למרות חגי תשרי: היקף המשכנאות בספטמבר - 8.66 מיליארד שקל

חגי תשרי הפחיתו אמנם את היקפי המשכנתאות שנלקחו ע"י הציבור, אולם אלה נותרו גבוהים והגיעו ל-8.66 מיליארד שקל בחודש הקודם. כך עולה מסקירה חלקית של שוק המשכנתאות, שאותה הוציא בנק ישראל. ככל הנראה, הנתונים הצפויים לחודש אוקטובר יהיו גבוהים במיוחד, עקב משכנתאות שהטיפול בהן נדחה מהחודש שעבר.

● הפער החריג בין שכירות לקנייה מלמד: שוק הנדל"ן האמריקאי במסלול התרסקות

● בעוד שבוע לרבים מאיתנו יהיה הרבה יותר קשה ויקר ליטול משכנתא

כאמור, מדובר בדוח חלקי שהנתון העיקרי שעולה ממנו הוא, שעל אף שממדי המשכנתאות שנלקחו בחודש ספטמבר היו נמוכים בכ-20% מאלה שנלקחו בחודש אוגוסט, מדובר במספר שמבטא פעילות רבה מאוד. זאת משום שבחודש שעבר נחגגו חגי תשרי, שגררו אחריהם חופשות רבות. בהשוואה לאפריל האחרון, שבו נחוג פסח, שאופיין אף הוא בחופשות רבות, היקף המשכנתאות היה גבוה בכ-9%, כך שניכר שבימי העבודה הספורים של ספטמבר אושרו לא מעט משכנתאות.

בהתאחדות יועצי המשכנתאות מציינים עוד, כי משקל ההלוואות לכל-מטרה רשם עלייה והגיע ל-4.9% מסך הביצועים.

"התמונה המצטברת מתחילת השנה ממשיכה לשקף שוק אשראי חזק, עם גידול מתמשך בגובה ההלוואה הממוצעת: סך הביצועים לדיור עומד על 88.3 מיליארד שקלים (ו-93.3 מיליארד שקלים כולל כל-מטרה), המהווים עלייה של 12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. קצב שנתי זה נמצא מעט מעל ביצועי השיא של השנים 2021 ו-2022. הפער בין שוק אשראי פעיל במיוחד לבין חולשה בעסקאות נדל"ן חדשות ממשיך להעיד על הבשלת מבצעי מימון קבלנים מהעבר לכדי משכנתאות בפועל", כותבים בהתאחדות יועצי המשכנתאות.

משקל ההלוואות הנדחות ('בלון' ו'בולט') מוסיף לרדת בקצב איטי מאוד, והוא הגיע בחודש שעבר לכ-13% מכלל המשכנתאות, עדות לכאורית לירידה איטית במבצעי הלוואות הקבלן.

כאמור, הפעילות הערה של שוק המשכנתאות בחודש שאופיין בעיקר בימי חופש ו"גשרים" בין חגים לשבתות, מרמזת לכך, שלנתוני החודש הנוכחי יתווספו כל אותן משכנתאות שהטיפול בהן נדחה מן החודש שעבר, והם עשויים להיות גבוהים אף יותר מאלה שנרשמו בחודשים שעברו.