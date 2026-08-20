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הטריוויה השבועית

אילו מדינות הן השיאניות בזמן הגלישה הממוצע באינטרנט?

לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לבָּאז, מה הקשר בין הסרט "בוב ספוג" (משנת 2004) ל"אודיסיאה" של הומרוס ומי צייר את הציור הנודע "סעודת השייטים"? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 11:10

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1. באיזו מחלקה בטלוויזיה הישראלית החל את דרכו אורן נהרי (שהלך לעולמו בשבוע שעבר)?
2. איך נקראו סופות הטייפון שמנעו מהאימפריה המונגולית לפלוש ליפן במאה ה-13?
3. מה הקשר בין הסרט "בוב ספוג" (משנת 2004) ל"אודיסיאה" של הומרוס?
4. באיזה סרט הופיעו המוזיקאים כריס קורנל ולהקת פרל ג'אם?
5. אילו מדינות הן השיאניות בזמן הגלישה הממוצע באינטרנט?
6. מי צייר את הציור הנודע "סעודת השייטים"?
7. בממשל טראמפ מי מכונה "המדפסת האנושית"?
8. מהי התקרה המוחלטת של מטבעות ביטקוין שיוכלו להיווצר אי פעם?
9. ואיזו מדינה היא הראשונה בעולם שהפכה את הביטקוין למטבע רשמי לצד הדולר האמריקאי ב־2021?
10. לאיזו מועצה אזורית משתייך מושב גן הדרום?
11. מדד תפיסת השחיתות העולמית נע על סקאלה של 0 עד 100. מה מסמל הציון 100?
12. איזה שיר עבר לאחרונה את רף 6 מיליארד צפיות ביוטיוב?
13. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לבָּאז?
14. מלבד חמצן, איזה יסוד אחראי בעיקר לנראות השמים ככחולים?
15. הוריו של איזו דמות ידועה היו תומאס ומרתה ויין?

תשובה 1

מחלקת הספורט

תשובה 2

קמיקזה

תשובה 3

הסרט היה עיבוד קומי ומודרני לאודיסיאה של הומרוס; עלילתו והמסע של בובספוג ופטריק לשלולית העיר כדי להחזיר את הכתר של המלך נפטון מקבילים למסעו של אודיסאוס בחזרה לביתו

תשובה 4

סינגלס

תשובה 5

דרום אפריקה, ברזיל, הפיליפינים וקולומביה (המשתמש הממוצע בהן מבלה ברשת בין 8.5 ל-9.5 שעות ביום)

תשובה 6

(פייר) אוגוסט רנואר

תשובה 7

נטלי הארפ, היועצת והעוזרת האישית של דונלד טראמפ (הכינוי דבק בה כי היא נושאת תמיד מדפסת ניידת כדי להציג לנשיא כתבות ופוסטים מודפסים בזמן אמת)

תשובה 8

21 מיליון מטבעות

תשובה 9

אל סלבדור

תשובה 10

מועצה אזורית גדרות

תשובה 11

רמת שחיתות נמוכה 

תשובה 12

גנגנם סטייל של הזמר הקוריאני PSY 

תשובה 13

רַחֶשֶׁת

תשובה 14

חנקן

תשובה 15

באטמן