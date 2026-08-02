הנשיא טראמפ: "הסכמתי לבטל את המתקפה על איראן"

עדכונים שוטפים

05:15 - הנשיא טראמפ: "ביטלתי את המתקפה על איראן אחרי שטהרן ביקשה, גם ישראל מצטרפת למחויבות זו"

הנשיא טראמפ הודיע על בלימת המתקפה המסיבית שתוכננה נגד איראן. בהודעה ברשת TRUTH הסביר שארה"ב מוכנה להתמודד עם המשטר האיראני בדרך צבאית, אך הסכימה לבקשה מצד איראן ומצד מדינות נוספות במזרח התיכון שלא לתקוף. טראמפ עדכן שגם ישראל מצטרפת להסכמה זו.

● באיראן מאיימים: אסדות הגז תמר ולוויתן על הכוונת

05:13 - יורש העצר הסעודי הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה מסיבית באיראן

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן שוחח בשבת עם הנשיא טראמפ והביע דאגה מתוכניתו לפתוח במתקפה רחבת היקף נגד איראן, כך אמרו שני בכירים אמריקאים ומקור נוסף המעורה בפרטי בשיחה.

05:00 - מזכיר המדינה רוביו: "האיראנים מעולם לא התמודדו עם נשיא כמו טראמפ"

בריאיון לרשת פוקס ניוז, הבכיר האמריקאי שיבח את נשיא ארה"ב על הדרך שבה הוא פועל מול המשטר האיראני ואמר: "לראשונה מישהו גם עושה ולא רק מדבר מולם". רוביו הסביר שהמשטר "חייב להשתנות" והדגיש שהוא לא רוצה לשלוט רק על איראן - אלא על כל האזור.

SECRETARY RUBIO: "I don't think the Iranian regime has ever faced a president like President Trump, which is someone who actually takes action." pic.twitter.com/TpSB7ZkAWV - Department of State (@StateDept) August 2, 2026

01:52 - שר החוץ האיראני עראקצ'י: "אנחנו נגיב למתקפות של ארה"ב באופן פרופורציונלי"

00:23 - כוננות עליונה בישראל - והתרחישים שעלולים לגרום לשיגורים מאיראן

כוננות עליונה בישראל בכל המערכים אמש (שבת), כולל התייעצויות בכל הדרגים - על רקע ההסלמה האחרונה במזרח התיכון. בשעה שטראמפ מתלבט אם להוציא לפועל תקיפה משמעותית באיראן, הקבינט המצומצם או הקבינט המדיני-ביטחוני לא כונסו ולא עודכנו.

בכירים בישראל אומרים: "אנחנו דרוכים ומחכים להחלטה הסופית של הנשיא. השאלה אם נהיה חלק מהסלמה או לא תלויה בעיקר באיראן ובשאלה אם תבחר לעשות את הטעות ולירות לעבר ישראל".

בשבועיים האחרונים טראמפ איים לפגוע בגשרים, בתחנות כוח וחשמל, והאיראנים איימו: אם זה יקרה - נירה לעבר אתרים אסטרטגיים במפרץ ובישראל. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12