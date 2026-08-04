הקמעונאים אוהבים את ט"ו באב - חוץ מאשר בענף אחד

גם השנה, ט"ו באב לא אכזב את הקמעונאים: בשבוע שבו חל היום המכונה "חג האהבה" נרשמו עליות כמעט בכל ענפי הצריכה הבולטים בישראל.

הקטגוריות שבהן נרשם הזינוק החד ביותר קשורות לתאריך עצמו - תכשיטים, אופנה, קוסמטיקה ופרחים, והיום החזק ביותר היה חמישי - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

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הזינוק המשמעותי ביותר נרשם במחזור ההכנסות של ענף התכשיטים - שעלה ב-70% לעומת השבוע הקודם, בעיקר הודות לרכישות בחנויות הפיזיות. גובה הקנייה הממוצע בחנויות אלה עמד על 1,498 שקל, לעומת 804 שקל בלבד באונליין. לעומת זאת, בענף הפרחים, שרשם עלייה של כ-30%, האונליין היה האחראי לעיקר הגידול - עם זינוק של 60% במחזורי הקניות. גובה הקנייה הממוצע בענף עמד על 211 שקל.

ענף האופנה וההנעלה, שרשם ירידות במשך כמה שבועות רצופים, רושם השבוע עלייה של 23% במחזורי הקניות לעומת השבוע הקודם, הנובעת בעיקר מגידול של 25% במספר העסקאות. ייתכן כי כאן ניכרת השפעתם של מבצעי סוף העונה.

הענף היחיד שרשם השבוע ירידה במחזורי הקניות לעומת השבוע הקודם הוא ענף המזון (-5%). הסבר אפשרי, לפי הפניקס גמא, הוא שהצרכנים העבירו חלק מתקציב ההוצאות השבועי ממזון ביתי לבילויים ומסעדות לרגל ט"ו באב (ענף המסעדות עלה ב-12%).

"יולי היה חודש קניות חזק מאוד בריטייל הישראלי והציג עליות במרבית הענפים", מציין נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "ט"ו באב המשיך לבסס את מעמדו כאחד ממועדי הצריכה הבולטים בישראל, וראינו זאת היטב במספר ענפים. למרות האתגרים הכלכליים והביטחוניים, הוכח שוב שכאשר יש לישראלים סיבה לחגוג, הם יוצאים לקנות ולבלות".