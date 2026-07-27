ממשלת רוסיה מציגה: כישלון כלכלי של פעם ב־30 שנה

ממשלת רוסיה ניסתה לגייס חוב מהציבור כדי לממן את הוצאות המלחמה נגד אוקראינה, אך ביטלה את המכרז כשקיבלה הצעות בריביות שהגיעו, על פי נתוני השוק באותו זמן, עם ריבית של יותר מ-16% בשנה.

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זה כישלון גיוס האג"ח הגדול ביותר מאז המשבר הכלכלי ברוסיה בשנות התשעים. איגרות החוב של רוסיה נסחרות בשוק המשני במחיר הולך ועולה, כשהריבית ברוסיה דווקא בירידה בלחץ ממשלתי.

במקביל, אוקראינה מגבירה את הלחץ על הכלכלה עם יעד תקיפה חדש: רשת הקמעונאות הפופולרית Wildberries, שמחסניה משמשים לאספקת ציוד לצבא הרוסי.

הגירעון בשיא

"הגירעון הממשלתי של רוסיה שובר שיאים", מסביר ד"ר יבגני קלאובר, מומחה לפוליטיקה של מדינות ברה"מ לשעבר בביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב.

הסיבה לכך, לדבריו, היא "מתקפות אוקראיניות על תשתיות בתי הזיקוק ברוסיה, שהפחיתו את הרווחים של ממשלת רוסיה מגז ונפט ב־22%.

"זה, הביא לכך שהגירעון עומד כעת על 74 מיליארד דולר, שהם 2.5% מהתוצר". זה שיעור שאולי נשמע לא מרשים במיוחד, אך כל גירעון ברוסיה הוא בעייתי במיוחד כשהיא מנותקת משוקי החוב הבינ"ל ונאלצת להישען על השוק המקומי בלבד, במיוחד כשריבית הבנק המרכזי עומדת על 14% (לאחר ירידה משיא של 21%) ועלות החוב גבוהה במיוחד.

הריבית על האג"ח של רוסיה זינקה מכ־8.5% בתחילת 2022 לכמעט פי שניים כעת. גם ריבית הבנק המרכזי עמדה ערב המלחמה על 9.5% "בלבד", ובשפל עמדה על 4.25% ב־2021.

יעד גיוס האג"ח של רוסיה ל־2026 עמד על 5.5 טריליון רובל. מתוך זה, במחצית הראשונה של השנה גויסו כ־3.25 טריליון רובל באגרות חוב. אך למרות ההצלחה במחצית הראשונה, המשך הגיוס נמצא בסימן שאלה כשהמחיר המוצע בשוק גבוה בהרבה ממה שממשלת רוסיה מוכנה לקבל.

כשרוסיה פנתה לבנקים המסחריים לגייס כסף כדי לגשר על פערי הגירעון, ההצעות שהוגשו הגיעו עם ריבית של יותר מ־16% בשנה. משרד האוצר הרוסי סירב לקבל זאת, וביטל את המכרז.

"זה כישלון גיוס האג"ח הכי גדול מאז 1998", אומר ד"ר קלאובר. רוסיה תכננה לגייס טריליון וחצי רובל (19 מיליארד דולר) ברבעון הנוכחי, אך בינתיים נראה שהמחיר שהמלווים רוצים והמחיר שמשרד האוצר הרוסי מוכן לקבל פשוט לא מתכנסים.

"העניין אינו היכולת של משרד האוצר הרוסי לגייס חוב, אלא היכולת שלו לגייס אותו בתנאים שניתן להסכים להם. משרד האוצר הרוסי לא מוכן לנעול הלוואות לטווח ארוך בתשואות הנוכחיות", כתבה יקטרינה ולסובה, כלכלנית רוסיה בבלומברג.

תוכנית מגירה

בינתיים, על פי דיווחים ב-Moscow Times, כלי תקשורת בינ"ל המזוהה עם המתנגדים לפוטין ברוסיה, תוכנית ב' של רוסיה היא פנייה לבנקים הממשלתיים וגיוס חוב בריבית נמוכה יותר דרכם.

אלא שכמובן, זה לא פתרון בר־קיימא, אלא פשוט הזזה של הבעיה מכיס אחד לכיס שני.

על פי דוח של סוכנויות מודיעין אירופיות שצוטט ברויטרס, הסטת הנטל לבנקים הממשלתיים מגבירה את הסיכוי למשבר בנקאות גדול ברוסיה, זאת על רקע עלייה באי־החזרת הלוואות.

תוכניות הלוואה בערבות מדינה למשקי בית ולחברות מסתירות חולשה של המערכת הבנקאית ברוסיה. "המצב יוצר אשליה של כלכלה דינמית, שבמציאות מסתירה מצב קרוב לפיצוץ - שטלטלה כלכלית, כמו חבילת סנקציות שאפתנית נגד הבנקים, יכולה לטרגר".

הדוח כנראה נועד לתמוך בחבילת הסנקציות האירופית החדשה, שאמנם לא בטוח שתכניס את רוסיה למשבר בנקאות רחב היקף, אך בהחלט תוסיף ללחץ הכלכלי עליה. כשרוסיה מתקשה לגייס חוב מהבנקים המסחריים, היא נאלצת להסיט את עלויות הגירעון אל הבנקים הממשלתיים, מה שמוסיף לסיכון על המערכת הפיננסית כולה.

"יש המון זעקות מבפנים: דמויות מפתח בכלכלה הרוסית שאומרות שהכלכלה מגיעה למיצוי. קשה להתמודד עם הגירעון, כי הוא לוקח המון כסף. יקר לתחזק אותו", אומר ד"ר קלאובר.

הוא מספר שבאוניברסיטאות ברוסיה יש תארים אקדמיים בעקיפת סנקציות, שמלמדים "תורה שלמה" של התמודדות עם הלחץ הבינ"ל. ובכל זאת, גם שותפות המסחר שנשארו לרוסיה לא תמיד מסייעות לה.

"צינור הגז 'כוח סיביר' לסין מתעכב, והודו קונה נפט מרוסיה במחיר מופחת ומוכרת לה חזרה דלק במחיר שוק", זאת על רקע פגיעה חריפה ביכולת זיקוק הדלק ברוסיה, שהביאה למשבר דלק של ממש ברחבי רוסיה, עם מחירים שלעיתים עולים על שווה ערך ל־15 שקל לליטר.

הלחץ מאוקראינה מתגבר

הלחץ הכלכלי על רוסיה מתחזק גם בעקבות המטרה המפתיעה של הטילים והכטב"מים האוקראיניים בזמן האחרון, והיא רשת קמעונאות האונליין הגדולה ברוסיה, Wildberries.

הרשת, שנחשבת פופולרית במיוחד גם בקרב יוצאי מדינות ברה"מ לשעבר בישראל, מאפשרת יבוא של מוצרים זולים יחסית מרוסיה ומהאזור. אך בו־זמנית, המחסנים שלה, שפרוסים בכל רחבי המדינה, משמשים גם את הלוגיסטיקה של הצבא הרוסי. "הייתה קטגוריה באתר של 'מה שצריך למבצע הצבאי המיוחד'", מספר ד"ר קלאובר.

מתחילת חודש יולי הותקפו חמישה מחסנים שונים ברחבי רוסיה על ידי אוקראינה. "הם הורידו את הקטגוריה מהאתר, אבל המוצרים עצמם עדיין נמכרים".

בינתיים, המערכה הלוגיסטית גם גולשת לים השחור: אוקראינה החלה לתקוף ספינות רוסיות שנושאות דלק וחיטה בים השחור, במה שנראה כמגמה שהולכת ומתגברת ומדגימה כמה פגיע המסחר הבינ"ל שאנחנו רגילים להישען עליו. רוסיה, מצידה, מתקשה להגן על ספינות הסוחר שלה, ובחרה להשיב אש נגד ספינות סוחר אוקראיניות מקבילות בצד השני של הים השחור.

ביום שבת, אוקראינה הטביעה ספינה איראנית ששטה בים הכספי. איראן גינתה את המתקפה האוקראינית, שהרגה את אחד המלחים ופצעה אחד נוסף. אך לדברי נשיא אוקראינה זלנסקי, זו הייתה ספינה ששינעה "ציוד צבאי הקשור לאיראן".

רוסיה ואיראן משתפות פעולה בשנים האחרונות, ומסייעות אחת לשניה באספקה של ציוד צבאי, כולל כטב"מי "שאהד" איראניים שנמצאים בשימוש נרחב נגד עמדות אוקראיניות.