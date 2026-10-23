פיגוע ירי סמוך לחברון: 5 פצועים, שניים מהם אנוש

עדכונים שוטפים

09:14 - בצה"ל מעריכים: המחבלים היו בדרך לפיגוע גדול נגד אזרחים

עם קבלת הדיווחים על פיגוע הירי בצומת יהודה כוחות ביטחון גדולים הוזרמו לאזור. ככל שנוקפות השעות מתבררים הפרטים וכבר הבוקר (שישי) בצה"ל יודעים להעריך כי המחבלים היו בדרך לבצע פיגוע גדול יותר, אך ערנות החיילים ותושייתם היא זו שמנעה את זה.

מבדיקה ראשונית עולה כי הכוח ירד מהפילבוקס לעשות מחסום בעת שהבחין ברכב המחבלים מתקרב. מהערכת מצב ראשונית מתברר כי המחבלים יצאו מרכבם וירו לעבר הכוח. במקום החלו חילופי אש שהובילו לפציעתם של חמישה ישראלים, 2 מהם במצב קשה ובמצב בינוני ואחד במצב קל. נבדק אם מדובר בחוליה מקומית או בתשתית טרור גדולה יותר. לקריאת הכתבה



09:11 - הפיגוע בדרום הר חברון: המשטרה הודיעה שכביש 35 נחסם לתנועה בקטע בין צומת העוקפים לתלם, לשני הכיוונים



09:03 - חובש רפואת חירום במד"א, צוריאל אדרי, סיפר: "הגענו לזירה קשה כשעדיין מתנהל ירי בשטח. נכנסנו עם האמבולנס ממוגן הירי של מד"א ומיד התחלנו לסייע בחילוץ הפצועים

"העלנו לאמבולנס צעיר בשנות ה-20 כשהוא מחוסר הכרה עם פצעי ירי ומצבו קשה מאוד והענקנו לו טיפול רפואי. חילצנו פצועים נוספים לאמבולנסים של מד"א שהגיעו למקום והחלו מיד בפינוי לבתי החולים. פצוע קשה מאוד נוסף טופל על ידי כוחות הרפואה של צה"ל בניידת טיפול נמרץ".



08:44 - המרכז הרפואי הדסה: לבית החולים פונה פצוע אחד במצב קל מהפיגוע בצומת יהודה

08:36 - בית החולים שערי צדק: ליחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק הגיעו שני פצועים מהפיגוע בצומת יהודה. הם במצב בינוני, בהכרה ויציבים

08:30 - מד"א על הפיגוע בצומת יהודה: מעניקים טיפול רפואי לחמישה פצועים, בהם שניים במצב אנוש, אחד במצב בינוני ושניים קל

07:51 - הפיגוע בכביש 35: פצוע אחד מחוסר הכרה, השני במצב קל. לכתבה המלאה

07:35 - בהמשך לדיווח שהתקבל על פיגוע ירי במרחב צומת יהודה שבחטיבת יהודה: כוחות צה"ל רבים פתחו במרדף אחר המחבל, ומבצעים חסימות במרחב.

07:29 - ראשוני: דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה שבמרחב חטיבת יהודה, הפרטים בבדיקה.

04:02 - הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי יירטה טיל בליסטי ששוגר על ידי החות'ים לעבר הבירה ריאד

02:05 - הקואליציה בראשות סעודיה הודיעה כי יירטה שני כטב"מים ששוגרו לעבר דרום הממלכה

23:34 - טראמפ נשאל איך המלחמה עם איראן השפיעה על בחירות האמצע, והשיב: מצד אחד אוהבים את מה שאני עושה, מצד שני יש עליה במחירים. אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני". עוד אמר טראמפ על איראן: "הכינו בהם חזק, ואולי נמשיך בזה עוד קצת"

23:20 - דיווח בפוליטיקו: שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי כתב היום במברק למשרד החוץ בוושינגטון כי הוא מטיל ספק ביכולתה של מועצת השלום להוציא לפועל את תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ לרצועת עזה, ללא תכנון נוסף והקצאת משאבים מצד הממשל האמריקני

22:59 - הקואליציה בראשות סעודיה טוענת כי יירטה טיל בליסטי ששוגר לאזור נג'ראן שבדרום המדינה



21:41 - בפיקוד המרכז של ארצות הברית מפרסמים הודעה לציון 100 ימים לחידוש המצור הימי על איראן: "המאמצים הללו סייעו למנוע מאיראן לייצא נפט גולמי בשווי של לפחות 25 מיליארד דולר, והגבילו את יכולת משמרות המהפכה לממן מיליציות, רשתות פשע פליליות, ופעילות טרור"



21:11 - באיראן משוכנעים: ישראל תתקוף - אולי עוד לפני הבחירות

באיראן מעריכים כי מערכה עם ישראל וארצות הברית היא עניין ודאי וכי ישראל תתקוף ראשונה. כמו כן, הם נערכים לכך שמתקפה כזו עשויה להתרחש כבר בימים הקרובים - ועוד לפני הבחירות ביום שלישי, כך דווח הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית". באיראן שומעים את האיומים שיוצאים מכיוון הישראלים והאמריקנים, אך מדברים במונחים של תגובה אפשרית.

במערכת הביטחון נערכים ומוטרדים מאוד מהאפשרות למיסקלקולציה, כלומר מהאופן בו האיראנים עשויים לפרש את האמירות בישראל - ולהוביל להסלמה. גורמי ביטחון אומרים כי הכנסת הפוליטיקה לתוך המתיחות הביטחונית בימים כה רגישים היא מסוכנת - ונדרשת אחריות רבה מכלל הדוברים. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12