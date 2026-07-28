עיכוב נוסף בקידום תוכנית "נוף ירקון" בדרום הוד השרון - תוכנית המקודמת כבר שלושה עשורים כמעט. חוקר ההתנגדויות בתוכנית, אדיב נקאש, הודיע על סיום תפקידו בשל ניגוד עניינים. כעת תידרש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז למנות חוקר חדש, שיחל מחדש את שלב שמיעת ההתנגדויות.

נוף ירקון, לשעבר "הוד הירקון", משתרעת על פני כ־2,232 ואמורות לקום בשטחה 9,000 דירות חדשות, לצד כ־432 אלף מ"ר של שטחים עבור מבני ציבור, כ־145 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה וכ־35,250 מ"ר של שטחי מסחר.

● פרויקט ההתחדשות העירונית החליף ידיים. מה צריך לעשות?

● ארבע זה החמש החדש: הדירות החדשות הולכות ומתכווצות

שלב ההתנגדויות החל בפועל לפני כשבועיים, ואמור היה להימשך כחודש, שבמהלכו תוכננו ארבעה ימי שמיעת התנגדויות. לתוכנית הוגשו 137 התנגדויות, בהן כאלו של עיריית הוד השרון, המתנגדת לתוכנית כבר שנים, והמועצה האזורית דרום השרון. ואולם, כבר לאחר היום הראשון הודיע החוקר אדיב נקאש על סיום תפקידו.

בהודעת הוועדה המחוזית מרכז צוין, כי "התברר כי לאחת מההתנגדויות צורפה חוות דעת מטעם שמאית, אשר חוקר התוכנית מצוי עימה בקשרי עבודה מקצועיים". בתגובת הוועדה לפניית גלובס צוין, כי "מוסד התכנון יפעל למנות חוקר חדש לתוכנית ולתאם מועדים חדשים לשמיעת ההתנגדויות".

גורמים בשוק מציינים כי ההתפתחות החדשה משבשת לחלוטין את לוחות הזמנים של התוכנית, ועשויה לגרום לעיכוב משמעותי נוסף בהתקדמותה אל עבר אישור, שכן גם לאחר שימונה חוקר חדש - הוא יידרש לקרוא וללמוד את החומרים לפני שיוכל לקבוע את מועדי הדיונים החדשים.

"יביא לעיכובים נוספים"

בתגובתו לגלובס אמר ראש עיריית הוד השרון ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אמיר כוכבי: "דירה להשכיר היא חברה החוטאת למטרות הקמתה. בחירת חוקר התנגדויות לתוכנית בלי לבדוק את ניגודי העניינים שלו לעומק, או לחלופין להתעלם מהם ולעמוד עליהם רק לאחר שכבר ערך ישיבת התנגדויות, זהו מחדל בקנה מידה המחייב בדיקה עמוקה של התנהלות דירה להשכיר והוועדה המחוזית בניהול התוכנית, ומן הסתם יביא לעיכובים נוספים בתוכנית".

יש לציין כי בהיותה הגורם המגיש את התוכנית, חברת "דירה להשכיר" אינה אחראית על בחירת החוקר, והנושא אינו בתחום אחריותה.

מהחברה נמסר: "החברה פועלת ברחבי הארץ בהנחיה ובשיתוף פעולה עם מוסדות תכנון ורשויות מקומיות. תוכנית 'נוף ירקון' היא תוכנית משמעותית, והחברה תמשיך לפעול בשקידה ובאחריות לקידומה ולמתן מענה לצורכי הדיור של תושבי העיר והאזור".

מהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז נמסר: "במסגרת הבחינה הראשונית לא זוהה חשש לניגוד עניינים. רק לאחר עיון בחוות הדעת שצורפו להתנגדויות התברר לחוקר כי אחת מהן הוגשה על ידי שמאית שעימה הוא מצוי בקשרי עבודה מקצועיים, ולכן הודיע מיוזמתו על סיום תפקידו כדי למנוע כל חשש לניגוד עניינים. דווקא התנהלות זו מעידה על יושרה ושקיפות, ולכן תמוהה הביקורת המופנית כלפי החוקר. לא פחות תמוהה הטענה לעיכוב התוכנית, כאשר הרשות המקומית היא עצמה מנסה בכל דרך לעכב את הליך התכנון. מוסד התכנון יפעל למנות חוקר או חוקרת חדשים בהקדם האפשרי".