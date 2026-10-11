התקיפה הקטלנית בריאד: 12 נהרגו ומאות נפצעו בנמל התעופה

עדכונים שוטפים

8:06 - בתימן מדווחים על תקיפות של חיל האוויר הסעודי בעיר תעז. לפנות בוקר דווח על תקיפות בעיר צעדה, צפון-מערב המדינה

06:34 - טראמפ על התקיפה של החות'ים בריאד: "אני חושב שזה נורא". כשנשאל אם צבא ארה"ב יתערב, השיב: "אתם תגלו"

05:49 - מזכ"ל האו"ם גוטרש: "מגנה בחריפות את הפיגוע הקטלני שבוצע ביום שבת על ידי החות'ים בנמל התעופה הבין-לאומי המלך ח'אלד בריאד"

05:00 - רוביו: "מגנים את התקיפות של הטרוריסטים החות'ים נגד סעודיה, שבהן נהרגו אזרחים חפים מפשע ובהם גם אזרח אמריקאי"

03:52 - צבא ארצות הברית: השבתנו ספינה מסחרית במפרץ עומאן הנושאת את דגל פנמה, לאחר שצוות האונייה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות וניסה לפרוץ את המצור הימי על איראן. התקיפה נעשתה מבלי לפגוע באנשי הצוות

02:24 - הקואליציה בראשות סעודיה הנלחמת בחות'ים: "נגיב בתקיפות על ההתקפות האחרונות"

01:00 - לפחות 12 הרוגים ו-309 פצועים בתקיפה של החות'ים בנמל התעופה הבין-לאומי המלך ח'אלד שבריאד

בתקשורת הפרו-איראנית פורסם אתמול (שבת) תיעוד שבו נראה עשן עולה משדה הנפט אל-ע'וואר בסעודיה, ונטען כי מתקני גז במקום הותקפו. גם נמל התעופה המלך ח'אלד בבירה ריאד נפגע מטיל חות'י, כשברשות התעופה האזרחית במדינה עידכנו על 12 הרוגים ו-309 פצועים.

בנוסף, אתמול הודיע דובר צבא סעודיה על פגיעת טיל חות'י בנמל התעופה הבין-לאומי המלך פהד בעיר דמאם שבמזרח המדינה. במקביל, בכיר חות'י איים על שדות הנפט, נמלי התעופה וצינורות הנפט הסעודיים, על רקע התקיפות הנרחבות של חיל האוויר הסעודי בתימן.

האירועים התרחשו יומיים לאחר ששלושה אזרחים סעודים, ובהם טייס, נהרגו בתקיפות הקודמות. קודם לכן, עדי ראייה דיווחו על פיצוצים שנשמעו בריאד ועל אמבולנסים שהגיעו לעבר הנמל. עוד דווח כי טיסות הופנו ליעדים אחרים, כאשר חברות התעופה ביטלו טיסות מצידן. לכתבה המלאה

22:19 - דיווחים בצרפת: אייר פראנס הנחתה את צוותיה שלא להטיס לישראל עובדים בעלי אזרחות של מדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל

לפי הדיווח, אייר פראנס עדכנה את צוותיה בהנחיית בטיחות ישראלית חדשה, שנכנסה לתוקף מיידי וחלה על טיסות מסחריות לישראל, אנשי צוות יוכלו לבקש להסירם מסבב הטיסות לישראל ללא צורך בנימוק

22:13 - משרד הבריאות בתימן: 91 הרוגים ו-168 פצועים בתקיפות הסעודיות, מאז תחילת ההסלמה ב-3 בספטמבר