטאבס, שכיום הם בשנות ה־80 לחייהם ושילמו כ־4.14 מיליון דולר עבור חמש חלקות, העמידו למכירה חלק מהחווה שלהם, בשטח של כ־162 דונם, תמורת 12.25 מיליון דולר. לדברי קרי וולס מחברת קולדוול בנקר מייסון מורס, המשמשת כסוכנת הנכס, קשה למצוא מתחמי מגורים דומים. "הרבה אנשים באספן פשוט לא רוצים להיפרד ממה שיש להם", היא אומרת.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.