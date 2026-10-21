עדכונים שוטפים

08:42 - צה"ל, השב"כ והמשטרה בהודעה משותפת: לוחמי יחידת הגדעונים עצרו פעיל של הג'יהאד האיסלאמי - שפעל גם כנהג מונית בבית לחם. הוא עסק בשיקום הארגון בעיר, והיה מעורב בהעברת כספי טרור

06:55 - הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה: יירטנו ארבעה כטב"מים ששוגרו לעבר המדינה

03:40 - ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח: חיזבאללה העלה את רמת הכוננות שלו בימים האחרונים, בצל האפשרות של הסלמה ישראלית או מתיחות פנימית בלבנון

עוד דווח כי הסתיים סבב השיחות שהתקיים היום בין המשלחת הצבאית הישראלית למשלחת הלבנונית בטמפה שבפלורידה, והשיחות יתחדשו מחר

01:32 - הדיון הדחוף שקיים הרמטכ"ל בעקבות אירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון

אחרי שבוע של אירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, ובהם תקיפת דיפלומטים ותקיפת צלמת הוושינגטון פוסט בידי פורעים יהודים, קיים אתמול (שלישי) הרמטכ"ל אייל זמיר דיון בנושא בנוכחות נציגי המשטרה והשב"כ. אחת המסקנות שעלתה סביב השולחן - הוספת פלוגה של משמר הגבול באזור מתוך ההבנה שיש צורך ביותר שוטרים שיודעים לטפל באותם פורעים. לקריאת הכתבה.

01:07 - גורם ממשלתי עיראקי לאל-ג'זירה: ראש ממשלת עיראק הורה על סגירה הדרגתית של כמה מעברי גבול עם איראן בימים הקרובים. הוא ציין כי מעבר א-שיב שבגבול ייסגר החל מהיום (רביעי) לתנועת אנשים וסחורות

23:29 - סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז מדווחת: מפקד צבא פקיסטן עאסם מוניר עזב את טהראן בדרכו לאיסלאמאבאד. עוד דווח כי זמן קצר לפני עזיבתו, הגיעה לאיראן משלחת דיפלומטית קטארית. יחד עם זאת, בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים הכחישו: בניגוד לטענה - לא הגיעה שום משלחת מקטאר לאיראן ולא היה תכנון לשליחתה

פורסם לראשונה ב-N12.