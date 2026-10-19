ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בעקבות הפיצוץ במפעל של אינטל: דליפה של חומרים מסוכנים באזור
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אינטל ישראל

בעקבות הפיצוץ במפעל של אינטל: דליפה של חומרים מסוכנים באזור

ימים ספורים לאחר הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, שבו נהרגו שני עובדים, החלה דליפה של חנקן תלת־פלואורי מאחד המיכלים שנפגעו באירוע • במשרד להגנת הסביבה מעריכים כי מדובר בדליפה קטנה יחסית • אין נפגעים, וכוחות החירום פועלים במקום

עידן ארץ 12:26
שריפה לאחר פיצוץ במפעל אינטל קריית גת / צילום: כבאות והצלה לישראל
שריפה לאחר פיצוץ במפעל אינטל קריית גת / צילום: כבאות והצלה לישראל

בעקבות הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, שהוביל למותם של שניים מעובדי המפעל, מתרחשת כעת דליפה של חומר מסוכן: חנקן תלת-פלואורי. אין נפגעים, והאזור כבר מפונה בעקבות הפיצוץ. על פי המשרד להגנת הסביבה, מדובר בדליפה קטנה יחסית, אך כוחות החירום כולל כבאות והצלה כבר נמצאים במקום.

ביום רביעי ה-14 באוקטובר התרחש פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, שכאמור הרג שניים מהעובדים: איליה צ'צ'ולין ויקיר קוסשוילי. להערכת המשטרה, בשל פיצוץ בלון גז. הדבר גם גרם לנזק למיכלים המכילים חנקן תלת-פלואורי, שאינו דליק בפני עצמו אך הוא מחמצן ונחשב מסוכן. כעת, מספר ימים לאחר מכן, אחד המיכלים שנפגעו בשריפה החל לדלוף, מה שמוביל כעת לאירוע חומרים מסוכנים שני תוך פחות משבוע.

זו אינה התאונה הראשונה במפעלי אינטל בקריית גת. ב־2007 נהרג מהנדס אמריקאי באתר הבנייה של המפעל החדש, וב־2008 נהרג שם פועל. באפריל 2025 נהרג מוחמד אבו כפיף, בן 20 תושב שגב שלום, לאחר שנפגע מבמת הרמה במפעל. בנובמבר 2024 קרס עגורן בשטח המפעל ושלושה בני אדם נפצעו באורח קל.