עדכונים שוטפים

06:25 - דיווח: מאגרי הנפט הצפים של איראן התרוקנו לחלוטין

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: מאגרי הנפט הצפים של איראן התרוקנו לחלוטין, כעת המצור הימי צפוי להתחיל להשפיע יותר מכיוון שאין ביכולתה של טהרן להמשיך למכור נפט לסין. במשך רוב חודשי המלחמה נהנתה איראן מרשת ביטחון כלכלית, עם עשרות מכליות נפט גולמי שעגנו בבטחה במימי אסיה. טהראן הכניסה לקופתה מיליארדי דולרים שהיו נחוצים לה. כעת, מאגרי הנפט הללו התרוקנו

22:30 - מתקפה באיראן לפני הבחירות? ההתנגדות בצמרת מערכת הביטחון

בישראל מתקיימים דיונים משמעותיים סביב ההתפתחויות באיראן בתדירות עולה ויורדת, אך תמונת המצב בחדרים הסגורים ברורה: רוב גדול בפורומים הביטחוניים והמדיניים מתנגד לביצוע תקיפה בעת הנוכחית. כך פורסם אתמול (רביעי) בחדשות 12.

ההתנגדות הרחבה לתקיפה נשענת על שני נימוקים מרכזיים: הבחירות המתקרבות, לצד העובדה שהנתיב הדיפלומטי מול איראן חזר לעבודה יותר מאומצת. במקביל, גורמים ביטחוניים מביעים חשש ממיסקלקולציה (טעות בחישוב) בעקבות האמירות האחרונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

בדיונים נשמעות הערכות שלפיהן סביר להניח, בין היתר בעקבות הפרסומים וההצהרות, שבצמרת האיראנית עלולים לשקול אם לתקוף לפני שטראמפ ונתניהו יתקפו את איראן - ובמילים אחרות: האם להמתין לאחרי בחירות האמצע בארה"ב או לבצע מהלך מקדים.

על רקע המתיחות הזו, גורמי ביטחון העבירו מסרים ישירים לרמטכ"ל, שמהם עולה כי הם מצפים ממנו לעמוד כחומה בצורה נגד רצון כלשהו - ככל שקיים כזה - לבצע תקיפה באיראן לפני הבחירות. לכתבה המלאה

22:24 - דיווח ברויטרס: משרד החוץ של ארה"ב נערך להורות לחלק מעובדי השגרירויות האמריקאיות ברחבי מדינות המפרץ ולבני משפחותיהם לעזוב את המדינות שבהן הם מוצבים, על רקע חשש לחידוש הלחימה באזור, בדגש על העימות עם החות'ים



21:35 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז: נשמעו פיצוצים בעיר הנמל סיריכ, סמוך למצר הורמוז



20:48 - שר החוץ האיראני עראקצ'י: איראן מוכנה לתת הזדמנות נוספת לדיפלומטיה אם נראה הוכחות מוצקות לרצון אמיתי של ארה"ב לבנות אמון ולהגיע לפתרון, אבל אם ארה"ב תבחר במלחמה על פני דיפלומטיה, התוצאה תהיה בבירור כישלון אסטרטגי גדול עוד יותר



20:08 - מקורות בארה"ב: מטוסי קרב ישראליים התקרבו לגבול איראן

מקורות אמריקאים אמרו אתמול (רביעי) לחדשות 12 כי בלילה שבין יום שני לשלישי ערכו עשרות מטוסים של חיל האוויר הישראלי גיחה שהגיעה עד לגבול איראן.

אף שכמה גורמים ישראלים ואמריקאם טוענים כי הגיחה לא הייתה חריגה וכי מטרתה הייתה להרתיע את איראן, היא הייתה עלולה להוביל למיסקלקולציה מצד האיראנים, לעורר תגובה איראנית ולהביא להסלמה עד כדי חידוש המלחמה. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12