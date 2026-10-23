ירידות של עד אחוז באירופה; החוזים על וול סטריט אדומים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:45

המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח היום ברקע הירידות החדות שנרשמו אתמול בארה"ב והמתיחות הגיאופוליטית הגוברת במזרח התיכון המזניקה את מחירי הנפט. בשעה זו, החוזים מאותתים על ירידות של עד 0.8% בפתיחת המסחר.

אמריקן אקספרס הודיעה על קיצוץ של 5% מכוח האדם שלה ברחבי העולם, כשהמנכ"ל סטיב סקוורי מבקש לרסן את עליית העלויות של החברה. בחברה מועסקים 78 אלף עובדים, כלומר הצעד ישפיע על כ-3,500 משרות.

חברות פיננסיות מקצצות במשרות בחודשים האחרונים, וחלקן מייחסות זאת לשימוש גובר בבינה מלאכותית. השבוע הודיעה Barclays שתבטל 5,000 משרות. לפי דיווח של בלומברג מתחילת החודש, HSBC מתכננת קיצוצים בפעילות ניהול העושר שלה בבריטניה, וגם סיטיגרופ מצמצמת את מצבת כוח האדם שלה.

סקוורי אמר בשיחה עם אנליסטים ביום שישי כי הקיצוצים משקפים את הרצון להפוך את החברה לזריזה ויעילה יותר, לצמצם שכבות ניהול ולהאיץ קבלת החלטות.

הקיצוצים הוכרזו אחרי שהחברה פרסמה דוחות רבעון שלישי שהכו את התחזיות: הרווח המותאם למניה עמד על 4.68 דולר, מעל הממוצע של 4.49 דולר בסקר אנליסטים של בלומברג.

החברה גם העלתה את התחזית לרווח למניה לכל שנת 2026 לטווח של 18.30 עד 18.60 דולר, לפי הודעה מיום שישי. התחזית הקודמת עמדה על 17.30 עד 17.90 דולר.

המסחר באירופה מתנהל בירידות על רקע הירידות החדות של המסחר אתמול. ביום חמישי נסגרו המדדים האירופיים בירידות חדות: ה-Stoxx 600 ירד כ-1.05%, ה-DAX כ-1.1%, ה-CAC 40 בכ-1.4% ו-FTSE 100 כ-0.3%. זה היה היום הגרוע ביותר של ה-Stoxx 600 מאז 1 באוקטובר.

דאקס יורד בכאחוז, פוטסי יורד בכ-0.6%, קאק יורד בכ-0.9% ואירוסטוק יורד בכ־0.9%.

מדד ה-PMI המשולב של גוש האירו ירד ל-51.9 מ-53.1, הנמוך מאז יוני ונמוך מכל התחזיות בסקר רויטרס. הצמיחה האטה לשפל של ארבעה חודשים בגלל עלויות אנרגיה והמשבר בצרפת. בעקבות הנתונים התחזיות להמשך העלאות ריבית של ה-ECB נחלשו.

צרפת הייתה החלשה ביותר. ה-PMI המשולב שלה ירד ל-48.4 מ-51.1, כלומר חזרה להתכווצות. גם בשוק האג"ח המצב מעורר דאגה: התשואה על האג"ח הצרפתי ל-10 שנים עמדה סביב 5.07% מול 3.33% בגרמניה, פער של מעל 170 נקודות בסיס. בנוסף, מניית Kering צנחה יותר מ-10% אחרי ירידה של 6% במכירות Gucci ברבעון השלישי.

בגרמניה התמונה מעורבת. מדד הייצור עלה ל-54.2 מול 53.5 צפוי, אבל ה-PMI המשולב ירד ל-52.8 מ-53.8, והצמיחה בשירותים מתמתנת.

בבריטניה ה-FTSE 100 מגלה עמידות יחסית, עם ירידות מתונות יותר מהמדדים היבשתיים. הרקע האינפלציוני נשאר מורכב, והאינפלציה השנתית האיצה ל-3.5% בספטמבר.

גורם נוסף שמכביד על אירופה הוא האנרגיה: חוזי הגז ההולנדי TTF נסחרו מעל 93 אירו למגה-ואט שעה.

וול סטריט ננעלה אתמול ביום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז חודש יולי, על רקע שילוב של ירידות חדות במניות הטכנולוגיה, הסלמה בעימותים במזרח התיכון וחששות מתנפחים סביב הוצאות העתק על בינה מלאכותית.

מדד נאסד"ק נפל בכ-2.6% ומדד S&P 500 השיל 1.4%, בעוד מדד דאו ג'ונס הפגין יציבות יחסית והסתפק בירידה קלה של 0.1%. למעשה, הירידות ב-S&P 500 לא היו רוחביות: אף שסקטור הטכנולוגיה צלל בכ-3%, מדד S&P 500 במשקל שווה (Equal Weight) סיים את היום דווקא בעלייה, נתמך בזינוק של 3% בסקטור הצריכה, עלייה של 2% בתשתיות, והתחזקות במדדי הבריאות והפיננסים.

החששות בסקטור הטכנולוגיה ניצתו מחדש בעקבות הדוחות שפרסמה מטא . אף שהחברה פתחה את עונת הדוחות של הענקיות, תוכניותיה של החברה להגדיל את הוצאות ההון הדליקו נורת אזהרה בקרב משקיעים, החוששים כי חברות הטכנולוגיה יאלצו להנפיק חוב משמעותי נוסף למימון תשתיות הבינה המלאכותית. מניית מטא צנחה, ועלות הביטוח מפני חדלות פירעון של החברה זינקה לשיא. הלחץ הקרין ישירות גם על חברות השבבים, ומדד השבבים של פילדלפיה התרסק ב-6.3%.

הוויכוח סביב שאלת בועת ה-AI ממשיך לפצל את וול סטריט. בעוד שהמיליארדר קן גריפין מזהיר כי התעשייה "כמעט בוודאות" צועדת לבועה, נשיא בלקסטון, ג'ון גריי, מרגיע: "כשחושבים על בועה, חושבים על בניית קיבולת בתקווה שהביקוש יגיע. בבינה מלאכותית, בונים קיבולת בתקווה להצליח לעמוד בקצב הביקוש הקיים". מלבד מטא, במסחר בלטו גם דוחותיהן של טסלה ו-SpaceX של אילון מאסק, בעוד יצרנית התרופות מודרנה בלטה בירידה חדה שקיזזה חלק מהעליות בסקטור הבריאות.

שבוע הבא מסתמן כאחד המתוחים של העונה. בזירת המאקרו, עיני המשקיעים נשואות להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב (הפד). למרות שתמחור השוק הנוכחי אינו צופה שינוי, בבנק אוף אמריקה מעריכים בניגוד לקונצנזוס כי הפד יפתיע עם העלאת ריבית. במקביל, גם הבנק המרכזי האירופי (ECB) והבנק של יפן (BOJ) יפרסמו החלטות ריבית.

עונת הדוחות תגיע לשיא עם פרסום תוצאותיהן של שלוש משקיעות הענק הנוספות בתשתיות בינה מלאכותית - אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט ואמזון . אליהן יצטרפו בין היתר ענקיות כמו אינטל וקוקה קולה (וכן סנדיסק ), לצד נציגות ישראלית הכוללת את חברת האוטוטק מובילאיי וחברת התוכנה פייבר .

מחירי הנפט זינקו אתמול, כאשר החוזים על נפט מסוג ברנט טיפסו ב-4% ל-113.17 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג WTI עלו ב-2.4% ל-99.47 דולר לחבית. העליות מגיעות על רקע החשש הגובר בוול סטריט מהסלמה למלחמה אזורית כוללת שתפגע משמעותית באספקת האנרגיה העולמית.

כעת, מחיר ברנט עבר את רף ה-114 דולר לחבית ונסחר בשיא מאז חודש מאי.