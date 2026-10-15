אפרת הוא יזם ובעל חברות בתחום האנרגיה הירוקה וחובב טבע. במדור "תרבות חיות" הוא כותב על התנהגותם של בעלי החיים.

מה קורה כשמשמיעים מוזיקה לבעל חיים? האם כלב באמת נרגע ממוצרט? האם חתול יכול ליהנות ממוזיקת פופ קופצנית? האם תנין מסוגל להקשיב ולהתחבר ליצירה של באך?

בשנים האחרונות חוקרים מנסים לענות על השאלות האלה באמצעות ניסויים התנהגותיים, מדידות פיזיולוגיות ואפילו סריקות מוח. והתמונה שעולה מפתיעה: בעלי חיים בהחלט מגיבים למוזיקה, אבל לא בהכרח לאותה מוזיקה שבני אדם מכירים ואוהבים.

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אחד החוקרים הבולטים בתחום הוא הפסיכולוג והפרימטולוג האמריקאי צ'ארלס סנודון מאוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון. הוא חבר למוזיקאי והחוקר דייוויד טייה, ויחד הם העלו רעיון מרכזי: אולי הטעות היא להשמיע לבעלי חיים מוזיקה שנכתבה עבור בני אדם. אם מוזיקה משפיעה על רגשות, ייתכן שהיא צריכה להיות מותאמת למערכת השמיעה ולתקשורת של המין שאליו היא מיועדת.

בניסוי עם קופי טמרין, סנודון וטייה יצרו קטעים מוזיקליים שהתבססו על קולות שהקופים עצמם משמיעים, קולות הקשורים להתנהגות חברתית חיובית לעומת קולות הקשורים לאיום. התוצאה: הקופים הגיבו באופן שונה לשני סוגי המוזיקה. כלומר, צלילים בעלי מבנה שמתאים לתקשורת הטבעית של בעל החיים יכולים להשפיע על מצבו ההתנהגותי והרגשי.

התגובה תלויה בהתאמה למערכת החושית

אצל חתולים התוצאה הייתה אפילו אינטואיטיבית יותר.

במסגרת המחקר הושמעה לחתולים מוזיקה שנכתבה במיוחד עבורם, אל מול מוזיקה אנושית. החתולים הראו עניין רב יותר במוזיקה שהותאמה למאפיינים האקוסטיים וההתנהגותיים שלהם. המסקנה אינה שהחתולים "מבינים מוזיקה", אלא שהתגובה שלהם תלויה מאוד בהתאמה בין הצליל למערכת החושית שלהם.

גם אצל כלבים נמצאו השפעות. מחקרים בכלביות מצאו שמוזיקה, ובמיוחד מוזיקה קלאסית בתנאים מסוימים, יכולה להיות קשורה ליותר מנוחה ולפחות התנהגויות הקשורות לעוררות. סקירה של המחקרים בתחום מצאה שמוזיקה עשויה לסייע בהפחתת מתח אצל כלבים, אך ההשפעה משתנה לפי סוג המוזיקה, הסביבה והכלב עצמו.

אבל מוזיקה לא רק מרגיעה. יש בעלי חיים שממש מסתנכרנים לקצב. כבר לפני יותר מעשור פרסם חוקר המוזיקה והנוירולוגיה אנירודה פאטל מחקר פורץ דרך על תוכוני קקדו. הקקדו הצליח להתאים באופן ספונטני את תנועותיו לקצב של מוזיקה, וגם לשנות את קצב התנועות כאשר מהירות המוזיקה השתנתה. היכולת לסנכרן תנועה עם קצב מוזיקלי נחשבה במשך זמן רב למאפיין אנושי במיוחד.

מאז תוכוני קקדו חרכו את הרשת ואם תיגשו ל-YouTube ותזינו בשורת החיפוש "קקדו" ו"מוזיקה", תקבלו אין ספור סרטונים של תוכוני קקדו רוקדים להנאתם ואפילו מלווים את המוזיקה בקולות רעשניים משלהם.

להוציא את קופי הטמרין של סנודון וטייה, רוב הניסויים בתחום השפעת מוזיקה על בעלי החיים נעשו על חיות מבויתות, ולכן שיערו שקיימת גם אפשרות שהתגובה של בעלי החיים למוזיקה היא בשל הסביבה בה גדלו, עם בני האדם, איפה שהמוסיקה קיימת כל הזמן. זאת עד שהגיע הניסוי ששינה את כל מה שאנחנו יודעים על מוזיקה ובעלי חיים.

תנין יאור / צילום: Shutterstock

מוח התנין הגיב לסולמות שונים באופן שונה

ב־2018 חוקרים הכניסו ארבעה תניני יאור צעירים לסורק MRI בעוצמה של 7 טסלה. במהלך הסריקה השמיעו להם צלילים פשוטים, ולאחר מכן קטע מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי הרביעי של יוהאן סבסטיאן באך. המטרה לא הייתה לבדוק אם התנינים "אוהבים" את באך, אלא לראות כיצד המוח שלהם מעבד צלילים בעלי מורכבות שונה.

התוצאה הייתה מרתקת: הצלילים הפשוטים הפעילו אזורים מסוימים במערכת השמיעה של התנינים, אבל המוזיקה המורכבת הפעילה אזור מוחי נוסף, שלא הופעל באותה צורה לשמע הצלילים הפשוטים. כלומר, המוח של התנין הבחין בין גירויים אקוסטיים פשוטים ומורכבים, עדות לעיבוד שמיעתי היררכי מורכב יותר ממה שאולי היינו מצפים מזוחל.

הסיבה היא כמובן הישרדותית - מוח התנין מגיב לסולמות שונים באופן שונה ומגרה תגובות שונות. כך למשל קול צעקה לעזרה של בעל חיים, שאולי לכוד וקורא לסיוע, יפעיל את טריגר הציד ויגרום לתנין לעזוב את מה שהוא עושה ולחפש את הטרף הקל.

עוד על תנין היאור 1

תנין היאור (שם מדעי: Crocodylus niloticus) חי באפריקה, והוא מין התנינאי השני בגודלו. אורכו הממוצע של זכר בוגר הוא 5-4 מטרים ומשקלו הממוצע כ-450 קילוגרם. 2

תנין היאור נודע כאוכל אדם ונחשב לתנין אגרסיבי במיוחד. חרף הרתיעה הברורה ממנו הוא גם נערץ בכמה תרבויות, במיוחד במצרים העתיקה, שבה נחנטו תנינים והוצבו כאלים. 3

בצורה אופיינית לזוחל, מוחו של התנין קטן יחסית לגופו. עם זאת, מוחו מפותח יותר ממוחם של מרבית הזוחלים והוא מפגין אינטליגנציה גבוהה יחסית, הכוללת יכולת למידה, טקטיקות ציד הכוללות זיהוי דפוסים וטיפול הורי בצאצאיו.

מוזיקה אינה בהכרח שפה אנושית בלבד

אז האם בעלי חיים אוהבים מוזיקה?

כנראה שהשאלה עצמה קצת מטעה. המחקרים מראים שבעלי חיים יכולים להגיב לקצב, לתדר, לעוצמה ולמורכבות של צלילים, ולעתים התגובה כוללת שינוי בהתנהגות, במצב העוררות ואפילו בפעילות המוח. אבל אין עדיין בסיס מדעי לומר שכלב "אוהב" בטהובן או שתנין "נהנה" מבאך.

המסקנה המעניינת יותר היא אחרת: מוזיקה אינה בהכרח שפה אנושית בלבד. ייתכן שהעיקרון הבסיסי שלה, היכולת של המוח לזהות ולפרש דפוסים מורכבים של צלילים - עתיק בהרבה מהמין האנושי.

ואולי בעתיד, בעזרת מהפכת ה-AI, נצליח להתאים לכל בעל חיים מוזיקה בשפה שלו.