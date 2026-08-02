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איראן | סיקור שוטף

הנשיא טראמפ: "הסכמתי לבטל את המתקפה על איראן"

טראמפ הסביר ש"לבקשת איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון המתקפה נבלמה" • בן סלמאן הביע דאגה מפני "מתקפה מסיבית" על איראן בפני נשיא ארה"ב • שר החוץ האיראני עראקצ'י: "אנחנו נגיב למתקפות של ארה"ב באופן פרופורציונלי" • מזכיר המדינה רוביו בריאיון לפוקס ניוז: "האיראנים מעולם לא התמודדו עם נשיא כמו טראמפ" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:38
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

05:15 - הנשיא טראמפ: "ביטלתי את המתקפה על איראן אחרי שטהרן ביקשה, גם ישראל מצטרפת למחויבות זו"

הנשיא טראמפ הודיע על בלימת המתקפה המסיבית שתוכננה נגד איראן. בהודעה ברשת TRUTH הסביר שארה"ב מוכנה להתמודד עם המשטר האיראני בדרך צבאית, אך הסכימה לבקשה מצד איראן ומצד מדינות נוספות במזרח התיכון שלא לתקוף. טראמפ עדכן שגם ישראל מצטרפת להסכמה זו.

באיראן מאיימים: אסדות הגז תמר ולוויתן על הכוונת

05:13 - יורש העצר הסעודי הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה מסיבית באיראן

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן שוחח בשבת עם הנשיא טראמפ והביע דאגה מתוכניתו לפתוח במתקפה רחבת היקף נגד איראן, כך אמרו שני בכירים אמריקאים ומקור נוסף המעורה בפרטי בשיחה.

05:00 - מזכיר המדינה רוביו: "האיראנים מעולם לא התמודדו עם נשיא כמו טראמפ"

בריאיון לרשת פוקס ניוז, הבכיר האמריקאי שיבח את נשיא ארה"ב על הדרך שבה הוא פועל מול המשטר האיראני ואמר: "לראשונה מישהו גם עושה ולא רק מדבר מולם". רוביו הסביר שהמשטר "חייב להשתנות" והדגיש שהוא לא רוצה לשלוט רק על איראן - אלא על כל האזור.

01:52 - שר החוץ האיראני עראקצ'י: "אנחנו נגיב למתקפות של ארה"ב באופן פרופורציונלי"

00:23 - כוננות עליונה בישראל - והתרחישים שעלולים לגרום לשיגורים מאיראן

כוננות עליונה בישראל בכל המערכים אמש (שבת), כולל התייעצויות בכל הדרגים - על רקע ההסלמה האחרונה במזרח התיכון. בשעה שטראמפ מתלבט אם להוציא לפועל תקיפה משמעותית באיראן, הקבינט המצומצם או הקבינט המדיני-ביטחוני לא כונסו ולא עודכנו.

בכירים בישראל אומרים: "אנחנו דרוכים ומחכים להחלטה הסופית של הנשיא. השאלה אם נהיה חלק מהסלמה או לא תלויה בעיקר באיראן ובשאלה אם תבחר לעשות את הטעות ולירות לעבר ישראל".

בשבועיים האחרונים טראמפ איים לפגוע בגשרים, בתחנות כוח וחשמל, והאיראנים איימו: אם זה יקרה - נירה לעבר אתרים אסטרטגיים במפרץ ובישראל. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12