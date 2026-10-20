המניה שצללה ב-32% ביום הראשון שלה, והפילה את בורסת סיאול

הבורסה בסיאול סובלת לאחרונה ממומנטום שלילי ביותר, לאחר שבתחילת השנה כיכבה כאחת הבורסות עם התשואות הגבוהות בעולם. הבורסה הדרום־קוריאנית, שיצרניות השבבים הגדולות סמסונג ו-SK Hynix מהוות סביב 50% משווי השוק הכולל שלה, צללה בקרוב ל-40% מאז שיאה ביוני האחרון.

גם הבוקר נרשם סנטימנט שלילי בקרב מניות השבבים בדרום־קוריאה, בהמשך לגל החששות ששטף בשבוע שעבר את וול סטריט סביב החובות העצומים שנוטלות על עצמן חברות ה-AI - מה שגרר את הבורסה לירידה של כ-3.7%. זאת, על אף שאתמול סקטור השבבים בוול סטריט דווקא רשם התאוששות מסוימת.

אך מאחורי המגמה השלילית ביום המסחר מסתתר גם סיפור על הנפקה ראשונית לציבור כושלת של חברת דאטה סנטרים חדשה.

חברת תשתיות הבינה המלאכותית Elice צללה ביום הבכורה שלה בסיאול ב-32%, למרות שהנפקתה זכתה לביקושי יתר של פי 389 - כך לפי האתר הכלכלי מרקטוואץ'. בבלומברג אף ציינו כי מדובר בהנפקה הגרועה ביותר בתולדות הבורסה הדרום־קוריאנית לחברה בגודל כזה. מחירה בעת ההנפקה שיקף לה שווי שוק של כטריליון וון קוריאני (כ-750 מיליון דולר), ובעקבות הצניחה היא מחקה משווייה כ-344 מיליארד וון (כ-250 מיליון דולר).

במרקטוואץ' מדווחים כי החברה רוכשת שבבים של אנבידיה, מרכיבה אותם בדאטה סנטרים ומשכירה את קיבולת המחשוב הזו על בסיס שעתי. לפי רויטרס, החברה דיווחה כי הכנסותיה במחצית הראשונה של השנה שילשו את עצמן ונעמדו על 34 מיליארד וון (כ-25.5 מיליון דולר), וכי הרווח התפעולי שלה באותה תקופה עבר מהפסד של 3.5 מיליארד וון (כ-2.6 מיליון דולר) לרווח של 10 מיליארד וון (כ-7.5 מיליון דולר).

עוד דווח ברויטרס כי מחיר ההנפקה של Elice נקבע ב-6 באוקטובר, לפני גל הירידות במניות ה-AI. "המסקנה היא פשוטה: התזמון הוא גרוע", אמר לרויטרס איפק אוזקרדסקאייה, אנליסט בסוויסבנק. "גל המכירות האחרון במניות השבבים חבט בתיאבון המשקיעים, וההנפקה החלשה היא בהחלט סימן אזהרה להנפקות נוספות בתחום ה-AI".

נזכיר כי השווקים מצפים להנפקות ענק קרובות של שתי שחקניות מפתח שעומדות במרכז האקוסיסטם של ה-AI - אנת'רופיק ו-OpenAI. אנת'רופיק מכוונת להנפקה באמצע נובמבר, כאשר OpenAI הודיעה לאחרונה כי תדחה את הנפקתה שתוכננה לצאת לדרך השנה למתישהו ב-2027, על רקע חששות הבטיחות בתחום.