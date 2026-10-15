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הטריוויה השבועית

מי הפכה השבוע למלכה הראשונה בהיסטוריה שהטיסה מטוס קרב לבדה?

מהי המילה העברית לבונקר, איזה ירק מאכל הוא העשיר ביותר בניקוטין ומהי יחידת המידה הסטנדרטית הבינלאומית לנפח מכולות על אוניית משא? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:22
מי הפכה השבוע למלכה הראשונה בהיסטוריה שהטיסה מטוס קרב לבדה? / אילוסטרציה: Shutterstock
מי הפכה השבוע למלכה הראשונה בהיסטוריה שהטיסה מטוס קרב לבדה? / אילוסטרציה: Shutterstock

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1. מי הפכה השבוע למלכה הראשונה בהיסטוריה שהטיסה מטוס קרב לבדה?
2. מהי המדינה הגדולה ביותר שאין בה אף נחל או נהר זורם קבוע?
3. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לבונקר?
4. מי היה מנהיג החשמונאים אחרי יהודה המכבי?
5. מה צבעם של פרחי האניס?
6. על איזה סרט זכתה באוסקר השחקנית אווה מארי סיינט (שנפטרה בשבוע שעבר בגיל 102)?
7. לצד מי הגישה יונית לוי את מהדורת החדשות המרכזית בתחילת דרכה?
8. מהי יחידת המידה הסטנדרטית הבינלאומית לנפח מכולות על אוניית משא?
9. איזה מונח סלנג שהפך לטרנד ויראלי (ואף נבחר למילת השנה של מילון אוקספורד ב-2023) מתאר קסם אישי וכריזמה?
10. גיבורו של איזה ספר הוא ילד אנגלי שגדל כחלק משבט קופי אדם בג'ונגל אפריקאי של קונגו בסוף המאה ה-19?
11. מי היה המורה הראשון למדעים שהדגים את מזרקת המנטוס-דיאט קולה בטלוויזיה האמריקאית וסייע להפיכתה לתופעה עולמית?
12. מה מקור הביטוי "שמחה לאיד"?
13. איזה ירק מאכל הוא העשיר ביותר בניקוטין?
14. באיזו ארץ אוכלים קינוח בשם "תפוחי עץ בנעלי בית"?
15. מהו אוֹלִיגוֹפּוֹל?

תשובה 1

מלכת תאילנד סות'ידה (שהייתה בעברה דיילת אוויר וסגנית ראש מערך האבטחה של המלך)

תשובה 2

ערב הסעודית

תשובה 3

מִבְצוֹר

יונתן הוופסי

תשובה 5

לבן

תשובה 6

בדרמה הקלאסית של איליה קאזאן "חופי הכרך" (שם הופיעה לצדו של מרלון ברנדו)

תשובה 7

גדי סוקניק

תשובה 8

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

תשובה 9

ריז (Rizz)

תשובה 10

טרזן

תשובה 11

סטיב ספנגלר

תשובה 12

מהתנ"ך, ספר מִשלי

תשובה 13

חציל

תשובה 14

בצרפת, זהו מאפה בצק עלים במילוי מחית תפוחים

תשובה 15

מבנה שוק שבו ענף מסוים נשלט על ידי מספר קטן של מוכרים