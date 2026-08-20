שני הבנקים הישראליים המקשרים מול המערכת הבנקאית הפלסטינית, הפועלים ודיסקונט, צפויים לדחות את ניתוק הפעילות לסוף השנה - כך נודע לגלובס. המהלך מגיע בעקבות פנייה ישירה של בנק ישראל, שביקש מהשניים להמשיך להעניק את השירותים הפיננסיים במטרה למנוע זעזוע כלכלי. ככל הידוע טרם התקבלה החלטה סופית, אך מתקיימים דיונים במטרה לאפשר זאת.

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בנק הפועלים ודיסקונט משמשים עשרות שנים כבנקים ״קורספונדנטים״ עבור המערכת הפיננסית ברשות הפלסטינית. פעילות זו היא בפועל צינור חמצן לסחר הדדי בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים בשנה, ומאפשרת תשלום שוטף עבור סחורות ושירותים. היקף הסחר מול הרשות מוערך ביותר מ-20 מיליארד שקל בשנה, שמורכב הן מיצוא והן מיבוא. ניתוק מוחלט של היחסים עלול היה לשתק את המסחר, להוביל לקריסה מוניטרית בגדה ולפגוע בחברות ישראליות רבות.

בשנים האחרונות גבר הלחץ מצד שני הבנקים לסיים את ההתקשרות, בשל חשיפה לסיכונים משפטיים ובינלאומיים כבדים הנוגעים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. המשך הפעילות התאפשר רק בכפוף לכתבי שיפוי ופטור מתביעות מצד המדינה. בחודשים האחרונים החשש בקרב הבנקים עלה ולעיתים כתבי השיפוי התבצעו בתדירות גבוהה ומבעבר ולתקופות קצרות של חודשים בודדים, שיצרו אי-ודאות מתמשכת במערכת.

כפתרון ארוך-טווח אישרה הממשלה בעבר הקמת חברה ממשלתית ייעודית שתיקח על עצמה את ניהול הפעילות ותשחרר את הבנקים המסחריים מהאחריות, אך בשל עיכובי חקיקה ובירוקרטיה החברה טרם החלה לפעול. ההיענות הנוכחית לבקשת בנק ישראל נועדה לקנות זמן נוסף לגיבוש מענה, על רקע לחצים בינלאומיים כבדים, בראשם מצד הממשל האמריקאי, למנוע את קריסת הרשות.

בניו יורק טיימס דווח השבוע כי יחיא שונאר, הנגיד הפלסטיני, הזהיר מהשלכות התנתקות הבנקים והוסיף כי קיבל מסר מבנק ישראל: הכינו תוכנית ליצירת חלופה לשקל. מדובר במהלך שצפוי להיות מורכב ובעל השלכות וזעזועים על יחסי הסחר.