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כתבות מרתקות מהעיתונים הגדולים בעולם / צילום: Shutterstock
כתבות מרתקות מהעיתונים הגדולים בעולם / צילום: Shutterstock

פרויקט מיוחד: כתבות מרתקות מהעיתונים הגדולים בעולם

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מנחה הריאליטי שמציע למכירה 800 איים פרטיים, היעלמותו של מתנגד משטר בלארוסי בלב ים, המערכת שעוקבת אחרי מאות מיליוני אמריקאים, תחיית הכורים הגרעיניים בעידן ה־AI ומדריך למלחמה כלכלית מפי החוקר שעיצב את הסנקציות על רוסיה ואיראן • גלובס מגיש בבלעדיות כתבות שלא תוכלו להפסיק לקרוא מהגופים המובילים בעולם

אנטול קוטאו / אילוסטרציה: באדיבות OCCRP
בלארוס

התחקיר שמגלה: כיצד מתנגד משטר בלארוסי נעלם בלב ים
OCCRP, מקסים סבצ'וק, יאנה מיקביץ', דזמיטרי צ'ראפאהאו, קלי בלוס ואלינה צוגויבה 10:06
איך מנהלים מלחמה כלכלית: המדריך לעולם מפולג / אילוסטרציה: Shutterstock
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

איך מנהלים מלחמה כלכלית: המדריך לעולם מפולג
Foreign Affairs, אדוארד פישמן 10:14
אי למכירה בניקרגואה
מיליארדרים

האיש שמציע 800 איים פרטיים למכירה
הטלגרף, גאי קלי 10:07
מרימר מרטינז / צילום: באדיבות WSJ
ארה"ב

"אנחנו יודעים שאת גרה כאן": אין סודות ברשת המעקב של ארה"ב
The Wall Street Journal 10:06
תחנת כוח פחמית בארה''ב. היתרון האנרגטי של סין נובע מכורים גרעיניים ומפאנלים סולאריים / צילום: ap, J. David Ake
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

בתוך העולם הדיסטופי המזוהם של מרכזי הנתונים
האטלנטיק, מתאו וונג 10:06