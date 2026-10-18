לפחות שלוש חברות ישראליות מככבות ברשימת מאה ההמצאות הגדולות של השנה שפרסם במהלך סוף השבוע המגזין טיים (TIME). בין החברות: SpotitEarly שמאמנת כלבים לזהות גידולים סרטניים באמצעות חוש הריח; Beewise המפעילה כוורות באמצעות בינה מלאכותית; וחברת Bria AI שמסייעת ליוצרים ואמנים לקבל תמלוגים על שימוש ב-AI ביצירותיהם.

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חברת ספוטאיט ארלי (SpotitEarly) של היזם ד"ר שלומי מדר, מפתחת בימים אלה מוצר מהפכני לגילוי סרטן תוך שימוש בכלבים שניחנו בחוש ריח מפותח. הנבדק שולח דגימת אוויר ביתית למיכל וכלבים שאומנו להריח תרכובות אורגניות נדיפות הקשורות לסרטן מריחים אותם במיומנות. מערכת מבוססות AI שעוקבת אחר התגובות הפיזיולוגיות וההתנהגותית של הכלבים עשויה לקבוע האם החוטם הרגיש שלהם זיהה אינדיקציות להתפתחות סוגים שונים של סרטן - כמו סרטן ריאות, שד, מעי גס או ערמונית. לא מדובר בחברה שמאבחנת סרטן, אך כזו שמספקת אינדיקציות ושלאחריהן מומלץ לבצע בדיקות רפואיות נוספות. על פי המנכ"ל, שלומי מדר, שלב הניסויים הקליניים מעודד עם יכולת גילוי מוקדם של סרטן ב-94% מהמקרים. שימוש מסחרי במוצר עשוי לצאת לשוק רק בשנה הבאה. החברה מסתפקת ברישיון איכות בדיקות מעבדה (CLIA) ואיננה דורשת אישור FDA כדי לצאת לשוק.

החברה, שנוסדה בארה"ב על ידי רועי אופיר, אודי בובורובסקי, אריאל בן דיין ומדר גייסה מעל ל- 20 מיליון דולר בכספי משקיעים ועוד 3 מיליון דולר מכספי מענקים, ופועלים במחקרים משותפים עם בתי החולים המרכזיים בישראל: הדסה, איכילוב, שיבא ורמב"ם.

כוורת עם חיישנים

חברה ישראלית נוספת שדורגה ברשימת מאה ההמצאות של השנה היא "בי-ווייז" (Beewise), כוורת המכילה חיישנים וחלקים מכאניים שהופכים אותה למעין כוורת רובוטית. הכוורת עוקבת אחר מחלות של דבורים, כניסה של טפילים למתקן ואחר שינויים בטמפרטורה ומניעה מעין זרוע רובוטית שמגיעה אל פנים הכוורת ומטפלת בדבורים או במתקן כפי שהיה עושה דבוראי בשר ודם, ובכך מאפשרת לנהל כוורות רבות מרחוק כמעט ללא מגע יד אדם. לפי הטיים, החברה מנהלת כבר 1,200 כוורות באזורים החקלאיים של קליפורניה ופלורידה.

הישראלית השלישית שדורגה ברשימה היא Bria AI שאותה מנהל ד"ר יאיר עדתו: במגזין הנחשב העלו על נס את Fibo - מערכת לתשלום תמלוגים לאומנים שיצירותיהם משתקפות ביצירות AI שנוצרו בידי בינה מלאכותית. כך, חושף הטיים כי החברה הישראלית מסייעת לתשלום תמלוגים לאולפני האנימציה היפנית "סטודיו ג'יבלי" ("המסע המופלא", "השכן שלי טוטורו") ועל שימוש שעושים מיליונים בהמרת תמונותיהם האישיות לאיורים דמויי סרטי אנימציה יפנית. "אנחנו מבינים אילו נתונים נוצלו לצורך היצירה של תמונה חדשה ואז מפצים את היוצר על כך", אמר עדתו למגזין טיים.