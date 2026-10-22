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קרן העושר הנורבגית

רבעון שחור לקרן העושר הנורבגית: הפסד של 30 מיליארד דולר בשל הטלטלה בשוק האג"ח

קרן העושר הריבונית הגדולה בעולם, שבשנים האחרונות הסיטה השקעות מחברות ישראליות, ייחסה את ההפסד העצום לביצועים הגרועים של שוק האג"ח ברבעון • הקרן הודיעה בחודשים האחרונים כי תפנה יותר משאבים לתחום המניות ואף תסיט השקעות מאג"ח ממשלתי אמריקאי

אסף אוני 11:51
ניקולאי טנגן, מנכ''ל קרן העושר הנורבגית / צילום: Reuters, NTB/Ole Berg-Rusten
ניקולאי טנגן, מנכ''ל קרן העושר הנורבגית / צילום: Reuters, NTB/Ole Berg-Rusten

קרן העושר הנורבגית, המנהלת פורטפוליו השקעות בשווי 2.35 טריליון דולר, רשמה רבעון הפסדי בשלושת החודשים האחרונים (יולי-אוגוסט-ספטמבר), עם תשואה שלילית של 0.5%. הקרן - קרן העושר הריבונית הגדולה בעולם - הפסידה כ-280 מיליארד קרונה (כ-30 מיליארד דולר) בתקופה זו כתוצאה מההשקעות שלה. בנוסף, התחזקות הקרונה הנורבגית מול הדולר ומטבעות אחרים פגעה עוד יותר בשווי הקרן במונחים דולריים. ההפסדים הכוללים מהשקעות ומשערי מט"ח הסתכמו ב-670 מיליארד קרונה נורווגית, שהם כ-72 מיליארד דולר.

מנהלי הקרן, שבשנתיים האחרונות הסיטה השקעות מחברות ישראליות, כולל מוסדות פיננסיים וחברות הקשורות בתעשיות הביטחוניות, הסבירו את הירידה בביצועים הגרועים של שוק האג"ח ברבעון השלישי של שנת 2026. עד כה, הקרן פעלה לפי נוסחה המשקיעה כ-72% במניות, כ-26% באג"ח, והיתר בנדל"ן ובהשקעות ירוקות. בעוד ברבעון האחרון רשמה הקרן תשואה חיובית של 0.5% בשווקי המניות, היא רשמה הפסד של 3.5% על השקעות האג"ח שלה, שהיתרגמו לתשואה כללית שלילית בתקופת זמן זו. התשואה על הפרויקטים הירוקים המעטים שבה משקיעה הקרן היתה 7.5%, וזו על הנדל"ן 0.4%.

הקרן הודיעה בחודשים האחרונים כי תפנה יותר משאבים לתחום המניות ואף תסיט השקעות מאג"ח ממשלתי אמריקאי, שהיה אחד העוגנים במשך שנים לתשואה חיובית חסרת סיכון לאורך זמן. הקרן הודיעה על כוונתה להסיט לפחות 80 מיליארד דולר מתוך כ-215 מיליארד דולר המושקעים באג"ח ממשלתי אמריקאי.

"תשואת הקרן הייתה קרובה לאפסית והסתיימה כשהיא שלילית במקצת, שכן עליית הריביות הובילה לתוצאות חלשות יותר בהשקעות שלנו באג"ח. תשואות המניות היו גם הן קרובות לאפס, אך היו הבדלים גדולים בין המגזרים. חברות האנרגיה עלו הכי הרבה, בעוד שמגזרים רגישים לריבית כמו שירותים ונדל"ן ירדו", צוטט סגן יושב ראש הקרן בהודעה לעיתונות שפורסמה היום (ה').