ענקית התשלומים האירית-אמריקאית סטרייפ (Stripe), מחפשת מנהל לפעילות בישראל ומפרסמת בין היתר גם טווח שכר שנתי של כ־1.22 מיליון עד כ־1.84 מיליון שקל ברוטו. לפי הכתוב באתר החברה, המנהל יהיה אחראי על האסטרטגיה בשוק המקומי, על הרחבת מערך המכירות ועל הצמיחה בקרב לקוחות, מסטארט־אפים ועסקים קטנים ועד חברות גדולות.

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עוד נכתב במודעה כי סטרייפ מתארת את ישראל כשוק בעל חשיבות אסטרטגית עבורה, ומציינת כי במסגרת העמקת נוכחותה במדינה היא בונה את ההנהלה ואת היכולות הדרושות להרחבת השירות ללקוחות ולשותפים. מדובר בתפקיד של מנהל כללי לשוק הישראלי, עם אחריות החורגת ממכירות וכוללת תיאום עם צוותי המוצר, ההנדסה, המשפט, הכספים, ניהול הסיכונים והציות של החברה.

סטרייפ מספקת תשתיות פיננסיות המאפשרות לעסקים לקבל תשלומים ולנהל תהליכים עסקיים הקשורים בהם. לפי המודעה, המנהל בישראל יידרש לגייס ולהוביל אנשי מכירות, להגדיל את השימוש במוצרי החברה ולבנות קשרים עם הנהלות של לקוחות ושותפים. לצד האחריות המסחרית, התפקיד כולל עבודה מול מוסדות פיננסיים, חברות פינטק, רגולטורים וגופי ממשל.

יותר מ-100 אלף שקל בחודש

המנהל יהיה אחראי גם על בניית היכולות המסחריות והתפעוליות שיתמכו בפעילות החברה בישראל לאורך זמן, ולהצגת צורכי השוק הישראלי בפני הצוותים הגלובליים. דרישות הסף כוללות לפחות 15 שנות ניסיון בטכנולוגיה, בתשלומים או בשירותים פיננסיים, מהן לפחות עשר שנים בתפקידי ניהול מסחרי בכירים או בניהול כללי. החברה מבקשת ניסיון בניהול פעילות משמעותית בישראל, בהובלת צוותים ובעבודה בסביבה מפוקחת, זאת בין היתר לצד שליטה מקצועית בעברית ובאנגלית. ניסיון בענף התשלומים ובהקמת פעילות מקומית בתוך חברה גלובלית מוגדר כיתרון.

טווח השכר שפורסם במודעה עומד על 1,223,500 שקל ועד 1,835,300 שקל בשנה, סכום השקול לכ-102 אלף עד כ־153 אלף שקל בחודש בממוצע. עם זאת, חשוב לציין שאין להסיק שמדובר בשכר בסיס מובטח: סטרייפ מציינת כי בתפקידי מכירות הטווח המפורסם משקף תגמול בהשגת היעדים, הכולל שכר בסיס ועמלות או בונוסים. המודעה אינה מפרטת את החלוקה בין הרכיבים בתפקיד הישראלי. כמו כן, החברה מציינת גם אפשרות למניות ולהטבות נוספות, בהתאם למיקום ולתנאי ההעסקה. כך, הגיוס הנוכחי מספק אינדיקציה לכוונת סטרייפ להרחיב את פעילותה מול השוק הישראלי. חשוב לציין כי כיום שירותי הסליקה של סטרייפ עדיין אינם פועלים בישראל.