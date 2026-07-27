אוקראינה במתקפה חריגה נגד איראן: "שיצפו שנפגע בהם שוב"

עדכונים שוטפים

02:52 - דיווח באיראן: "בסיס אמריקאי בעיראק הותקף"

דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים: בסיס אמריקאי בארביל שבצפון עיראק הותקף על ידי כטב"ם

02:16 - חשד לפשע שנאה בטורונטו: ירי לעבר מאפייה יהודית

שני סניפים של רשת מאפיות יהודית מפורסמת בקנדה נפגעו אתמול - ככל הנראה על רקע אנטישמי. בקהילה היהודית זעמו - והאשימו את הממשלה: "רק כשימגרו בנחישות את הרטוריקה וההפגנות נגד הקהילות היהודיות - זה ייפסק". המשטרה המקומית הבטיחה לחקור את המקרה בצורה יסודית, ראש עיריית טורנטו גינתה: "אין מקום בעיר שלנו לשנאה מאף סוג". לכתבה המלאה

00:07 - אוקראינה במתקפה חריגה נגד איראן: "אפשר לצפות שנפגע בהם שוב"

אוקראינה תקפה שלשום (שבת) באופן חריג ספינה איראנית בים הכספי שהייתה בדרכה לרוסיה, במהלך שגרר תגובות נזעמות וחריפות מטהרן. משרד החוץ של איראן אף הודיע כי לפחות איש צוות אחד שהיה על הספינה נהרג, ורמז לאפשרות לפעולות תגמול מצד איראן נגד אוקראינה. שגריר אוקראינה בישראל אישר את הפרטים ל-N12 וחשף כי הספינה שהותקפה נשאה נשק לרוסיה. ערוצים לא רשמיים באיראן כבר קוראים לשגר טילים לקייב.

"הספינה שתקפנו הכילה רכיבים לכטב"מים וטילים שהיו בדרכם לרוסיה - ולא סחורה אזרחית כמו שאיראן טענה", אמר ל-N12 יבגן קורינצ'וק, שגריר אוקראינה בישראל. "זו לא הפעם הראשונה שפגענו במטרות צבאיות כאלו, וכמובן שאפשר לצפות שנפגע בהם שוב - זו מטרה צבאית לגיטימית מבחינתנו". לכתבה המלאה

22:25 - משרד החוץ האיראני: "חילופי המסרים בין איראן וארה"ב נמשכים"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי: "חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית ופעילות המתווכות נמשכים".

20:12 - חמינאי: סיום המלחמה בלבנון הוא התנאי הראשון להסכם סיום המלחמה

לשכתו של המנהיג העליון באיראן פרסמה איגרת כתובה של מוג'תבא חמינאי בתגובה לזו של מזכ"ל ובכירי חיזבאללה: "איראן, בהתאם לקווי המדיניות של עלי ח'אמנאי, הגדירה את הגנת הלוחמים כמדיניות אסטרטגית. הגנה על כל שטחה של לבנון וסיום מוחלט ובלתי מותנה של הפלישה של המשטר הציוני הוגדרו כתנאי הראשון להסכם סיום המלחמה עם ארה"ב".

16:23 - שגריר ארה"ב לאו"ם מייק וולץ: טראמפ נותן מרחב לשיחות עם איראן

16:21 - ה"ספקנות" באיראן, והתנאי לטראמפ: "לא נתקוף - אם גם ארה"ב תימנע מכך"



מקור איראני בכיר אמר לרויטרס כי איראן תפסיק את תקיפותיה כל עוד ארצות הברית תשמור על הפסקת האש האחרונה. המקור הוסיף כי באיראן ישנה "יותר ספקנות מאשר אופטימיות" בעקבות הפסקת התקיפות האמריקאיות.

פורסם לראשונה ב-N12