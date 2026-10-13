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בארץ דיווחים בלבנון: "חיזבאללה משקם את כוחותיו ומשדרג את הרחפנים"
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ישראל במלחמה | סיקור שוטף

חיזבאללה משקם את כוחותיו ומשדרג את מערך הרחפנים: הדיווחים בלבנון - והאיום הישראלי במצור

דיווח: חיזבאללה הצליח להאריך את טווח הרחפנים וצייד אותם במטעני נפץ כבדים • ישראל שלחה מסרים והזהירה ממצור כולל •  טראמפ: לא מאמין שסין ורוסיה מסייעות לאיראן • דיווחים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:30 עודכן: 09:05
פעילי חיזבאללה / צילום: ap, Hussein Malla
פעילי חיזבאללה / צילום: ap, Hussein Malla

דיווחים שוטפים

08:59 - ראשוני: דיווח אנונימי על פצצה במטוס חברת דלתא שנחת בנתב"ג הביא להורדת הנוסעים בבהילות, מתבצעות סריקות

07:47 - המשטרה עצרה שב"ח שצילם בתחנה התת-קרקעית של הרכבת הקלה בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי החשוד מסר פרטים כוזבים והתחזה לישראלי. על פי החשד, היה מעורב בעבר בפיגועים. בהמשך היום יובא החשוד לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו

07:20 - על רקע תקיפות החות'ים בסעודיה: חברת התעופה איתיחאד איירווייז הודיעה על ביטול כל הטיסות בין אבו דאבי לריאד עד 19 באוקטובר

05:58 - חיזבאללה משקם את כוחותיו ומשדרג את מערך הרחפנים: הדיווחים בלבנון - והאיום הישראלי במצור

דיווח: חיזבאללה הצליח להאריך את טווח הרחפנים וצייד אותם במטעני נפץ כבדים. ישראל שלחה מסרים והזהירה ממצור כולל ומכיבוש שטחים חדשים אם הארגון יצטרף למלחמה נגדה. סערה בלבנון בעקבות תפיסת משאית עם מאות קילוגרמים של חומרי נפץ בדרך לביירות. לכתבה המלאה

05:52 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי אינו מאמין שסין ורוסיה מסייעות לאיראן, וכי אם הן עושות זאת, הסיוע מצומצם מאוד. הוא תקף את מי שטענו אחרת וכינה אותם "מטומטמים ומשוגעים מהשמאל הרדיקלי". "יש להן יותר מדי מה להפסיד, ואנחנו נדע על כך מהר מאוד", כתב.

05:09 - רויטרס: סעודיה הפסיקה לפרסם התרעות לציבור על תקיפות של החות'ים ימים לפני סדרת התקיפות על נמל התעופה בריאד, שבהן נהרגו לפחות 18 בני אדם ונפצעו יותר

לפי רויטרס, הממשלה סעודית לא הסבירה מדוע לא פורסמו התרעות לפני ארבע התקיפות בשבוע האחרון

03:50 - לבקשת הנציג הפלסטיני: הליגה הערבית צפויה לקיים היום בקהיר דיון חירום בנושא "הגנה בין-לאומית על הפלסטינים"

03:03 - חברת התעופה קטאר איירווייז הודיעה כי השעתה זמנית את טיסותיה אל ומריאד שבסעודיה בשל המצב במדינה

01:23 - הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי יירטה והשמידה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים לעבר העיר ח'מיס מושיט

פורסם לראשונה ב־N12