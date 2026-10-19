בעקבות הפיצוץ במפעל של אינטל: דליפה של חומרים מסוכנים באזור

בעקבות הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, שהוביל למותם של שניים מעובדי המפעל, מתרחשת כעת דליפה של חומר מסוכן: חנקן תלת-פלואורי. אין נפגעים, והאזור כבר מפונה בעקבות הפיצוץ. על פי המשרד להגנת הסביבה, מדובר בדליפה קטנה יחסית, אך כוחות החירום כולל כבאות והצלה כבר נמצאים במקום.

ביום רביעי ה-14 באוקטובר התרחש פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, שכאמור הרג שניים מהעובדים: איליה צ'צ'ולין ויקיר קוסשוילי. להערכת המשטרה, בשל פיצוץ בלון גז. הדבר גם גרם לנזק למיכלים המכילים חנקן תלת-פלואורי, שאינו דליק בפני עצמו אך הוא מחמצן ונחשב מסוכן. כעת, מספר ימים לאחר מכן, אחד המיכלים שנפגעו בשריפה החל לדלוף, מה שמוביל כעת לאירוע חומרים מסוכנים שני תוך פחות משבוע.

זו אינה התאונה הראשונה במפעלי אינטל בקריית גת. ב־2007 נהרג מהנדס אמריקאי באתר הבנייה של המפעל החדש, וב־2008 נהרג שם פועל. באפריל 2025 נהרג מוחמד אבו כפיף, בן 20 תושב שגב שלום, לאחר שנפגע מבמת הרמה במפעל. בנובמבר 2024 קרס עגורן בשטח המפעל ושלושה בני אדם נפצעו באורח קל.