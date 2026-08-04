אירופה בנתה על אנרגיה גרעינית. הקיץ חשף איום חדש על התחום

ראש הממשלה החדש של הונגריה, פיטר מדיאר, פנה ביום שבת ישירות לאזרחי ארצו וביקש מהם להפיץ את ההודעה שהוא עומד למסור ברשתות החברתיות "כדי שכולם יהיו מעודכנים".

"בגלל ירידת מפלס המים בדנובה, נאלצנו להפסיק היום את ייצור החשמל בכור האטומי בפאקש", היתה הבשורה. מדובר בכור גרעיני האחראי לאספקת קרוב למחצית מצריכת החשמל במדינה כולה. המפלס הנמוך של הדנובה אינו מאפשר יותר שאיבת מים מספקת כדי לצנן אותו כרגיל, אמר מדיאר. הוא ביקש מהתושבים להפחית את צריכת החשמל שלהם בשעות השיא והוסיף - "השבוע הקרוב יהיה קריטי".

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הונגריה לא הראשונה הקיץ שמגבילה את פעילות הכורים הגרעיניים. ברומניה השכנה הודיעו הרשויות גם הן על השעיית ייצור החשמל בשני כורים, בגלל הבצורת שהורידה את מפלס הדנובה לרמתו הנמוכה במדינה מזה 30 שנה. הממשלה קראה ללקוחות גדולים ותעשייתיים להפחית את צריכת החשמל באופן מיידי. הרשויות אף מנסות להטות את המים מהדנובה בעזרת הטבעת ספינות ישנות באחד מהיובלים שלו, כדי להגביר את הזרימה לתחנות הכוח האטומיות ביובל אחר.

גם בצרפת, בה כורים גרעיניים מפיקים את הנתח הגדול ביותר מייצור החשמל (70%), הופסקה בחודשים האחרונים באופן תדיר פעילותם בגלל מזג האוויר. הסיבה להפסקה בצרפת היתה התחממות המים בנהרות המשמשים לצינון הכורים לרמה שמעבר אליה החוק אוסר על השימוש בהם, מחשש שחימום נוסף (כתוצאה מקירור הכורים) יפגע באופן בלתי הפיך באקולוגיה שלהם.

יחד, הצעדים הללו ממחישים לאירופה כי למרות הרנסנס שחווה תחום האנרגיה האטומית בשנים האחרונות ביבשת - מתוך רצון לעצמאות אנרגטית במקביל להתחייבות לאפס פליטת גזי חממה - ישנן עדיין בעיות עם הטכנולוגיה, האחראית לייצור 23% מצריכת החשמל של האיחוד האירופי.

פיטר מדיאר, ראש ממשלת הונגריה / צילום: Reuters, Lukasz Glowala

הימור על הגרעין

מאז פרוץ המלחמה באוקראינה לפני יותר מארבע שנים, וגם בעקבות המלחמה באיראן השנה, מדינות שונות באירופה החליטו להמר על אנרגיה גרעינית כמקור עתידי לחשמל. בניגוד לגרמניה, שסגרה את הכורים שלה בהחלטה רגעית, איטליה, בריטניה ומדינות נוספות החליטו להשקיע מיליארדים בשנים הקרובות בייצור חשמל באמצעות גרעין. 12 מדינות מתוך 27 חברות האיחוד מפעילות כורים גרעיניים, ותפוקת החשמל שלהם הולכת וגדלה בשנים האחרונות, לפי נתוני הנציבות האירופית.

ראשת הממשלה האיטלקית ג'ורג'ה מלוני אמרה בקיץ האחרון כי הטכנולוגיה האחרונה בתחום הגרעין - כורים קטנים ומודולריים (SMR) - הם "סיכוי עצום וחזון נשגב" בעבור איטליה, שסגרה את כל הכורים שלה בשנות ה־90 של המאה הקודמת, בלחץ ציבורי ומחשש לתאונות כמו צ'רנוביל. רומא עובדת בימים אלה על חוק שיממן את פיתוחם והקמתם בהשקעה של מיליארדים. בריטניה החליטה להשקיע כ־40 מיליארד ליש"ט בבניית כור אטומי חדש. צרפת עומדת בראש המאמץ האירופי, ובונה שישה כורים חדשים כשהראשון יפעל כבר ב־2035. הנשיא מקרון גם משקיע בתחום זה מתוך רצון לייצא את הטכנולוגיה למדינות אחרות.

"ריכוזיות מובילה לצרות"

אבל הבעיות הנוכחיות מראות כי ישנן מגבלות גם בתחום זה, במיוחד בעבור תחנות ייצור גדולות כמו זו בהונגריה או בצרפת. הקיץ הנוכחי מוכיח את הקשיים עם הטכנולוגיה הקיימת. בצורת מכה באזור מרכז אירופה, ויצרה מפלס מים נמוך מהרגיל בדנובה ובריין, בין השאר. טיולי ספינות באוסטריה ובהונגריה הושעו, וכמה ספינות "נתקעו" משום שמפלס המים אינו מאפשר שיט. ספינת קרב נאצית שטובעה בסרביה נחשפה לראשונה בחודש שעבר בשל ירידת המפלס בדנובה העובר במדינה. מיעוט שלגים בחורף האחרון, ביחד עם גלי חום מוקדמים השנה וחוסר במשקעים הביאו לירידת המפלס בנהרות הגדולים של אירופה מוקדם מהרגיל. החשש המרכזי הוא שאוגוסט־ספטמבר יהיו צחיחים גם הם, והמפלס יירד עוד יותר.

לדברי מומחה שצוטט ב"פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג": "הדוגמה של הונגריה ממחישה כי ריכוז ייצור החשמל במגזר אחר מוביל לצרות". הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) קראה למדינות ברחבי העולם להגביר את ההשקעה בתחום הסולארי, שלדבריה הוא כעת "הטכנולוגיה הזולה ביותר לייצור חשמל".

המצב יחריף

כבר כעת הונגריה נמצאת על הקצה. מאות ערים ועיירות הונחו לקצוב את אספקת המים. הממשלה גם שוקלת לקצוב את אספקת האנרגיה לחברות גדולות השבוע, כדי להתמודד עם האתגר. תנועת רכבות משא בין 17:00 ל־23:00 - שעות השיא בצריכה - הופסקה, והמדינה מייבאת חשמל משכנותיה.

בצרפת, סוכנות ממשלתית לפיקוח על תוכניות הממשלה קבעה כי בצורות, מפלס מים נמוך וטמפרטורות גבוהות "חייבים להילקח בחשבון במסגרת תכנון ההשקעה באנרגיה גרעינית". 56 הכורים הפועלים ב־18 תחנות כוח בצרפת זקוקים למים רבים לקירור. בעקבות זאת, הדוח מעריך כי שיעור הזמן שכורים ייסגרו בגלל בצורת יזנק פי 3־4 עד שנת 2050, בשל השפעות שינויי האקלים.