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ויין ונצ'רס

שורדת השבי נועה ארגמני מצטרפת לקרן ההון סיכון ויין ונצ'רס

ארגמני לאתר ביזנס אינסיידר: "בשלב זה, אם אני רוצה ללמוד ולהשפיע, קרן הון סיכון היא המקום עבורי - אני רוצה להיות מוקפת באנשים עם חלומות גדולים"

אסף גלעד 16:16
נועה ארגמני בגאלה של מגזין ''TIME'' (ארכיון) / צילום: ap, Evan Agostini/Invision
נועה ארגמני בגאלה של מגזין ''TIME'' (ארכיון) / צילום: ap, Evan Agostini/Invision

לאחר תקופה קצרה של התמחות, מצטרפת שורדת השבי נועה ארגמני באופן רשמי לקרן ההון סיכון ויין ונצ'רס (Vine Ventures).

ארגמני, שנחטפה עם בן זוגה לשעבר אבינתן אור ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר 2023 ושוחררה ב-2024 ב"מבצע ארנון", התראיינה לאתר ביזנס אינסיידר וסיפרה על תפקידה החדש בקרן הישראלית-אמריקאית.

"בשלב זה, אם אני רוצה ללמוד ולהשפיע, קרן הון סיכון היא המקום עבורי - אני רוצה להיות מוקפת באנשים עם חלומות גדולים", סיפרה למגזין.

עוד מוסיפה ארגמני כי "המשימה שלי היא לסייע לסטארט-אפים ישראלים להגיע לשוק ולפרוץ גבולות". ארגמני נחטפה ממסיבת הנובה, הוסעה על גבי אופנוע והוסתרה בביתו של עיתונאי אל ג'זירה, עד ששוחררה במהלך מבצע ארנון בחודש יוני 2024. אתמול (ראשון) פרסם צה"ל והשב"כ חיסלו את נהג האופנוע שעליו נחטפה. מאז שחרורה פעלה ארגמני בארה"ב לשחרור החטופים ונכחה באירועים פרו-ישראלים בקונגרס ובבית הלבן.

ארגמני סיפרה על לימודיה באוניברסיטת בן גוריון שנקטעו בעקבות הטרגדיה. כשחזרה ללימודים, בנתה פרויקטים מבוססי AI של ניתוח רטוריקה אנטי-ישראלית במדינות שונות והציגה תוכנית להקמת חברה שתסייע לילדים על הרצף האוטיסטי. לאחר הלימודים, היא מספרת, קיבלה הצעות עבודה מרובות "אבל הרגשתי שחזרה לפיתוח תוכנה יהיה בזבוז - רציתי עיסוק עם אימפקט, לשנות משהו בעולם".

אריק ריינר, מייסד קרן ההון סיכון ויין, בעברו משקיע בקרן אינסייט ומנהל פיתוח עסקי בדיינמיק אילד (שהוקמה על ידי ליעד אגמון ונמכרה למקדונלדס ב- 300 מיליון דולר), הציע לה להצטרף כמתמחה כבר בחודש אפריל האחרון.

"בקרן הון סיכון אני יכולה לעזור ליותר מחברה אחת בו זמנית", אמרה ארגמני לביזנס אינסיידר והוסיפה כי בתפקיד היא יכולה לנצל טוב יותר את רשת הקשרים שטוותה במהלך השנתיים האחרונות, שמשתרעת בין סן פרנסיסקו, ניו יורק ותל אביב. הקרן מנהלת 500 מיליון דולר ובין החברות בהן השקיעה: קודו ו-וונדרפול (שתיהן מדורגות בין עשר חברות הסטארט-אפ המבטיחות של גלובס ל- 2026).