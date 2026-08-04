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כספים קואליציוניים

מאות מיליוני שקלים לאיו"ש ולחרדים: הדיונים בוועדת הכספים

ועדת הכספים דנה בהעברות תקציביות, לרבות כ-360 מיליון שקל בכספים קואליציוניים • הדיון לא אושר בוועדת ההסכמות • ח"כ נעמה לזימי ועמותת חדו"ש עתרו לבג"ץ בדרישה לעצור את הדיון או למנוע את העברת הכספים הקואליציוניים

אסף זגריזק 15:42
דיון של ועדת הכספים (ארכיון) / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
דיון של ועדת הכספים (ארכיון) / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

החל משעות הבוקר ועדת הכספים דנה בשורה של העברות תקציביות ובהם גם כספים קואליציוניים. הדיון התקיים על אף שלא עבר בוועדת ההסכמות, מנגנון שנועד לאפשר העלאת חוקים ודיונים בתקופת בחירות רק אם עברו החלטה של ועדה פריטטית מנציגי האופוזיציה והקואליציה. עתירה לבג"ץ הוגשה בנושא.

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הוועדה דנה בשורת העברות כספיות מהרזרבה בקופת המדינה למשרד החינוך, לתקצוב סעיפים מהכספים הקואליציוניים בסך של כ-267 מיליון שקל. ביניהם: תוכנית למניעת נשירה בישיבות בסך 26 מיליון שקל, העלאת סבסוד בצהרונים במוסדות הפטור בסך 16 מיליון, תמיכה בתרבות יהודית חרדית בעלות של 12 מיליון, תמיכה במוסדות תורניים הפועלים בחבל תקומה (15 מיליון), תקצוב החמ"ד (30 מיליון), ועוד.
בקשה נוספת בסך 16 מיליון שקל נועדה לתקצוב בית הספר של החופש הגדול במוסדות הפטור.

גם אל משרד המורשת מוצע להעביר כספים קואליציוניים - כ-78 מיליון שקל במזומן וכ-40 מיליון בהרשאה להתחייב בעבור תרבות יהודית וסיוע לרשויות מקומיות בשטחי C, ו-5 מיליון שקל לגרעינים משימתיים והחטיבה להתישבות.

כן התבקשה הוועדה לאשר העברות תקציביות בסך מאות מליוני שקל לתכניות שונות. אל משרד החינוך יועברו על פי ההצעות 800 מיליון שקל, מענקים לרשויות המקומיות מעודפי התקציב בשנה שעברה, תקציבים למשרד ההתיישבות, 164 מיליון שקל לתקצוב חל"ת בגין מבצע שאגת הארי ומאות מליונים למיגון יישובי הצפון.

הבוקר כאמור עתרו לבג"ץ ח"כ נעמה לזימי ועמותת חדו"ש כנגד קיום הדיון ובו ביקשו העותרים להוציא צו מניעה כנגד קיום הישיבה, ולחלופין צו ביניים שימנע את העברת הכספים שיאושרו בישיבה כשיועלו בפניה תקציבים קואליציוניים בסך 360 מיליון שקל.