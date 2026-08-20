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3:02 - הצבא האמריקאי הקים בחשאי נתיב שיט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז

הצבא האמריקאי הקים בחשאי נתיב שיט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט - הישג משמעותי, גם כאשר המלחמה הרחבה יותר נותרת במבוי סתום, כך אמרו שני בכירים אמריקאים.

במסגרת המבצע, שמתנהל כבר כמה שבועות, בין 15 ל-20 מכליות נכנסות ויוצאות מהמצר מדי לילה דרך נתיב דרומי לאורך חופי עומאן. לדברי הבכירים האמריקאים, כ-10 מיליון חביות נפט ביום - כמחצית מהכמות שעברה לפני המלחמה - מועברות אל מחוץ למצר ומוזרמות לשוק האנרגיה העולמי. לקריאת הכתבה.

2:11 - הנשיא טראמפ ברשת החברתית TRUTH: "איש לא נתן לרפובליקה האיסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה ממני. באופן טרגי, עבורם, הם נכשלו בה. לכן, היום אני מכריז על המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי-פעם נגד כל מדינה! זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים. חיל הים שלהם איננו, חיל האוויר שלהם נהרס, מפעליהם הצבאיים כעת הריסות, המטבע שלהם חסר ערך, ומדינתם תלויה על חוט השערים".

"היום אני גם מכריז שכל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים שלה, לעסקים, לשדות התעופה או לגופים ממשלתיים לספק כל סוג של חבל הצלה לאיראן תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות קשות. הברחות נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, רישומי ספינות, חברות קש - הכול צריך להיפסק עכשיו. אתם יודעים מי אתם".

פורסם לראשונה ב-N12.