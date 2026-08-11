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אונדס

אונדס זכתה במכרז משרד הביטחון לפיתוח דור חדש של רחפני תקיפה

היקף המכרז בו זכתה אונדס מוערך במיליוני שקלים • התוכנית מהווה חלק ממאמץ רחב יותר לקידום יכולות הרחפנים הטקטיים של משרד הביטחון

דין שמואל אלמס 16:02
רחפנים של אונדס / צילום: מצגת החברה
רחפנים של אונדס / צילום: מצגת החברה

חברת אונדס הודיעה היום (ג') כי זכתה במכרז אסטרטגי בהיקף של מיליוני שקלים מטעם משרד הביטחון הישראלי לפיתוח וייצור יכולות רחפני התקיפה הטקטיים מהדור הבא. התוכנית מהווה חלק ממאמץ רחב יותר לקידום יכולות הרחפנים הטקטיים של משרד הביטחון.

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במסגרת התוכנית, אונדס תוביל את פיתוחו של דור חדש של רחפני תקיפה טקטיים בעלות נמוכה, שנועדו לענות על דרישות מבצעיות מתפתחות ולאפשר פריסה בהיקף רחב ביחידות לוחמות בקו החזית.

רחפני תקיפה טקטיים הופכים לרכיב חשוב יותר ויותר בפעילות הצבאית המודרנית, ומספקים לכוחות יכולות אוויריות זמינות, מדויקות וגמישות ברמת היחידה. יכולת הדור הבא תפותח כדי לתמוך בתפיסה המבצעית המתפתחת של משרד הביטחון ובהרחבת השימוש שלו במערכות בלתי מאוישות ואוטונומיות במשימות טקטיות.

מאמץ הפיתוח צפוי לתת מענה ליכולת המבצעית המלאה, כולל הפלטפורמה האווירית, פונקציונליות אוטונומית, שילוב במשימה, הנדסת מערכת, מוכנות לייצור ותאימות לסביבות שליטה ובקרה רחבות יותר.

אונדס בונה פלטפורמת הגנה אוטונומית משולבת בארבעה תחומי משימה מרכזיים: הגנה אווירית והגנה מפני מערכות אוויריות בלתי מאוישות, מודיעין אווירי, תקיפה אווירית ומערכות קרקעיות בלתי מאוישות. תוכנות שליטה, ניהול משימות ותמיכה בקבלת החלטות מבוססות AI משמשות כשכבת התיאום המחברת בין תחומי הטכנולוגיה הללו, ומאפשרות לחיישנים, פלטפורמות אוויריות, מערכות רובוטיות, יחידות מבצעיות וסביבות פיקוד לפעול כחלק ממערכת אוטונומית מתואמת של מערכות .

הזכייה במכרז מתבססת על המשך התרחבותה של אונדס כחברת טכנולוגיה גלובלית בתחומי הביטחון והאבטחה. תוכנית הצמיחה האסטרטגית של אונדס מתמקדת בשילוב טכנולוגיות ייעודיות, כמו אלה הנכללות במסגרת תוכנית "עטלף דיגיטלי", עם משאבי הנדסה משותפים, יכולות ייצור, יכולות שרשרת אספקה, גישה ללקוחות, ניהול תוכניות ותשתיות תמיכה בשטח.