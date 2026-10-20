SpaceX פרסמה הלילה את דוחותיה לרבעון השלישי, בפעם השנייה מאז הנפקתה בתחילת השנה. הכנסות החברה עמדו על 14.58 לעומת צפי של 12.7 מיליארד דולר, וזינוק של 160% לעומת 7.8 מיליארד דולר ברבעון השני. הרווח למניה היה 0.35 דולר למניה לעומת צפי של 0.13 דולר למניה, כלומר חזרה לרווחיות אחרי הפסד של 0.09 דולר למניה ברבעון הקודם.

מניית החברה עולה בכ-2% במסחר המאוחר.

אחרי שאיבדה כמעט 30% ממחיר ההנפקה שלה, 150 דולר בשבועות הראשונים כחברה ציבורית, מניית החברה התאוששה ברבעון השלישי ונסחרת כעת סביב מחיר ההנפקה.

אף ש-SpaceX מוכרת בעיקר בזכות הרקטות הרב-פעמיות שלה, רוב ההכנסות והרווחים שלה ברבעונים האחרונים הגיעו מתחום הקישוריות, הכולל את שירות האינטרנט הלווייני סטארלינק. מספר המנויים של סטארלינק עלה ברבעון ל-13.6 מיליון, לעומת 12 מיליון ברבעון הקודם.

ההכנסות מתחום הקישוריות זינקו ב-69% ל-5.25 מיליארד דולר, לעומת 3.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. לפי StreetAccount, האנליסטים צפו הכנסות של 4.84 מיליארד דולר. ההכנסות ממנויים פרטיים של סטארלינק הסתכמו ב-3.12 מיליארד דולר, ו-2.13 מיליארד דולר הגיעו מלקוחות ממשלתיים ועסקיים.

מצפים לשיחת הוועידה

השמועות על מיזוג אפשרי בין SpaceX לטסלה ממשיכות להתגלגל, ועוקבי החברה ממשיכים לחפש רמזים שאולי יקבלו בשיחת המשקיעים. SpaceX קבעה את מועד פרסום הדוח רק לפני ימים ספורים, צעד חריג לחברה ציבורית. "מדוע SpaceX קבעה את מועד הדוחות בהתראה של שני ימי עסקים בלבד?", שאלו אנליסטים של מורגן סטנלי בסקירה שפרסמו אתמול. "כרגע אין לנו תשובה טובה".

"בין ההסברים האפשריים: רצון להציג דוחות כספיים מעודכנים לקראת הסדרי מימון נוספים, או לשתף עדכונים תפעוליים או אסטרטגיים רגישים לזמן, בין אם לפני שצדדים שלישיים יעשו זאת ובין אם כדי לתת לשוק זמן לעכל את המשמעויות לקראת שחרור כמויות גדולות של מניות מחסימה (1.3 מיליארד מניות יומיים אחרי הדוחות, 329 מיליון מניות ב-24 באוקטובר, ויתרת המנה של 857 מיליון מניות מקבוצת ה-180 יום לאחר מכן). ואולי ההסבר פשוט יותר ונוגע לתזמון בלבד. קשה לדעת", אמר קוטגון מרל, אנליסט ב-Evercore ISI.

SpaceX הבהילה החודש את משקיעי ענף התקשורת, לאחר שרכשה נתח קטן מתדרי הספקטרום המשמשים לשירותי הסלולר בארה"ב. הצעד הראשוני הזה הותיר את משקיעי הענף מנסים לפענח מה יהיה המהלך הבא של מאסק, שכן כדי לנצל את התדרים באופן משמעותי, מפעילת הלוויינים זקוקה לתשתית קרקעית.

חברות הסלולר הגיבו בסגירת שורות. T-Mobile מסירה את המותג של סטארלינק משירות הלוויין שלה, ושלוש חברות הסלולר הגדולות תומכות במיזם לוויני משלהן, הרחק מצילה של סטארלינק. שיחת הוועידה עשויה לחשוף עד כמה עמוקות שאיפותיה של SpaceX בתחום הסלולר.