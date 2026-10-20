דיווחים שוטפים

08:51 - צה"ל והשב"כ השמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברחבי רצועת עזה

08:47 - שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר קבע כי בג"ץ יקיים דיון בעתירת המועצה המקומית חצור הגלילית וראש פינה שעתרו נגד המדינה, לאחר שלא הוכנה ליישובים תוכנית שיקום בתום המלחמה. המדינה הציגה תוכנית ליישובים שנמצאים במרחק של עד 9 ק"מ מהגבול, מה שהותיר את חצור הגלילית וראש פינה ללא מענה למשבר

04:44 - מועמד המפלגה הדמוקרטית לסנאט במישיגן, עבדול אל-סייד, תוקף את ישראל בריאיון ל-ABC: "בעלת ברית שלוקחת את הכסף שלך כדי לדחוף אותך למלחמות שאתה לא אמור להילחם בהן היא לא בעלת ברית - הגיע הזמן שנבין שישראל היא לא חברה שלנו"

04:12 - טראמפ על המשטר איראן: "בשמונת החודשים האחרונים הם הרגו לפחות 75 אלף מפגינים"

01:32 - שר ההגנה האמריקאי הגסת' נפגש אתמול בישראל עם נתניהו

הביקור של הגסת' בישראל, התקיים שמונה ימים לפני הבחירות בישראל ועל רקע דיונים בין ארצות הברית לישראל בנוגע לאפשרות של חידוש המלחמה נגד איראן. לכתבה המלאה

23:29 - במסגרת דיון השיבוצים האחרון בצה"ל, סוכם קצין בדרגת תא"ל לתפקיד ראש חטיבת החלל. החטיבה צפויה לקום בחודשים הקרובים, במסגרת התוכנית הרב-שנתית 'חושן', והיא תוביל את התפתחות תחום החלל כמקצוע צבאי ייעודי. בנוסף, לאחר שפורקה בשנת 2003, מוקמת חטיבת טנקים בצה"ל

פורסם לראשונה ב־N12