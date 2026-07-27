"לא מטיל אחריות": התנגדות להסדר המוצע בפרשת סלייס

לובי 99 הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב התנגדות להסדר המוצע לפרשת סלייס על ידי עמיתי סוכנות הביטוח פינברט, לאחר שההסדר זכה להתנגדות של המנהל המורשה רו"ח אפי סנדרוב. על פי הבקשה להסדר, חוסכי פינברט יוכלו לבחור בין השבת כ-51% מהשקעתם בתוך 18 חודשים לבין המשך ניהול ההשקעות בגיאורגיה למשך 5-6 שנים. בחירה בכל אחת מהחלופות תוביל גם לוויתור על תביעות עתידיות נגד הצדדים להסדר.

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פרשת סלייס נחשפה בסוף 2023 לאחר שנמצאו ליקויים חמורים בניהול כספי החוסכים. כ-850 מיליון שקל מכספי העמיתים הועברו לקרנות פרטיות, שכונו "הקרנות האדומות", בניגוד לחוק. סוכנות פינברט היא חלק מהגורמים שגייסו את כספי עמיתי סלייס לקרנות בחו"ל.

בהתנגדות שהוגשה על ידי הלובי לשופטת סיגל יעקבי, נטען כי לא ברור כלל מי הם הצדדים להסכם וכי אין הצדקה לחסיון עסקי, כפי שמבקש בא כוח קבוצת המשקיעים. עוד נטען כי זהות הקרנות לא ידועה והן לא חתומות כלל על ההסכם. "סוכנות פינברט עצמה, המעוולת הראשית באשכול, לא נדרשת לשלם מכוחו ולו אגורה שחוקה, שכן היא לא חלק ממנו". טענה נוספת מתייחסת לכך שהסכם העקרונות לא מטיל כל אחריות על מעוולי אשכול פינברט. "למרות שהיא המעוולת הראשית באשכול זה - אין כל ביטוי לאחריות שלה או של מעורבים אחרים מהאשכול". נטען כי המעורבים מפינברט "מבקשים ליהנות על חשבון אלפי קורבנותיהם פעם נוספת - לא רק שהותירו אותם חסרי כל אלא שעל מצוקתם הם עומדים, בציניות גמורה", וזאת מבלי לשאת באחריות.

"לא מתאפשר למי שאינם חפצים בהסכם - להצביע נגד"

טעם נוסף להתנגדות נוגע לכך שמוצעות לעמיתים שתי אפשרויות. מבלי להציע חלופה שלישית להתנגד להסכם. "לא מתאפשר לעמיתים שאינם חפצים בהסכם כלל להצביע נגד". עוד נטען כי החלופה השנייה, להשקעת כספים על ידי הקרנות היא "חלופה גרועה בהגדרה. נעדרת מידע, לוקה באי ודאות, ומעניקה לקרנות חופש פעולה מוחלט ולא מוגבל בזמן - לגרום לעמיתים לבחור בלית ברירה בחלופה א', חלופה גרועה בהגדרה גם כן, נעדרת מידע, המזכה אותם בשיעור נמוך ובלתי מתקבל על הדעת מהכספים ששודלו להשקיע".

המנהל המורשה הודיע לבית המשפט לפני כשבועיים כי ההסדר לא מקובל עליו וכי הוא מעורר קשיים מהותיים. בין היתר נטען כי מגישי הבקשה מציגים מצג שווא לפיו בין העמיתים לבין הקרנות "העלומות" גובש הסכם מוגמר, אך בפועל יש תנאי בהסכם לפיו יש לקבל את הסכמות הקרנות.

עוה"ד איתן ארז ומור בן שושן שהגישו את הבקשה להסדר מסרו בתגובה להתנגדות: "אנו מייצגים מאות עמיתים מכל אשכולות סלייס, ובהם חלק ניכר מעמיתי קרנות פינברט. במשך שלוש השנים האחרונות פעלנו להשבת כספי העמיתים . למרבה הצער, בחלוף קרוב לשלוש שנים מקריסת סלייס, לא הושב לעמיתים אפילו שקל אחד, בעוד שעלויות הניהול המיוחד הגיעו לעשרות מיליוני שקלים כאשר המנהל המורשה נאלץ ליטול הלוואות עתק על חשבון העמיתים. במשך למעלה משנה נוהל משא ומתן בהשתתפות המנהל המורשה, קרנות פינברט ובאי כוח העמיתים. ההסכם שנחתם מבוסס במידה רבה על ההבנות שהושגו במסגרתו ועל בדיקות מקיפות שערכנו בגיאורגיה".

עורכי הדין הוסיפו כי "ההסדר אינו נכפה על איש. הוא יובא להכרעת העמיתים, אשר יקבלו את מלוא המידע ויוכלו לבחור בין קבלת כ-27 מיליון דולר בפרק זמן קצר יחסית, תוך שמירת זכויותיהם כלפי גורמים נוספים, לבין המשך פיתוח הפרויקטים במטרה להשיג החזר גבוה יותר בעתיד. ראוי שגם המתנגדים יציגו לעמיתים מהי החלופה שהם מציעים, מהם לוחות הזמנים שלה ומהם סיכויי הצלחתה. ככל שאין חלופה מעשית, יש לשקול בכובד ראש את האחריות שבסיכול האפשרות להביא את ההסדר להכרעת העמיתים".

בקשה לביזיון בית משפט נגד המעורבים בפינברט

בשבוע שעבר הגיש המנהל המורשה לבית המשפט בקשה להטיל קנס בסכום של 100 אלף שקל על עידן נפטאג'י ואלית מוטולה - מורשי חתימה בקרנות שאליהן הועברו כספי החוסכים, וקנס בסכום של 200 אלף שקל על גבריאל קוקאשווילי - בעל השליטה במיזם פינברט - בטענה לביזיון בית המשפט. השלושה הם מורשי חתימה בקרנות שאליהן הועברו כספי החוסכים. זאת, לאחר שהתגלה בהסדר המוצע, שהקרנות באשכול פינברט מוציאות כספי עמיתים מן החשבונות בקרנות, בניגוד לצו בית המשפט שאסר לגרוע מנכסי העמיתים ואסר להוסיף מורשי חתימה בחשבונות. "עניינה של בקשה זו בהפרה בוטה ומתמשכת של צווים מפורשים שניתנו על ידי בית המשפט הנכבד לשם שימור נכסי קרנות פינברט ומניעת שינוי במצב השליטה וניהול בהן" נכתב בבקשה. המנהל המורשה ביקש לקבוע דיון דחוף לאור הפגיעה בנכסי העמיתים.

עו"ד עודד סבוראי המייצג את השלושה מסר בתגובה כי מדובר ב"בקשה חסרת בסיס". לדבריו "עד כה, בחלוף כשנתיים וחצי של פעילות המנהל המורשה של סלייס והוצאות ניהול של עשרות מיליוני שקלים על חשבון העמיתים, לא ניתן כל פתרון ישים ויעיל להשבת כספים לעמיתים. המנהל המורשה מוזמן להצטרף להסכם שנחתם בין הקרנות לבין בא כוח העמיתים, שמכוחו יושבו לעמיתים עשרות מיליוני דולרים, שמהווים חלק ניכר מכספי השקעתם".