האם ההייטק הישראלי בורח לחו"ל? שיחה עם יו"ר רשות החדשנות

ההייטק אחראי על כמעט 60% מהייצוא הישראלי, אבל מספר העובדים בו נתקע על כ-400 אלף, והיום חברות ישראליות מעסיקות בחו"ל כמעט אותו מספר עובדים שהן מעסיקות בארץ. בנוסף, בזמן שמדינות בעולם מזרימות סכומי עתק לטכנולוגיה כחלק מהתפיסה הביטחונית שלהן, תקציב רשות החדשנות לא השתנה נומינלית כבר שני עשורים. אלון סטופל, יו"ר רשות החדשנות, מחפש בימים אלה מנכ"ל חדש לרשות, ובמקביל משיב על שאלות קשות: למה חברות ישראליות צומחות בחו"ל ולא כאן? האם שורת מענקים שניתנו באחרונה לסטארטאפים באמת עושה הבדל? ומה יקרה אם לא נשכיל להעסיק את הג'וניורים?