ספרד ביטלה הסכם עם אלביט, ונתקעה בלי תותחים

ההתנהלות האנטי־ישראלית של ממשל סאנצ'ס בספרד ידועה, אך לאחרונה הם נושאים בתוצאות הביטחוניות של צעדיהם כשהם מוצאים עצמם ללא תותחים מתקדמים. בה בעת, החברה הביטחונית הלוהטת בעולם פוזלת לתעשיית הצוללות. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

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הקשיים של ספרד אחרי ביטול ההסכם עם אלביט

בריגדיר גנרל אנטוניו מונגיו ברגואה, מפקד חיל התותחנים הספרדי, מודה כי תוכנית הרקטות העתידית המקומית נמצאת במצב "לא ברור". בצל מלחמת רוסיה-אוקראינה, הפנימו במדריד ב־2023 כי יש צורך לשקם יכולות צבאיות, כעשור לאחר שהספרדים בחרו להוציא משירות את מערכת "טרואל". המענה שנבחר הוא PULS, מהמוצרים המבוקשים ביותר של אלביט .



זוהי מערכת שמספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. המשגר מותאם באופן מלא לפלטפורמות קיימות, בין אם גלגליים ובין אם זחליים, ובכך מאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה, תוך שניתן לפגוע עמו במטרות בטווח מקסימלי של 300 ק"מ.

במסגרת ההסכם בין הצדדים, סוכם כי החברה הישראלית תעביר טכנולוגיה וייצור של הרקטות, המשגרים והתחמושת לספרד, וכן תספק 12 משגרים עם 600 רקטות בשלוש גרסאות, וטווח מקסימלי של 300 ק"מ. לצד זאת, העסקה כללה מכ"מים וכלי טיס בלתי מאוישים. עם זאת, ממשלת סאנצ'ס האנטי־ישראלית החליטה להקפיא את כל העסקאות הביטחוניות עם ישראל, מה שהביא לביטול ההסכמים בספטמבר אשתקד.

המענה שבחרו במדריד היה לפנות לתעשייה המקומית, ובדצמבר הציגו החברות EM&E וריינמטאל תוכנית בפני משרד ההגנה המקומי, שכוללת עצמאות ספרדית מלאה. EM&E אמנם חתמה בינואר על שיתוף פעולה עם חברה אחרת GMV, אבל לאורך תשעת החודשים מאז לא התרחשה שום התפתחות. בכירים שמעורים בפרטים סיפרו לאתר אינפודיפנסה המקומי, כי אחד המכשולים העיקריים הוא חוסר ההירתמות של מדינות אחרות להעביר טכנולוגיה וידע אל ספרד. זאת, בניגוד לאלביט שההסכם עמה כלל את הצרכים הספרדיים בעצמאות, ולמעשה סביר מאוד להניח כי בהיעדר ההתנהלות של מדריד, היו ברשותה כיום כבר תותחי PULS.

ההרפתקה החדשה של אנדוריל: ייצור רכיבי צוללות

אנדוריל מיצבה עצמה בשנים האחרונות כחברה הביטחונית המסקרנת ביותר בעולם, עם צמיחה חריגה - אפילו במושגי ענף הדיפנס. בתחומים רבים, היא אף מקדימה ומובילה תהליכים בשוק. עתה, החברה זיהתה הזדמנות במדיניות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להגברת העצמאות הביטחונית האמריקאית ככלל ותעשיית המספנות המקומית בפרט, והחליטה להקים בבולטימור מפעל צוללות בשטח של כ־185 אלף מ"ר.



המתקן, שמכונה ארסנל 2, ייטול חלק משמעותי בתהליך ייצור צוללות התקיפה הגרעיניות מסדרת וירג'יניה, כולל ייצור צינורות טורפדו שיועברו למספנות ניופורט וג'נרל דיינמיקס, עבור ההרכבה של הצוללות. זהו מפנה מהותי בחברה של פאלמר לאקי שאמנם עוסקת בתחום הימי, אבל עד עתה התמקדה בכלי שיט בלתי מאוישים ובכלים צוללים בלתי מאוישים. הסיבה שאנדוריל, ככל הנראה, זיהתה הזדמנות בצוללות, היא הכישלון האמריקאי בעמידה ביעד של ייצור שתי צוללות בשנה.

אנדוריל הוקמה ב־2017 ועוסקת בין השאר בפיתוח מערכות נשק אוטונומיות, כלי טיס, טילים ומערכות AI. החברה ממשיכה לשבור שיאים בינלאומיים בדיפנס־טק, לאחר שבמאי האחרון השלימה סבב גיוס של 5 מיליארד דולר, שמשקף לה שווי של 61 מיליארד דולר. הגיוס הקודם של אנדוריל, ביוני אשתקד, שיקף לה שווי של מעט יותר מ־30 מיליארד דולר. הגיוס שהושלם הוא הגדול ביותר בתחום ב-2026. מנכ"ל החברה, בריאן שימפף, סיפר כי אנדוריל הכפילה את הכנסותיה ל־2.2 מיליארד דולר ב־2025, כמעט הכפילה את כוח האדם - והעבירה יותר מערכות משלב הפיתוח לייצור מאשר אי פעם.

ארה"ב מעוניינת במערכת הגנה אווירית לרכבים טקטיים

צבא ארה"ב יקיים ב־28-27 באוקטובר תדרוך לחברות באלבמה, שבו יציגו את תוכניותיהם להצבת מערכת הגנה אווירית על משטח - כך שניתן יהיה להעמיס אותה על כל כלי רכב ולהגן על כוחות טקטיים. זה, כמובן, לא יספק הגנה מוחלטת או כזו שקרובה אליה, אבל יאפשר מענה מסוים מול כלי טיס בלתי מאוישים, מסוקים ומטוסים. הצבא האמריקאי ציין כי האירוע נועד לאיתור אינטגרטור שינהל את הפיתוח והייצור של המערכת.



המערכת המיועדת M-SHORAD 4 תהיה מערכת עצמאית שלא מיועדת לרכב טקטי ספציפי, ובדרך זו מקווים האמריקאים כי יוכלו לבצע מתקפות יבשתיות בצורה יעילה יותר. האמריקאים שואפים כי מערכת ההגנה האווירית תספק מענה לכטב"מים שונים, החל מרחפנים זעירים ועד לכלי טיס במשקל כ־600 ק"ג, וכן מפני מסוקים ומטוסים עם כנף קבועה. בדומה למתרחש בענף בכל העולם, בוושינגטון דורשים שהמערכת תהיה בארכיטקטורה פתוחה, במטרה שניתן יהיה להזרים אליה טכנולוגיות חדשות גם בעתיד.

אפשרות נוספת שהטכנולוגיה הזו יכולה להועיל בה, כפי שמשתקף באוקראינה, היא הצבת מערכת ההגנה האווירית בעומק שדה הקרב, על גבי כלי רכב בלתי מאויש. המערכת נקראת M-SHORAD 4, כי קדמו לה טכנולוגיה ראשונה מ־2021 שכללה טילי סטינגר והלפייר, גרסת 2 שהתבססה על נשק לייזר בוטלה, ואילו הוורסיה השלישית מיועדת לשדרג את ההגנה על רכבי סטרייקר עם מיירט חדש לטווח קצר, ותחמושת 30 מ"מ שמתפוצצת באוויר.