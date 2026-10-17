ברחוב חזקיהו המלך בשכונת קטמון הישנה בירושלים, נמכרה דירת 3 חדרים ישנה בשטח של 67 מ"ר - בלי מרפסת, ממ"ד או חניה - בקומה הראשונה תמורת 3.1 מיליון שקל.

הבניין שבו נמצאת הדירה חתום מול יזם על פרויקט פינוי־בינוי עם עוד שלושה בניינים. התוכנית לפרויקט נמצאת בהפקדה. אחרי הפרויקט לדירה יתווספו 28 מ"ר, ממ"ד, מרפסת בשטח של 12 מ"ר וחניה.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 3.3 מיליון שקל והדירה עמדה על המדף כחודש.

המוכרים גרים במרכז והשכירו את הדירה והרוכשים הם משקיעים.

הדירה בשכונת קטמון הישנה בירושלים / צילום: רי/מקס שירז נדל''ן ירושלים

הדירה בשכונת קטמון הישנה בירושלים / צילום: רי/מקס שירז נדל''ן ירושלים

המחיר יורד אבל קצב העסקאות עולה

שחף אביטן, ראש צוות ברי/מקס שירז נדל"ן, מספר כי "אף שמדובר בנכס ישן, לדירה היה ביקוש חזק מאוד - קיבלנו שבע הצעות תוך שבוע. גם אחרי שהקונים והמוכרים נכנסו למשא ומתן עם עורכי הדין, המשכנו לקבל הצעות - חלקן גבוהות יותר, אבל זה לא היה נכון מבחינה אתית.

"אני מאמין שעד שהפרויקט יצא לדרך יקח לא מעט זמן, משהו כמו שש שנים עד הפינוי ואז עוד שלוש־ארבע שנים של בנייה. למרות זאת אנשים ראו את הפוטנציאל ושילמו יותר בגלל השלב שבו נמצא הפרויקט. אני מאמין שדירה דומה בלי תוכנית לפרויקט הייתה נמכרת בכ־2.6 מיליון שקל.

"המחירים בשכונה מגיעים ל43־46 אלף שקל למ"ר ומי שרכש את הדירה הבין את הפוטנציאל והתקדם לעסקה מהירה.

"יש ירידות מחיר בירושלים אבל קצב העסקאות גבוה, ככה שזה מתאזן. דירה שהייתי מוכר בתחילת השנה בתוך שבוע ב־4.8 מיליון שקל אני מוכר היום במאמץ גדול תוך 4־5 חודשים ב־4.6 מיליון שקל".

את העסקה ביצעו אביטן ושותפו עידו אייר.

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב יצחק צוקרמן בכפר שלם, דירת 4 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, ב־2.53 מיליון שקל.

ברחוב שלונסקי בנאות אפקה, דירת 4, 65 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4,

ב־4.95 מיליון שקל.

ברחוב צבי פרידלנד ברמות צהלה, דירת 3 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־3.89 מיליון שקל.

ברחוב קהילת ורשה בהדר יוסף, דירת 2.5 חדרים, 56 מ"ר, בקומה 7, ב־2.87 מיליון שקל. (רי/מקס חזון)

קרית ביאליק

ברחוב האלונים במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 97 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, ב־2.04 מיליון שקל.

ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת דרום, דירת 3 חדרים, 58 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.26 מיליון שקל.

ירושלים

ברחוב ישראל זנגוויל בקרית היובל, דירת 3 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, ב־2.94 מיליון שקל.

ברחוב הארבעה בפסגת זאב, דירת 4 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב שלמה בן יוסף בשכונת ארמון הנציב, דירת 3 חדרים, 56 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־1.9 מיליון שקל.

פתח תקווה

ברחוב הרב קלישר בשכונת מחנה יהודה, דירת 4 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, ב־2.44 מיליון שקל.

ברחוב שירת אסתר בנווה גן, דירת 5 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 5,

ב־2.92 מיליון שקל.

ברחוב פנחס חגין בכפר גנים ג', דירת 6 חדרים, 141 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, ב־4.05 מיליון שקל.

ברחוב יעל רום באם המושבות החדשה, דירת 5 חדרים, 127 מ"ר, בקומה 4 מתוך 23, ב־3.3 מיליון שקל.

קריית מלאכי

ברחוב ויצמן במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 77 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.32 מיליון שקל.

ברחוב נחלת הר חב"ד בדרום העיר, דירת 3 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.15 מיליון שקל.

ברחוב הגפן, דירת 5 חדרים, 135 מ"ר, בקומה 5 מתוך 15, ב־2.28 מיליון שקל.

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