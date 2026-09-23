תכנון

המגדל בן 66 הקומות שיחליף את בית יורוקום מגיע לשלב ההתנגדויות - ואלה הטענות

פרויקט "בית ישראל קנדה", שבמסגרתו מתוכנן לקום במקום בית יורוקום לשעבר ברמת גן מגדל בן 66 קומות, הגיע לשלב ההתנגדויות. לתוכנית, שמקדמות ישראל קנדה ועיריית רמת גן, הוגשו עד כה שמונה התנגדויות, ובהן טענות הנוגעות לחלוקת הזכויות בין בעלי קרקעות וכן להשפעת הפרויקט על מגדל המגורים Tower Time הסמוך.

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הפרויקט, בשכונת הראשונים מדרום למתחם הבורסה, כולל 208 יחידות דיור, 47,645 מ"ר של שטחי תעסוקה, 18,365 מ"ר מבני ציבור ו־400 מ"ר מסחר. הוא משתרע על כ־6.8 דונם וכולל גם שיקוע וקירוי של רחוב המעיין.

המחלוקת על חלוקת הזכויות

אחת המרכזיות בין ההתנגדויות הוגשה בשם בעלי הזכויות בחלקות שעליהן קיימים כיום מבני משרדים פעילים. לטענת המתנגדים, שמיוצגים על ידי עו"ד צבי שוב, שתי החלקות בבעלותם, המשתרעות יחד על כדונם, מקבלות כ־10% בלבד משווי הזכויות בתוכנית. מנגד, החלקה שבבעלות ישראל קנדה, משתרעת על כ־2 דונם ומשמשת כיום כחניון, ומקבלת לטענתם יותר מכ־86% משווי הזכויות.

המתנגדים טוענים כי טבלאות האיזון אינן משקפות את שווי הקרקע ואת הפוטנציאל התכנוני שלה. לטענתם, השומה התבססה בין היתר על תוכניות היסטוריות בנות כ־40 שנה, תוך התעלמות מהתכנון העדכני באזור ומהפוטנציאל הנובע מתמ"א 70 וממסמכי מדיניות עירוניים.

עוד טוענים המתנגדים כי שמאי התוכנית אינו גורם חיצוני, אלא שמאי שנשכר על ידי ישראל קנדה ועובד עמה באופן שוטף. לכן הם דורשים למנות שמאי בורר חיצוני ואובייקטיבי ולתקן את טבלאות האיזון.

שוב, שהגיש יחד עם עו"ד דקלה מוסרי טל, ועם השמאי טל נייר התנגדות בשם בעלי חלקות בנויות במתחם טוען כי: "לצערנו דרך חלוקת הזכויות בטבלאות האיזון מייצרת עיוות קשה וקיפוח חריף של החלקות המבונות לעומת החלקה הריקה של היזם. לדעתנו לא ייתכן שאת טבלת האיזון של תכנית מעין זו, שהעירייה גם צד לה, לא יערוך שמאי חיצוני שמונה על ידי העירייה אלא שמאי היזם... מראית פני הצדק לא יכולה לקבל זאת. אנו קוראים לוועדה המחוזית לאמץ את האפשרות שקבע המחוקק ולמנות שמאי בורר ניטרלי שיכין טבלת איזון חדשה, צודקת ומאוזנת".

דיירי Tower Time : "פגיעה בנגישות למגדל"

התנגדות נוספת הוגשה על ידי 69 בעלי דירות במגדל Tower Time ברחוב המעיין 3, הניצב מול המתחם, אותם מייצגים עו"ד אפרת לרנר ועו"ד רון נבון ממשרד עוה"ד ענת בירן. במוקד ההתנגדות עומד השינוי המתוכנן ברחוב המעיין: הרחוב צפוי להיות משוקע ומעליו יוקם קירוי במפלס של כ־15.5-16 מטרים. לטענת הדיירים, המפלס החדש גבוה בכ־4 מטרים ממפלס הלובי הקיים של המגדל, והשינוי ייצור הפרשי גובה משמעותיים מול הכניסה אליו.

הדיירים טוענים כי הקירוי יפגע באפשרות של כלי רכב ומוניות לעצור סמוך ללובי לצורך הורדת והעלאת נוסעים, ויקשה על גישה לרכבי חירום ולמערכות כיבוי האש.

עוד נטען כי החזית המסחרית המתוכננת במפלס הקירוי תהיה סמוכה לחלונות הקומות הנמוכות במגדל ועלולה ליצור מטרדי רעש ותאורה ופגיעה בפרטיות. הדיירים מצביעים גם על תוספת של יותר מ־1,000 כלי רכב בשעת שיא לרחוב המעיין, שצפוי להישאר עם נתיב אחד לכל כיוון, ומציעים לקצר את הקירוי כך שיסתיים סמוך למעגל התנועה ממזרח.

עו"ד אפרת לרנר מסבירה כי: "התוכנית מתעלמת לגמרי ממגדל טיים הקיים והמאוכלס, שהוא בניין מגורים ובו כ-200 דירות, מקיפה אותו בחומות גבוהות, וחוסמת לחלוטין את הגישה הקיימת להולכי רגל אל הבניין מרחוב המעיין, שהיא הכניסה הראשית המאושרת לבניין. כמו כן, הנגישות הקיימת לאנשים עם מוגבלות בניידות למגדל טיים מבוטלת, ללא שניתן פתרון חלופי ראוי, דבר המנוגד לחוק וחסר תקדים".

טכנולוגיה

משרד הבינוי והשיכון וג'וינט-ישראל משיקים תכנית להטמעת חדשנות בפרויקטי בנייה

משרד הבינוי והשיכון וג'וינט־ישראל משיקים תוכנית מסובסדת שנועדה לסייע לקבלני ביצוע להטמיע טכנולוגיות חדשות בפרויקטי בנייה. התוכנית, שמופעלת במסגרת תוכנית 360 ובאמצעות המרכז לתעשייה מתקדמת, תציע לקבלנים ליווי וייעוץ מקצועי במטרה לייעל את עבודת הביצוע באתרי הבנייה, לשפר את פריון העבודה ולהפחית את התלות בכוח אדם.

במסגרת התוכנית יקבלו קבלני ביצוע שעות ייעוץ מסובסדות, שבמהלכן ייבחנו תהליכי העבודה בפרויקטים שלהם ויאותרו תחומים שבהם ניתן לשלב טכנולוגיות חדשות. לאחר שלב האבחון יבחר הקבלן פרויקט להתייעלות, והוא יקבל ליווי בהטמעת הפתרון הטכנולוגי ובהתאמתו לצורכי העבודה בשטח.

התוכנית ממומנת על ידי משרד הבינוי והשיכון ומופעלת באמצעות המרכז לתעשייה מתקדמת, שהוקם ומופעל על ידי משרד הכלכלה והתעשייה. היא משתלבת בתוכנית האסטרטגית לחדשנות בענף הבנייה, שמטרתה להרחיב את השימוש בטכנולוגיות ובשיטות בנייה חדשות ולהגדיל את הביקוש להן בקרב חברות וקבלנים.

במשרד מציינים כי המהלך נועד לקדם שימוש רחב יותר בפתרונות טכנולוגיים בענף, בין היתר על רקע הצורך בשיפור הפריון ובהפחתת התלות בכוח אדם בתהליכי הבנייה.