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מצר הורמוז | סיקור שוטף

מדיניות חדשה מול איראן: "מכלית תמורת מכלית"

לראשונה מאז חודש יוני: כטב"ם חצה מלבנון לשטח ישראל • ההסלמה נמשכת: ארה"ב תקפה באיראן, שפתחה במתקפת נגד • טראמפ: "מתי העם האיראני יקום ויילחם?" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 05:30 עודכן: 07:08
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ על רקע מצר הורמוז / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ על רקע מצר הורמוז / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

06:20 - ההסלמה נמשכת: ארה"ב תקפה באיראן, שפתחה במתקפת נגד

העימות בין ארה"ב לאיראן התרחב הלילה (בין שלישי לרביעי) ברחבי האזור, לאחר גל תקיפות אמריקאי נגד מטרות של משמרות המהפכה במרחב מצר הורמוז ש"הושלם בהצלחה", לפי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב.

באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקאים בכמה זירות: איראן הודיעה כי תקפה בסיס של המרינס האמריקאי בעקבה, ובתקשורת האיראנית דווח על מתקפת כטב"מים נרחבת נגד בסיסים אמריקאים בבחרין; בכווית הופעלו מערכות הגנה אווירית. צבא ירדן: 13 טילים בליסטיים שוגרו לעבר המדינה, 10 מהם יורטו.

הלילה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ: "אני לא מנסה לאלץ את איראן לשוב לשולחן המשא ומתן. לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם חסר ערך ערך עבורם. אני אוהב את המצב שלנו עכשיו הרבה יותר, עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז. הכלכלה שלהם קורסת לחלוטין. מתי העם האיראני יקום ויילחם?". לכתבה המלאה

04:33 - לראשונה מאז חודש יוני: כטב"ם חצה מלבנון לשטח ישראל

התרעות הופעלו באצבע הגליל בעקבות החדירה וניסיונות היירוט. נבדק אם הכטב"ם יורט. פיקוד העורף: האירוע הסתיים

03:25 - מדיניות חדשה מול איראן: "מכלית תמורת מכלית"

צבא ארה"ב תקף שתי מכליות נפט של ממשלת איראן במסגרת גל תקיפות שבו נפגעו כ-100 מטרות, כך מסרו בכירים אמריקאים. זו הפעם הראשונה שבה צבא ארה"ב תוקף מכליות איראניות בתגובה לתקיפות נגד ספינות במצר הורמוז, ולא כחלק מאכיפת המצור הימי. בכיר אמריקאי אמר כי טראמפ אישר מדיניות של "מכלית תמורת מכלית", שנועדה להרתיע את איראן מתקיפת ספינות במצר. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12