עדכונים שוטפים

21:55 - מטוס של אוסטריאן איירליינס שהמריא מישראל לווינה נחת בבולגריה בשל דיווח על חפץ חשוד

אנונימי התקשר לדווח על פצצה במטוס שהמריא מישראל, נבדק אם מדובר בהתרעת שווא

21:45 - סעודיה: אזעקות הופעלו בעיר אבהא שבדרום מערב המדינה

21:10 - דיווח באיראן: מפקד צבא פקיסטן עאסם מוניר, מתווך מרכזי במשא ומתן עם ארה"ב, עשוי לבקר השבוע בטהראן

19:19 - דיווח באיראן: שר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, יבקר מחר במדינה

17:41 - סגן יו"ר הפרלמנט האיראני חמידרזא חאג'י-באבאא'י: "בחנו במחשבתנו את כל סוגי הפצצות האמריקניות, הבנו במה מדובר וגם יש לנו תוכנית להתמודד איתן. אם היא רוצה להביא את פצצות האם, אנחנו נשלח לעברה את טילי האב"

17:01 - הרמטכ"ל החליט על עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות



הרמטכ"ל אייל זמיר החליט על עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות. ההחלטה התקבלה בתום היערכות, שבמהלכה עלתה האפשרות כי יתבצעו ניסיונות פיגוע ביום החשוב במטרה להשפיע על הבחירות.

לקראת הבחירות, צה"ל הגביר את הפעילות המבצעית שלו - ושינה את אופי הפעילות ההגנתית בכל הגזרות: עזה, לבנון, סוריה וגבול ירדן. קיימת גם היערכות מוגברת אל מול מידע של צירי פח"ע שונים שהצבא עוקב אחריהם, לפיהם ארגוני הטרור יכולים לנסות לבצע פיגועים כדי להשפיע על יום הבחירות. לקריאת הכתבה

16:55 - "הבחירה בו לא מקרית": זה שר ההגנה החדש של איראן



הפרלמנט האיראני אישר היום (א') את מינוי מהרדאד אח'לאקי לתפקיד שר ההגנה - ברוב של 237 קולות בעד, 15 נגד וללא נמנעים, מתוך 277 שנכחו בישיבה. המינוי מגיע אחרי שבמצבע "שאגת הארי" בפברואר, חוסל שר ההגנה עזיז נסירזאדה ולאחר מכן, חוסל גם מג'יד אבן א-רזא שימש ממלא מקומו.

אח'לאקי, בן 68, צמח בתעשיות הביטחוניות של איראן ומילא תפקידים בכירים במערך הפיתוח והייצור של הטילים. בעבר עמד בראש קבוצת התעשיות שהיד באקרי, האחראית לפיתוח ולייצור טילים בליסטיים המונעים בדלק מוצק, וכפופה לארגון התעשיות האוויריות והחלל של משרד ההגנה. ב-2014 מונה למנכ"ל ארגון זה, המפקח על תעשיות הטילים האיראניות. לקריאת הכתבה

16:50 - דיווח במצרים: מחר יתקיים דיון בפרלמנט, שיעסוק בין השאר בתמיכה בסעודיה על רקע ההסלמה עם החות'ים

13:47 - דובר מדיניות החוץ של האיחוד האירופי: האיחוד מגנה בחריפות את התקיפות האחרונות של מתנחלים, לרבות נגד דיפלומטים אירופים

12:30 - לשכת נשיאות מצרים: נעניק לסעודיה את כל התמיכה האפשרית והנדרשת כדי להגן על ביטחונה ויציבותה

12:04 - "כמעט כולם יודעים שהמלחמה השלישית בדרך": העדויות מאיראן על היערכות משמרות המהפכה

פינוי בסיסים, שינוע נשק וצווי התייצבות לאנשי הבסיג': בצל החשש מחידוש המערכה עם איראן, אזרחים במדינה מתארים היום (ראשון) את ההיערכות במשטר, שמורגשת ברחובות.

"כמעט כולם יודעים שהמלחמה השלישית בדרך", מספר עלירזא ממשהד. "המצב הכלכלי גרוע כל כך, שאי אפשר אפילו לאגור מזון. אנחנו חיים מיום ליום. מי שמצליחים להיערך אלו משמרות המהפכה", הוא אומר. "הם מגדילים את מספר מחסומי הבידוק בערים, קוראים לכוחות הבסיג' להתייצב ומעבירים ציוד משוריין וציוד מלחמתי למערב איראן", הוא ממשיך.

אמירחוסיין, תושב טהראן, מספר: "שמעתי שפינו את הדירות של אנשי הצבא ומשמרות המהפכה. מפנים גם את הבסיסים שבתוך הערים ומוציאים מהם את הנשק, מחשש שייפלו לידי הציבור. לפני כמה ימים משמרות המהפכה הורו להחזיר את מחסומי הבידוק לרחובות, והם התרבו באופן משמעותי". עוד תיאר כי "כדי להראות שיש להם תומכים, הם שוב קראו לאנשי הבסיג' לצאת לרחובות עם משפחותיהם ולהניף דגלים - בתמורה לתשלום". לכתבה המלאה

11:36 - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאאי: "דברי ההבל והאיומים החוזרים של בכירים אמריקנים וציונים בימים אלו אינם משנים את המציאות בשטח

הכוחות המזוינים של איראן הכינו תוכנית הרסנית יותר מזו של מלחמות 12 ו-40 הימים, למקרה של הרפתקה חדשה. התוכנית המבצעית החדשה של איראן לא תתנהל לפי הכללים שהם מכירים"

11:23 - הפרלמנט באיראן אישר את מינויו של מהרדאד אח'לאקי לתפקיד שר ההגנה החדש. לאח'לאקי ניסיון של כ-42 שנים בתעשיות הביטחוניות והצבאיות באיראן

בשנת 2014 מונה לראש ארגון התעשיות האוויריות והחלל של משרד ההגנה האיראני. בנוסף, כיהן כראש קבוצת התעשיות שהיד באקרי העוסקת בעיקר במחקר, בפיתוח ובייצור של מערכות טילים המונעים בדלק מוצק

10:50 - האלימות ביהודה ושומרון בסוף השבוע: עדיין אין חשודים שנעצרו

במשטרה ממשיכים הבוקר (ראשון) לחקור את תקיפת הדיפלומטים בכפר טייבה שהתרחשה אתמול, אך עדיין לא נעצר אף חשוד. צוות החקירה שהוקם ממשיך במאמצי החקירה תוך איסוף ממצאים וראיות וכן גביית עדויות.

אתמול מחוז ש"י במשטרה יצר קשר עם משרד החוץ על מנת לפנות לנציגויות המדינות שמהן הגיעו הדיפלומטים, על מנת לגבות עדויות במסגרת מאמצי החקירה. עד כה לא התקבל שיתוף פעולה מאותם נציגים.

החוקרים דורשים לקבל עדויות מפורטות, חומרי צילום ולקבל אפשרות לבדיקת כלי הרכב, על מנת לדגום ממצאים פורנזיים. זאת, על מנת לאתר את החשודים במקרה התקיפה, לעצור, לחקור ולהביא למיצוי הדין עם כל מי השתתף באירוע. לכתבה המלאה

09:01 - חפץ חשוד ולצידו דגל אש"ף שעליו נכתב בערבית "גדוד נוחבות 07.10.26" אותרו במהלך הלילה סמוך לכפר הפלסטיני יברוד שליד רמאללה. חבלני מג"ב איו"ש בדקו את החפץ וקבעו כי מדובר במטען דמה. המשטרה פתחה בחקירה.

08:16 - סעודיה הודיעה כי שני בני אדם נהרגו בהתרסקות מסוק צבאי במחוז נג'ראן, לכאורה בשל תקלה טכנית

06:23 - מסוק צבאי סעודי התרסק באזור נג'ראן שבדרום המדינה, ושני אנשי צוות נהרגו. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי ההתרסקות נגרמה כתוצאה מתקלה טכנית

03:30 - שר החוץ מרקו רוביו: מוטרד מהתמונות של אלימות מתנחלים בגדה המערבית

שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה (בין שבת לראשון) כי הוא מוטרד מהתמונות של אלימות מתנחלים בגדה המערבית.

לפני שהמריא לביקור בהודו, אמר רוביו כי ממשל טראמפ ממשיך לבקש מהממשלה בישראל לפעול נגד אלימות מתנחלים בגדה המערבית. "הנשיא היה ברור מאוד, והוא אמר את זה כמה פעמים", אמר שר החוץ. "הוא לא רוצה לראות חיכוך או משבר בגדה המערבית. הנשיא לא רוצה לראות התלקחות חדשה".

רוביו סיפר שלמד על התקריות מהדיווחים בתקשורת, וציין: "אנחנו אמורים לקבל מברק בנושא מהשגרירות בישראל עם כל מה שהם יודעים על זה. זה בהחלט לא נראה טוב". לכתבה המלאה

01:21 - הקואליציה בהובלת סעודיה: יירטנו שני טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החות'ים לעבר ח'מיס מושייט

22:30 - "אלמלא הם עשו זאת, סביר להניח שהייתי מתה": הריאיון של היידי לוין לאחר שהותקפה בידי מתנחלים

"לא חשבתי שאצא משם בחיים", סיפרה היום (שבת) ל"חדשות סוף השבוע" של N12 צלמת ה"וושינגטון פוסט" היידי לוין, יממה לאחר שהותקפה בידי מתנחלים רעולי פנים במהלך מסיק זיתים סמוך לרמאללה. לוין, שעברה הבוקר ניתוח בעקבות פציעותיה, שחזרה את רגעי התקיפה, שבהם הוכתה ונשדדה, ומתחה ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות גרסתו לאירוע. "זה שקר מוחלט וזה העלבון הכי גדול", אמרה, והבהירה כי למרות מה שעברה, אין בכוונתה להפסיק את עבודתה. לדבריה, לפחות 20 רעולי פנים הסתערו לעברה, הכו אותה ושדדו את ציודה לכתבה המלאה

20:24: תקיפת הדיפלומטים בבנימין: הצבא עודכן לפני התקיפה - "תגיעו מהר"

בכיר במשטרה תקף אמש (שבת) את התנהלות המבצעית של צה"ל בשטחי יהודה ושומרון, על רקע התקיפה האלימה של מתנחלים רעולי פנים נגד דיפלומטיים אירופיים שהשתתפו במסיק זיתים פלסטיני. "צה"ל לא מספיק נוכח בשטח", אומר הבכיר. "אם הם לא ייצרו רצף נוכחות במוקדי החיכוך שידועים מראש בתקופה הזו נגיע לאיבוד שליטה מוחלט בקרוב". בצה"ל משיבים לאותו בכיר כי "צה"ל פרוס ברחבי יהודה ושומרון והכוחות בשטח תוגברו. אם למישהו יש ציפייה שנהיה בכל נקודה בשטח צריך עוד 10 גדודים לפחות".

התקרית שאליה מכוונים הדברים מתחילה קצת לפני השעה 13:30 בצוהריים, כאשר מספר פורעים רעולי פנים תוקפים קבוצה של דיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין, שליוו מוסקים פלסטינים בשדות הכפר טייבה שבבנימין. לפני תחילת התקרית, ישראלים שנכחו במקום דיווחו למוקד של הצבא על האירוע. הם שלחו נ.צ של המקום יחד עם סרטון, וכתבו: "לפחות שבעה רעולי פנים חמושים באלות תבואו מהר. מפחיד מאוד". ההודעה הזו נותרה ללא מענה, והצבא לא הגיע למקום. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12