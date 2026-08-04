הצנזורה מעכבת פרסום אייטם של כתב גלובס ללא הסבר

הצנזורה החליטה לעכב עד להודעה חדשה פרסום אייטם של הכתב הגיאופוליטי של גלובס דין שמואל אלמס, להבנתנו ללא נימוק ביטחוני. מדובר בצעד חריג של הצנזורה, בוודאי בידיעה שהיא בעיקרה בעלת משמעויות כלכליות ולא ביטחוניות.

האירוע הזה נוסף לאירוע קודם, שבו הצנזורה אסרה על גלובס לפרסם על ההתקשרות בין חברת סיון טכנולוגיות לבין אלביט, אך כעבור כמה חודשים היא אישרה את הפרסום לכלי תקשורת אחר, ללא כל עדכון של גלובס.

גלובס עובד עם הצנזורה באופן שוטף ופועל לפי הוראותיה, ולכן לא נוכל להרחיב במה עוסק האייטם הנוכחי. עם זאת, מאחר שמדובר בהחלטה תמוהה ביותר, אנחנו מביאים אותה לידיעת הציבור.

במסגרת העבודה השוטפת, ודאי בשנות מלחמה, התבקשנו לא פעם להשמיט פרטים או לשנות ניסוחים משיקולים של ביטחון המדינה, וכך פעלנו. במקרה הנוכחי, הצנזורה מסרבת לומר היכן המקומות הרגישים בפרסום או מדוע, ואף מסרבת לפרסום בנוסח עמום יותר. על פי הודעה שקיבלנו, האייטם מעוכב עד להודעה חדשה ללא כל נימוק ביטחוני שניתן להתמודד איתו ולתת לו מענה.

מאז תחילת המלחמה גדל באופן טבעי מספר החומרים המוגשים לצנזורה, ולצד זאת התרבו התלונות על אופן עבודתה. בין הטענות: היעדר אחידות במדיניות כלפי גופי התקשורת, העדפת כלי תקשורת מסוימים והתייחסות מיושנת בעידן הרשתות החברתיות ואל מול פרסומים זרים.

מהצנזורה לא נמסרה תגובה.