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1. באיזו מחלקה בטלוויזיה הישראלית החל את דרכו אורן נהרי (שהלך לעולמו בשבוע שעבר)?
2. איך נקראו סופות הטייפון שמנעו מהאימפריה המונגולית לפלוש ליפן במאה ה-13?
3. מה הקשר בין הסרט "בוב ספוג" (משנת 2004) ל"אודיסיאה" של הומרוס?
4. באיזה סרט הופיעו המוזיקאים כריס קורנל ולהקת פרל ג'אם?
5. אילו מדינות הן השיאניות בזמן הגלישה הממוצע באינטרנט?
6. מי צייר את הציור הנודע "סעודת השייטים"?
7. בממשל טראמפ מי מכונה "המדפסת האנושית"?
8. מהי התקרה המוחלטת של מטבעות ביטקוין שיוכלו להיווצר אי פעם?
9. ואיזו מדינה היא הראשונה בעולם שהפכה את הביטקוין למטבע רשמי לצד הדולר האמריקאי ב־2021?
10. לאיזו מועצה אזורית משתייך מושב גן הדרום?
11. מדד תפיסת השחיתות העולמית נע על סקאלה של 0 עד 100. מה מסמל הציון 100?
12. איזה שיר עבר לאחרונה את רף 6 מיליארד צפיות ביוטיוב?
13. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לבָּאז?
14. מלבד חמצן, איזה יסוד אחראי בעיקר לנראות השמים ככחולים?
15. הוריו של איזו דמות ידועה היו תומאס ומרתה ויין?
תשובה 1
תשובה 2
תשובה 3
הסרט היה עיבוד קומי ומודרני לאודיסיאה של הומרוס; עלילתו והמסע של בובספוג ופטריק לשלולית העיר כדי להחזיר את הכתר של המלך נפטון מקבילים למסעו של אודיסאוס בחזרה לביתו
תשובה 4
תשובה 5
דרום אפריקה, ברזיל, הפיליפינים וקולומביה (המשתמש הממוצע בהן מבלה ברשת בין 8.5 ל-9.5 שעות ביום)
תשובה 6
תשובה 7
נטלי הארפ, היועצת והעוזרת האישית של דונלד טראמפ (הכינוי דבק בה כי היא נושאת תמיד מדפסת ניידת כדי להציג לנשיא כתבות ופוסטים מודפסים בזמן אמת)
תשובה 8
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תשובה 12
גנגנם סטייל של הזמר הקוריאני PSY
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