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1. מי הפכה השבוע למלכה הראשונה בהיסטוריה שהטיסה מטוס קרב לבדה?

2. מהי המדינה הגדולה ביותר שאין בה אף נחל או נהר זורם קבוע?

3. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לבונקר?

4. מי היה מנהיג החשמונאים אחרי יהודה המכבי?

5. מה צבעם של פרחי האניס?

6. על איזה סרט זכתה באוסקר השחקנית אווה מארי סיינט (שנפטרה בשבוע שעבר בגיל 102)?

7. לצד מי הגישה יונית לוי את מהדורת החדשות המרכזית בתחילת דרכה?

8. מהי יחידת המידה הסטנדרטית הבינלאומית לנפח מכולות על אוניית משא?

9. איזה מונח סלנג שהפך לטרנד ויראלי (ואף נבחר למילת השנה של מילון אוקספורד ב-2023) מתאר קסם אישי וכריזמה?

10. גיבורו של איזה ספר הוא ילד אנגלי שגדל כחלק משבט קופי אדם בג'ונגל אפריקאי של קונגו בסוף המאה ה-19?

11. מי היה המורה הראשון למדעים שהדגים את מזרקת המנטוס-דיאט קולה בטלוויזיה האמריקאית וסייע להפיכתה לתופעה עולמית?

12. מה מקור הביטוי "שמחה לאיד"?

13. איזה ירק מאכל הוא העשיר ביותר בניקוטין?

14. באיזו ארץ אוכלים קינוח בשם "תפוחי עץ בנעלי בית"?

15. מהו אוֹלִיגוֹפּוֹל?