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1. באיזו מחלקה בטלוויזיה הישראלית החל את דרכו אורן נהרי (שהלך לעולמו בשבוע שעבר)?

2. איך נקראו סופות הטייפון שמנעו מהאימפריה המונגולית לפלוש ליפן במאה ה-13?

3. מה הקשר בין הסרט "בוב ספוג" (משנת 2004) ל"אודיסיאה" של הומרוס?

4. באיזה סרט הופיעו המוזיקאים כריס קורנל ולהקת פרל ג'אם?

5. אילו מדינות הן השיאניות בזמן הגלישה הממוצע באינטרנט?

6. מי צייר את הציור הנודע "סעודת השייטים"?

7. בממשל טראמפ מי מכונה "המדפסת האנושית"?

8. מהי התקרה המוחלטת של מטבעות ביטקוין שיוכלו להיווצר אי פעם?

9. ואיזו מדינה היא הראשונה בעולם שהפכה את הביטקוין למטבע רשמי לצד הדולר האמריקאי ב־2021?

10. לאיזו מועצה אזורית משתייך מושב גן הדרום?

11. מדד תפיסת השחיתות העולמית נע על סקאלה של 0 עד 100. מה מסמל הציון 100?

12. איזה שיר עבר לאחרונה את רף 6 מיליארד צפיות ביוטיוב?

13. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לבָּאז?

14. מלבד חמצן, איזה יסוד אחראי בעיקר לנראות השמים ככחולים?

15. הוריו של איזו דמות ידועה היו תומאס ומרתה ויין?