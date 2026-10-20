משרד העבודה מבקש לתת לענף הבנייה שנה נוספת להיערכות לאחד הסעיפים בתקנות הבטיחות החדשות, שנכנסו לתוקף ב-16 באוקטובר. בטיוטת להערות הציבור שהפיץ המשרד להערות הציבור, מוצע לדחות עד 16 באוקטובר 2027 את אכיפת החובה לפרט בהסכמים בין מזמיני עבודות בנייה לקבלנים את המשאבים שיוקצו ליישום תוכנית הבטיחות. ההקלה המוצעת מותנית בעמידה בשורה של דרישות תיעוד והקצאת משאבים באתר הבנייה, והיא נוגעת להסכמים שנחתמו לפני 16 באוקטובר 2025.

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המהלך מגיע לאחר שהתאחדות הקבלנים בוני הארץ פנתה למשרד העבודה בדרישה לדחות את יישום התקנות, בטענה כי הענף אינו ערוך לעמוד בחלק מהדרישות החדשות. בהתאחדות הצביעו בין היתר על היעדר טפסים מקוונים לדיווח על תחילת עבודה, סיומה והחלפת בקר בטיחות, שאלות שנותרו ללא מענה מספק וקושי בהכשרת עובדים ובאיוש משרות בתחום הבטיחות. בהתאחדות אף הזהירו כי אם לא יינתן מענה לפערים, היא עשויה לפנות לערכאות.

התקנות נועדו להרחיב את האחריות לבטיחות גם למזמיני העבודה

התקנות החדשות, שאושרו לאחר דיונים ממושכים, נועדו להרחיב את האחריות לבטיחות באתרי הבנייה גם למזמיני העבודה, ובהם יזמים, ולא להותיר אותה רק בידי מבצעי הבנייה. בין היתר, הן מחייבות הכנת תוכנית בטיחות, מינוי בקר בטיחות מטעם המזמין ופירוט המשאבים שיוקצו ליישום התוכנית. אלא שביום שלפני כניסתן לתוקף, פרסם משרד העבודה טיוטה שמציעה תקופת התארגנות נוספת ביחס לאחד הסעיפים.

מדובר למעשה בסעיף שמחייב יזמים וקבלנים לפרט בחוזה ביניהם את המשאבים שיוקצו לבטיחות בפרויקט, למשל לציוד מגן, לגידור ולאנשי בטיחות. אלא שחוזים רבים נחתמו עוד לפני שהדרישה נכנסה לתוקף, ולכן אינם כוללים בהכרח פירוט כזה. כעת מציע משרד העבודה לאפשר זמן נוסף להסדרת החוזים הקיימים, בתנאי שהקצאת המשאבים לבטיחות בפועל תתועד ותהיה נגישה לעובדים.

לפי הטיוטה, בתקופת ההתארגנות לא תיאכף החובה לכלול בהסכם עם הקבלן פירוט של המשאבים שיוקצו לבטיחות, עד אוקטובר 2027, בכפוף לתנאים. בין היתר, באתר שבו נדרשת תוכנית לניהול בטיחות, על המחזיק במקום העבודה לקבל החלטה בכתב בדבר הקצאת המשאבים, ליידע את העובדים על האפשרות לעיין בה ולתעד את ההחלטה וההודעה בפנקס הכללי. באתרים שבהם נדרשת תוכנית ארגון בטיחות, יש לפרט בה את המשאבים ולהעמיד את התוכנית לעיון העובדים.

עם זאת, אין מדובר בדחייה גורפת של תקנות הבטיחות. לפי הטיוטה, החובות למנות בקר בטיחות ולוודא שקיימת תוכנית בטיחות נותרות בתוקף, ותקופת ההתארגנות אינה חלה על הסכמים שנחתמו מ-16 באוקטובר 2025 ואילך. גם ביחס להסכמים ישנים, דחיית האכיפה מותנית בעמידה בדרישות שנקבעו.

ביקורות בענף

הטיוטה שפרסם משרד העבודה עוררה ביקורת בקרב גורמים בענף. כך, עו״ד פנינה שפר עמנואל, ראשת מחלקת צווארון לבן ואיכות הסביבה במשרד ש. הורוביץ ושות' ועו״ד ירון דגן אחראי על תחום הבטיחות בעבודה, הסבירו בשיחה עם גלובס כי: "טיוטת מדיניות האכיפה שפורסמה על ידי משרד העבודה, נובעת מהבעיה להחיל רטרואקטיבית חובה של הקצאת משאבים לתחום הבטיחות ביחס להסכמים שכבר נחתמו לפני כניסת התקנות לתוקף, ונראה שמשרד העבודה מבין זאת. הבעיה עם ההוראה החדשה, מעבר לכך שהיא פורסמה יום לפני כניסת התקנות לתוקף, היא שההוראה אינה נותנת מענה לקושי הבסיסי יותר של התקנה, הקובעת שיש להקצות משאבים לתחום הבטיחות כבר בהסכם עם הקבלן, בהתאם לפרקי תכנית הבטיחות, אף שבשלב חתימת ההסכם עוד אין תכנית בטיחות".

"לגופה של מדיניות האכיפה, המקלה לכאורה, לא ברור מדוע משרד העבודה מגביל את ההקלה רק להסכמים שנחתמו לפני מועד פרסום התקנות, לפני כשנה, ולא לפני מועד כניסתן לתוקף בפועל, 16.10.2026. יש בהוראה אמירה לפיה היה על המשק לפעול בהתאם להוראות התקנות עוד לפני כניסתן לתוקף, ללא בסיס חוקי. זה נכון במיוחד לאור העובדה שהמשרד היה ער לבעייתיות ביישום תקנה זו במשך חודשים רבים טרם כניסת התקנות לתוקף, ולא פרסם הבהרות בנושא. בנוסף, לא ברור מה המטרה של דחיית החובה "לפתוח" הסכמים חתומים בשנה - שתצריך למעשה פתיחה של הסכמים בדיעבד, בעבור פרויקטים שנמצאים בשלב מתקדם או אפילו כבר לקראת סיום".

לצד זאת מקו לעובד נמסר כי: "על פי הנתונים שלנו, בשנת 2026 נהרגו עד כה 31 עובדים רק בענף הבנייה, רובם מהגרי עבודה, ערבים אזרחי ישראל או עובדים פלסטינים. תקנות הבנייה החדשות עברו בכנסת כבר לפני למעלה משנה ונועדו להבטחת שמירה על חיי אדם, אך למרות שועדת העבודה והרווחה נתנה ליזמים שנה להיערך לכניסת התקנות לתוקף, משרד העבודה מתכוון כעת לתת שנה נוספת ליזמים להיערך לתקן את תוכניות הבטיחות שלהם ולהקצות את המשאבים הנדרשים למען שמירה על הבטיחות באתרי הבנייה".

"אנו חוששים שמדובר למעשה בעיקור התקנות החדשות מתוקף שכן בלא הקצאת המשאבים הנדרשים, גם כאשר יקבלו היזמים דיווחים מהשטח על הבעיות, הם עלולים לחסוך במשאבים ולסכן את העובדים באתרי העבודה, מבלי שתוטל עליהם אחריות בפועל. אנו קוראים למשרד העבודה לחזור בו לאלתר מכוונתו ולהתחיל באכיפה מלאה של תקנות הבנייה החדשות, כדי שלא יישארו עוד אות מתה, אלא יביאו בשורה אמיתית לשינוי תרבות הבטיחות בישראל ומניעת המוות הבא".