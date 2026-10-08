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מגזין G איזה מותג פיצות שילם לרשויות בארה"ב לסתום בורות בכבישים?
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הטריוויה השבועית

איזה מותג פיצות נתן מענקים לרשויות מקומיות ברחבי ארה"ב כדי שיסתמו חורים במדרכות ובכבישים?

לאיזו ציפור יש את מסלול הנדידה הארוך ביותר בעולם החי, איזה חיל הוא האחרון שהתווסף לזרוע היבשה של צה"ל, ולאילו מדינות בעולם יש הכי הרבה גבולות יבשתיים? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:10
איזה מותג פיצות נתן מענקים לרשויות מקומיות ברחבי ארה''ב כדי שיסתמו חורים במדרכות ובכבישים? / צילום: Shutterstock
איזה מותג פיצות נתן מענקים לרשויות מקומיות ברחבי ארה''ב כדי שיסתמו חורים במדרכות ובכבישים? / צילום: Shutterstock

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1. על שם מי נקרא השחקן והזמר אילי גורליצקי (שנפטר השבוע)?
2. איזה מותג פיצות נתן מענקים לרשויות מקומיות ברחבי ארה"ב כדי שיסתמו חורים במדרכות ובכבישים?
3. מהו קלציט?
4. מהי האות החמישית באלפבית היווני?
5. מה שם החברה האחראית על חלוקת התמלוגים לאמני ישראל?
6. איזה חיל הוא האחרון שהתווסף לזרוע היבשה של צה"ל?
7. מהם צבעי דגל דובאי?
8. מה הייתה עיר הבירה של גרמניה המערבית?
9. בעקבות מה התפרסמה לאחרונה פאטמה זהראא אל-מנסורי?
10. לאילו מדינות בעולם יש הכי הרבה גבולות יבשתיים?
11. מה מצולם על כריכת ספרי האנציקלופדיה העברית?
12. היכן בגוף האדם נמצאת עצם הפטרוס?
13. מה היה כינויה של העלייה החוקית הראשונה מפולין הקומוניסטית למדינת ישראל לאחר השואה?
14. לאיזו ציפור יש את מסלול הנדידה הארוך ביותר בעולם החי?
15. מי המדען שכתב שאם היה צריך לבחור מקצוע אחר, הוא היה מעדיף להיות אינסטלטור?

תשובה 1

על שם מנהיגהּ הראשון של ברית המועצות, ולדימיר איליץ' אוליאנוב, המוכר בכינויו לנין

תשובה 2

דומינו'ס פיצה, כחלק מקמפיין ב־2018 שמטרתו שיפור הגעת הפיצה בשלמותה ללקוח

תשובה 3

אחד המינרלים הנפוצים ביותר על פני כדור הארץ (מהווה כ-2% ממסת קרום כדור הארץ)

תשובה 4

אפסילון

תשובה 5

אשכולות

תשובה 6

חיל הגנת הגבולות (ב-2020)

תשובה 7

אדום ולבן

תשובה 8

בון

תשובה 9

היא מונתה בשבוע שעבר לראשות ממשלת מרוקו 

תשובה 10

לסין ולרוסיה, כל אחת גובלת עם 14 מדינות שכנות

תשובה 11

תצלום מגילת העצמאות

תשובה 12

בתוך הגולגולת, מאחורי האוזן הפנימית (היא מהעצמות הקטנות בגוף האדם, אך בעלת חשיבות רבה באבולוציה של האדם בגלל תכונת שימור מיוחדת) 

תשובה 13

עליית גוֹמוּלְקָה 

תשובה 14

שחפית הקוטב (מהקוטב הצפוני לקוטב הדרומי ובחזרה בכל שנה) 15. 

תשובה 15

אלברט איינשטיין (כשנה לפני מותו, ועל אמירה זו העניק לו איגוד האינסטלטורים של ארה"ב כרטיס חבר כבוד רשמי)