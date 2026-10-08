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1. על שם מי נקרא השחקן והזמר אילי גורליצקי (שנפטר השבוע)?

2. איזה מותג פיצות נתן מענקים לרשויות מקומיות ברחבי ארה"ב כדי שיסתמו חורים במדרכות ובכבישים?

3. מהו קלציט?

4. מהי האות החמישית באלפבית היווני?

5. מה שם החברה האחראית על חלוקת התמלוגים לאמני ישראל?

6. איזה חיל הוא האחרון שהתווסף לזרוע היבשה של צה"ל?

7. מהם צבעי דגל דובאי?

8. מה הייתה עיר הבירה של גרמניה המערבית?

9. בעקבות מה התפרסמה לאחרונה פאטמה זהראא אל-מנסורי?

10. לאילו מדינות בעולם יש הכי הרבה גבולות יבשתיים?

11. מה מצולם על כריכת ספרי האנציקלופדיה העברית?

12. היכן בגוף האדם נמצאת עצם הפטרוס?

13. מה היה כינויה של העלייה החוקית הראשונה מפולין הקומוניסטית למדינת ישראל לאחר השואה?

14. לאיזו ציפור יש את מסלול הנדידה הארוך ביותר בעולם החי?

15. מי המדען שכתב שאם היה צריך לבחור מקצוע אחר, הוא היה מעדיף להיות אינסטלטור?