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הצוללת | פודקאסט

האם ההייטק הישראלי בורח לחו"ל? שיחה עם יו"ר רשות החדשנות


שיחה עם אלון סטופל, יו"ר רשות החדשנות • על הדרך שהובילה את ישראל ל־440 אלף מועסקים בהייטק מעבר לים, התייקרות העובד הישראלי והחיפוש אחר מנכ"ל חדש • האזינו

הילה ויסברגאסף גלעד 13.10.2026
פודקאסט הצוללת של גלובס - לעומק הסיפורים הכלכליים-חברתיים
פודקאסט הצוללת של גלובס - לעומק הסיפורים הכלכליים-חברתיים

ההייטק אחראי על כמעט 60% מהייצוא הישראלי, אבל מספר העובדים בו נתקע על כ-400 אלף, והיום חברות ישראליות מעסיקות בחו"ל כמעט אותו מספר עובדים שהן מעסיקות בארץ. בנוסף, בזמן שמדינות בעולם מזרימות סכומי עתק לטכנולוגיה כחלק מהתפיסה הביטחונית שלהן, תקציב רשות החדשנות לא השתנה נומינלית כבר שני עשורים. אלון סטופל, יו"ר רשות החדשנות, מחפש בימים אלה מנכ"ל חדש לרשות, ובמקביל משיב על שאלות קשות: למה חברות ישראליות צומחות בחו"ל ולא כאן? האם שורת מענקים שניתנו באחרונה לסטארטאפים באמת עושה הבדל? ומה יקרה אם לא נשכיל להעסיק את הג'וניורים?