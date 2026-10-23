המאבק על עסקת הגז הגדולה ביותר שנחתמה בין מאגר לוויתן ליצרן חשמל פרטי עובר לזירה המשפטית. משק אנרגיה המחזיקה בתחנת הכח דליה, מדווחת הבוקר כי דליה הגישה אתמול בקשה לפתיחת הליך בוררות בבית הדין הבינלאומי לבוררות בלונדון (LCIA) נגד ניו מד אנרג'י, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, ונגד רציו אנרגיות . כך עולה מדיווח שפרסמה בשישי לבורסה משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות, מבעלות המניות בדליה.

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במסגרת הבוררות מבקשת דליה שלושה סעדים הצהרתיים: כי ביטול העסקה מצד המוכרות של הגז ב-24 בספטמבר ניתנה שלא בהתאם להסכם ובניגוד להוראות הדין, ולכן חסרת תוקף, וכי גם אם ההודעה תקפה, ההסכם לא בוטל, שכן אישור רשות התחרות ניתן בתוך מסגרת הזמנים שנקבעה בו. דליה מבקשת שההסכם למעשה ייכנס לתוקף.

פרטי עסקת הענק: גז ל-20 שנה

ההסכם נחתם במאי ונועד לספק גז לשתי תחנות כוח חדשות שדליה מקימה - "דליה 2" במתחם צפית ו"אבשל" במתחם אשכול, תחנת הכוח הגדולה ביותר שהופרטה מחברת החשמל. מדובר בהתקשרות ל-20 שנה, מ-2030 ועד 2050, במחיר של 4.7 דולר ליחידת חום, שייפתח למשא ומתן ב-2041 בטווח של 10% לכל כיוון. ניו מד, המחזיקה בכ-45% ממאגר לוויתן, אחראית לכשלושה רבעים מהיקף העסקה, ורציו ליתרה.

בסוף ספטמבר, ערב חג ולאחר נעילת המסחר, הודיעו ניו מד ורציו על ביטול העסקה בנימוק של אי התקיימות התנאים המתלים - קבלת אישור רשות התחרות והשלמת המימון. בדליה דחו את ההודעה מיד, ומסרו כי הם "דוחים אותה מכל וכל". כשבועיים לאחר מכן פרסמה רשות התחרות את החלטתה ואישרה את רוב ההסכם, למעט מגבלה על מכירת גז לצדדים שלישיים, ודליה טענה כי בכך התקיימו כל התנאים המתלים.

האנליסט ליאור וידר בעלי שירות המידע "מכפיל רווח", העריך אז כי מדובר בטקטיקת משא ומתן אגרסיבית מצד המוכרות, שנועדה לפתוח את תנאי ההסכם כלפי מעלה על רקע ביקושי שיא לגז טבעי ואפשרויות ייצוא רווחיות יותר, והזהיר כי הסכסוך עלול לגלוש לקרב משפטי חריף.

מדובר בעסקה הראשונה שבה ניו מד ורציו מוכרות גז מלוויתן במשותף, בנפרד משברון, מפעילת המאגר. זוהי גם בוררות שנייה בלונדון בשוק הגז המקומי: במאגר תמר מתנהלת בוררות סביב עסקת הגז מול חברת החשמל.