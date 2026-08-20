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החידון הכלכלי

כמה כסף באמת מותר להפקיד מדי שנה לקרן השתלמות?

באיזה מניה השקיעה ברקשייר האת'ווי 17 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה? • וגם: זכיין זארה ישראל הפסיד לרשות המסים. כמה מס ישלם? • חושבים שאתם בקיאים בכל מה שקרה השבוע בכלכלה בארץ ובעולם? בואו לבחון את הידע שלכם • החידון הכלכלי של גלובס

ארן הרשלג 17:28